Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 318319320321> Додано: Пон 09 січ, 2023 09:06 Grand Touring написав: airmax78 написав: Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям. Про "осесть в Вене":Однушечка за овер лям. В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше. В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше.

В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты. В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты. airmax78 Повідомлень: 41653 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 09:34 airmax78 написав: Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям.

Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро). Про "осесть в Вене":Однушечка за овер лям.Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро).

Украинцы подняли цены, смотрю на ютубе видео про нашу "элиту" - все чего-то оседают у Видни. Голова НБУ, Голова КСУ, даже Вы. Украинцы подняли цены, смотрю на ютубе видео про нашу "элиту" - все чего-то оседают у Видни. Голова НБУ, Голова КСУ, даже Вы. BIGor

Повідомлень: 7196 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1091 раз. Подякували: 1517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 09:37 airmax78 написав: Grand Touring написав: airmax78 написав: Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям. Про "осесть в Вене":Однушечка за овер лям. В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше. В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше.

В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты. В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.

Если все так печально в Вене, то чего не съезжаете? Европа - это только Вена?

немного о Вене от российского либерала.

Если все так печально в Вене, то чего не съезжаете? Европа - это только Вена?немного о Вене от российского либерала. BIGor

Повідомлень: 7196 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1091 раз. Подякували: 1517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 10:04 airmax78 написав: Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.

Согласен. Однако ТТ в Киеве или ту квартиру в центре Вены никто не покупает с сбережений от минимальной, средней или чуть выше средней зарплаты. В устойчивой экономике покупает бизнес, которому показатель минимальной зп важен. Согласен. Однако ТТ в Киеве или ту квартиру в центре Вены никто не покупает с сбережений от минимальной, средней или чуть выше средней зарплаты. В устойчивой экономике покупает бизнес, которому показатель минимальной зп важен. Grand Touring Повідомлень: 1023 З нами з: 23.03.20 Подякував: 323 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 18:44 airmax78 написав: Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям.

Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро). Про "осесть в Вене":Однушечка за овер лям.Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро).



при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.



но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры adeges Повідомлень: 4091 З нами з: 14.03.06 Подякував: 333 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 19:47 adeges написав: airmax78 написав: Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям.

Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро). Про "осесть в Вене":Однушечка за овер лям.Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро).



при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.



но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры

500-600 для Вены, Берлина, Мюнхена, Милана - это откровенно не лучшие варианты. Просто транспортная развязка будет непонятно где. Даже не спальник, а удаленный пригород. Затраты на доехать сразу возрастают. Это вполовину от чего-то приличного. Если вскладчину, то норм. 500-600 для Вены, Берлина, Мюнхена, Милана - это откровенно не лучшие варианты. Просто транспортная развязка будет непонятно где. Даже не спальник, а удаленный пригород. Затраты на доехать сразу возрастают. Это вполовину от чего-то приличного. Если вскладчину, то норм. stm

Повідомлень: 3613 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 17:00 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Никто не имеет представлением о том, что будет после войны.

Вернуться все могут, кто захочет. Этот путь намного проще, чем сюда. Никто не имеет представлением о том, что будет после войны.Вернуться все могут, кто захочет. Этот путь намного проще, чем сюда.

Не буду в Україну так легко повернутися. В усіх компонентах цього питання. Хіба-що знову ж таки як зараз - в хатинку з грубкою у селі.



До 2 млн. людей отримують бойовий досвід. Крім бойового досвіду це означає ще вміння працювати місяцями без вихідних, переміщуватися, вчитися і робити будь-що з будь-якими залізяками, технікою, електронікою, програмним забепеченням, встановленням нових зв'язків. Також це вирішення будь-яких проблем зі здоров'ям. Як не кажіть медицина та медики, що приймали участь у всьому цьому отримають неоціненний досвід. Це саме стосується і працівників багатьох інших сфер: енергетиків, працівників банків, транспорту, ремонту транспорту, ремонту і виробництву військової техники, дронів, електроніки, тощо. Буде неоціненний досвід менеджменту, який дають силові структури.



У виїхавших буде досвід роботи в кращому випадку десь у сфері обслуговування: прибиральниками, покоївками, фітнес-тренерами, офіціантами, працівниками торгівлі або складів... А потрібні будуть будівельники, працівники енергетики та іншої інфраструктури.



Те саме стосується і сфери фінансів: ті що виїхали за кордон в основній масі ледь зводять кінці з кінцями, не виключено, що влізуть в якісь кредити/лізинги/іпотеки, а ті, що служать за цей час, знаходячись на утриманні їжею та одягом, отримають по 50 - 200 + тис. грн (бо деяким платять цивільну зарплату, або половину ІТ-шної). Багато хто відкладає із цього досить багато та стане засновником бізнесу або як тут кажуть лендлордом. Не кажу вже про пенсійний вік для УБД 55 років. Не виключено, що контрактникам даватимуть пільгову іпотеку під 3%, або роздавати ділянки під будівництва житла.



