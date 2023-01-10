Нідочого, просто пост про те як космічні кораблі бороздчть простори Большого театру перенесли в "мусорну гілку".
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Додано: Вів 10 січ, 2023 19:22
Нідочого, просто пост про те як космічні кораблі бороздчть простори Большого театру перенесли в "мусорну гілку".
Додано: Вів 10 січ, 2023 19:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Ні не всі, а ті хто виживуть і не побоялися воювати з другою армією світу.
Хтось (із тих хто воює/активно волонтерить) і так до війни жив не погано: начальники/директори/власники бізнесу. Вони імовірно в політику підуть.
Ті хто ховалися від військомату не працюючи офіційно/живучи на мамині гроші звісно нічого і не отрримають...
Додано: Вів 10 січ, 2023 19:49
Кажуть неофіційний безробіття вже під 30%.
Додано: Вів 10 січ, 2023 19:55
Найвирогіднішим є сценарій, що для тих хто воював пільг не вистачить, тим паче якщо всім іншим будуть малювати уготовану долю прибиральника в Україні.
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Так - війна. Сфера послуг/розваг не дуже потрібна. Для чоловіків дилема: або йди в армію, або конкуруй на ринку праці, як спартанець...
Рецепт боротьби з безробіттям теж буде стандартний - йди роби/ремонтуй дрони, боєприпаси, гармати, танки, БМП, БТРи, вертольоти, рації, джипи-євробляхи, генератори.
Причому зараз кратно зменшилась кількість обстрілів об'єктів ВПК та знизилися їх можливості - робота ВПК буде лише розгортатися.
По-моєму я 10 місяців щось роблю, з них з квітня в зоні бойових дій, а Ви мабуть думаєте, що 5% податків ФОП + ЄСВ - це великий внесок, забуваючи, що під час 2-ої світової від 50% бюджету до 50% ВВП йшло на військові потреби.
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