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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 січ, 2023 09:06
Grand Touring написав:
В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше.
В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 09:34
Украинцы подняли цены, смотрю на ютубе видео про нашу "элиту" - все чего-то оседают у Видни. Голова НБУ, Голова КСУ, даже Вы.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 09:37
airmax78 написав: Grand Touring написав:
В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше.
В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.
Если все так печально в Вене, то чего не съезжаете? Европа - это только Вена?
немного о Вене от российского либерала.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 10:04
airmax78 написав:
Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.
Согласен. Однако ТТ в Киеве или ту квартиру в центре Вены никто не покупает с сбережений от минимальной, средней или чуть выше средней зарплаты. В устойчивой экономике покупает бизнес, которому показатель минимальной зп важен.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:44
при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.
но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры
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