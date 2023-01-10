rjkz написав:
Никто не имеет представлением о том, что будет после войны.
Вернуться все могут, кто захочет. Этот путь намного проще, чем сюда.
Не буду в Україну так легко повернутися. В усіх компонентах цього питання. Хіба-що знову ж таки як зараз - в хатинку з грубкою у селі.
До 2 млн. людей отримують бойовий досвід. Крім бойового досвіду це означає ще вміння працювати місяцями без вихідних, переміщуватися, вчитися і робити будь-що з будь-якими залізяками, технікою, електронікою, програмним забепеченням, встановленням нових зв'язків
. Також це вирішення будь-яких проблем зі здоров'ям. Як не кажіть медицина та медики, що приймали участь у всьому цьому отримають неоціненний досвід. Це саме стосується і працівників багатьох інших сфер: енергетиків, працівників банків, транспорту, ремонту транспорту, ремонту і виробництву військової техники, дронів, електроніки, тощо. Буде неоціненний досвід менеджменту
, який дають силові структури.
У виїхавших буде досвід роботи в кращому випадку десь у сфері обслуговування: прибиральниками, покоївками, фітнес-тренерами, офіціантами, працівниками торгівлі або складів... А потрібні будуть будівельники, працівники енергетики та іншої інфраструктури.
Те саме стосується і сфери фінансів: ті що виїхали за кордон в основній масі ледь зводять кінці з кінцями, не виключено, що влізуть в якісь кредити/лізинги/іпотеки, а ті, що служать за цей час, знаходячись на утриманні їжею та одягом, отримають по 50 - 200 + тис. грн (бо деяким платять цивільну зарплату, або половину ІТ-шної). Багато хто відкладає із цього досить багато та стане засновником бізнесу або як тут кажуть лендлордом. Не кажу вже про пенсійний вік для УБД 55 років. Не виключено, що контрактникам даватимуть пільгову іпотеку під 3%, або роздавати ділянки під будівництва житла.
Те саме стосується і сфери освіти: ті діти, що були за кордоном і вчили бозна де, бозна що будуть знаходитися в гіршому становищі, ніж УБД, які скоріше за все отримають пільги на вищу освіту.
Те саме стосується і соціального життя, активні люди, що пройшли війну, або волонтерили спокійно можуть стати політиками тих чи інших рівнів. Якщо ти чоловік і виїхав за хабаря за кордон, або ніде не працював і ховався від військкомату - в тебе шансів на просування не буде ніяких.
Те саме стосується і особистого життя: одинокі жінки, які виїхали в віці 40+, можуть просто втратити решту свого фертильного періоду, жінки 35+ з дітьми можуть виявити, що в чоловіка за час їх кількарічного від'їзду з'явилися нові стосунки, в молодших жінок просто буде підвищений рівень конкуренції, бо в кінці війни до мільйона чоловіків будуть певний час знаходитись на територіях, де місцевих чоловіків просто не буде, це я вже не кажу про військові втрати...