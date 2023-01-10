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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 січ, 2023 09:06
Grand Touring написав:
В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше.
В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.
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airmax78
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Додано: Пон 09 січ, 2023 09:34
Украинцы подняли цены, смотрю на ютубе видео про нашу "элиту" - все чего-то оседают у Видни. Голова НБУ, Голова КСУ, даже Вы.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 09:37
airmax78 написав: Grand Touring написав:
В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше.
В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.
Если все так печально в Вене, то чего не съезжаете? Европа - это только Вена?
немного о Вене от российского либерала.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 10:04
airmax78 написав:
Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.
Согласен. Однако ТТ в Киеве или ту квартиру в центре Вены никто не покупает с сбережений от минимальной, средней или чуть выше средней зарплаты. В устойчивой экономике покупает бизнес, которому показатель минимальной зп важен.
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Grand Touring
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:44
при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.
но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры
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adeges
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Додано: Пон 09 січ, 2023 19:47
adeges написав:
при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.
но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры
500-600 для Вены, Берлина, Мюнхена, Милана - это откровенно не лучшие варианты. Просто транспортная развязка будет непонятно где. Даже не спальник, а удаленный пригород. Затраты на доехать сразу возрастают. Это вполовину от чего-то приличного. Если вскладчину, то норм.
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stm
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Додано: Вів 10 січ, 2023 17:00
rjkz написав:
Никто не имеет представлением о том, что будет после войны.
Вернуться все могут, кто захочет. Этот путь намного проще, чем сюда.
Не буду в Україну так легко повернутися. В усіх компонентах цього питання. Хіба-що знову ж таки як зараз - в хатинку з грубкою у селі.
До 2 млн. людей отримують бойовий досвід. Крім бойового досвіду це означає ще вміння працювати місяцями без вихідних, переміщуватися, вчитися і робити будь-що з будь-якими залізяками, технікою, електронікою, програмним забепеченням, встановленням нових зв'язків
. Також це вирішення будь-яких проблем зі здоров'ям. Як не кажіть медицина та медики, що приймали участь у всьому цьому отримають неоціненний досвід. Це саме стосується і працівників багатьох інших сфер: енергетиків, працівників банків, транспорту, ремонту транспорту, ремонту і виробництву військової техники, дронів, електроніки, тощо. Буде неоціненний досвід менеджменту
, який дають силові структури.
У виїхавших буде досвід роботи в кращому випадку десь у сфері обслуговування: прибиральниками, покоївками, фітнес-тренерами, офіціантами, працівниками торгівлі або складів... А потрібні будуть будівельники, працівники енергетики та іншої інфраструктури.
Те саме стосується і сфери фінансів: ті що виїхали за кордон в основній масі ледь зводять кінці з кінцями, не виключено, що влізуть в якісь кредити/лізинги/іпотеки, а ті, що служать за цей час, знаходячись на утриманні їжею та одягом, отримають по 50 - 200 + тис. грн (бо деяким платять цивільну зарплату, або половину ІТ-шної). Багато хто відкладає із цього досить багато та стане засновником бізнесу або як тут кажуть лендлордом. Не кажу вже про пенсійний вік для УБД 55 років. Не виключено, що контрактникам даватимуть пільгову іпотеку під 3%, або роздавати ділянки під будівництва житла.
Те саме стосується і сфери освіти: ті діти, що були за кордоном і вчили бозна де, бозна що будуть знаходитися в гіршому становищі, ніж УБД, які скоріше за все отримають пільги на вищу освіту.
Те саме стосується і соціального життя, активні люди, що пройшли війну, або волонтерили спокійно можуть стати політиками тих чи інших рівнів. Якщо ти чоловік і виїхав за хабаря за кордон, або ніде не працював і ховався від військкомату - в тебе шансів на просування не буде ніяких.
Те саме стосується і особистого життя: одинокі жінки, які виїхали в віці 40+, можуть просто втратити решту свого фертильного періоду, жінки 35+ з дітьми можуть виявити, що в чоловіка за час їх кількарічного від'їзду з'явилися нові стосунки, в молодших жінок просто буде підвищений рівень конкуренції, бо в кінці війни до мільйона чоловіків будуть певний час знаходитись на територіях, де місцевих чоловіків просто не буде, це я вже не кажу про військові втрати...
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Denik
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Додано: Вів 10 січ, 2023 18:46
Denik
Много букв.
Простыню не осилил.
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antey1969
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Додано: Вів 10 січ, 2023 19:06
antey1969 написав:Denik
Много букв.
Простыню не осилил.
Краткий смысл: в украинское послевоенное эльдорадо примут не всех. Неудачники, разбежавшиеся во время войны по австриям и америкам, будут косяками лететь на родину в надежде получить место сиделки/уборщицы при новой элите, пока все места не разобрали заробитчане из Швейцарии и Сингапура.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 19:09
Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами? Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться?
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