Те саме стосується і сфери освіти: ті діти, що були за кордоном і вчили бозна де, бозна що будуть знаходитися в гіршому становищі, ніж УБД, які скоріше за все отримають пільги на вищу освіту.



Те саме стосується і соціального життя, активні люди, що пройшли війну, або волонтерили спокійно можуть стати політиками тих чи інших рівнів. Якщо ти чоловік і виїхав за хабаря за кордон, або ніде не працював і ховався від військкомату - в тебе шансів на просування не буде ніяких.



Те саме стосується і особистого життя: одинокі жінки, які виїхали в віці 40+, можуть просто втратити решту свого фертильного періоду, жінки 35+ з дітьми можуть виявити, що в чоловіка за час їх кількарічного від'їзду з'явилися нові стосунки, в молодших жінок просто буде підвищений рівень конкуренції, бо в кінці війни до мільйона чоловіків будуть певний час знаходитись на територіях, де місцевих чоловіків просто не буде, це я вже не кажу про військові втрати... Не буду в Україну так легко повернутися. В усіх компонентах цього питання. Хіба-що знову ж таки як зараз - в хатинку з грубкою у селі.До 2 млн. людей отримують бойовий досвід. Крім бойового досвіду це означає ще вміння працювати місяцями без вихідних, переміщуватися, вчитися і робити будь-що з будь-якими залізяками, технікою, електронікою, програмним забепеченням,. Також це вирішення будь-яких проблем зі здоров'ям. Як не кажіть медицина та медики, що приймали участь у всьому цьому отримають неоціненний досвід. Це саме стосується і працівників багатьох інших сфер: енергетиків, працівників банків, транспорту, ремонту транспорту, ремонту і виробництву військової техники, дронів, електроніки, тощо. Буде неоціненний, який дають силові структури.У виїхавших буде досвід роботи в кращому випадку десь у сфері обслуговування: прибиральниками, покоївками, фітнес-тренерами, офіціантами, працівниками торгівлі або складів... А потрібні будуть будівельники, працівники енергетики та іншої інфраструктури.Те саме стосується і сфери фінансів: ті що виїхали за кордон в основній масі ледь зводять кінці з кінцями, не виключено, що влізуть в якісь кредити/лізинги/іпотеки, а ті, що служать за цей час, знаходячись на утриманні їжею та одягом, отримають по 50 - 200 + тис. грн (бо деяким платять цивільну зарплату, або половину ІТ-шної). Багато хто відкладає із цього досить багато та стане засновником бізнесу або як тут кажуть лендлордом. Не кажу вже про пенсійний вік для УБД 55 років. Не виключено, що контрактникам даватимуть пільгову іпотеку під 3%, або роздавати ділянки під будівництва житла.Те саме стосується і сфери освіти: ті діти, що були за кордоном і вчили бозна де, бозна що будуть знаходитися в гіршому становищі, ніж УБД, які скоріше за все отримають пільги на вищу освіту.Те саме стосується і соціального життя, активні люди, що пройшли війну, або волонтерили спокійно можуть стати політиками тих чи інших рівнів. Якщо ти чоловік і виїхав за хабаря за кордон, або ніде не працював і ховався від військкомату - в тебе шансів на просування не буде ніяких.Те саме стосується і особистого життя: одинокі жінки, які виїхали в віці 40+, можуть просто втратити решту свого фертильного періоду, жінки 35+ з дітьми можуть виявити, що в чоловіка за час їх кількарічного від'їзду з'явилися нові стосунки, в молодших жінок просто буде підвищений рівень конкуренції, бо в кінці війни до мільйона чоловіків будуть певний час знаходитись на територіях, де місцевих чоловіків просто не буде, це я вже не кажу про військові втрати... Denik Повідомлень: 1784 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 18:46 Denik

Много букв.

Простыню не осилил. antey1969 1

Повідомлень: 11655 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1594 раз. Подякували: 3481 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 19:06 antey1969 написав: Denik

Много букв.

Простыню не осилил. Много букв.Простыню не осилил.

Краткий смысл: в украинское послевоенное эльдорадо примут не всех. Неудачники, разбежавшиеся во время войны по австриям и америкам, будут косяками лететь на родину в надежде получить место сиделки/уборщицы при новой элите, пока все места не разобрали заробитчане из Швейцарии и Сингапура. Краткий смысл: в украинское послевоенное эльдорадо примут не всех. Неудачники, разбежавшиеся во время войны по австриям и америкам, будут косяками лететь на родину в надежде получить место сиделки/уборщицы при новой элите, пока все места не разобрали заробитчане из Швейцарии и Сингапура. Gastarbaiter Повідомлень: 2312 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 19:09 Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами? Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться? BIGor

Повідомлень: 7196 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1091 раз. Подякували: 1517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 318319320321> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt Denik і 1 гістьМодератори: Faceless