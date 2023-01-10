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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:22

  BIGor написав:Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами? Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться?

Нідочого, просто пост про те як космічні кораблі бороздчть простори Большого театру перенесли в "мусорну гілку".
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами?

Ні не всі, а ті хто виживуть і не побоялися воювати з другою армією світу.
  BIGor написав:Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться?

Хтось (із тих хто воює/активно волонтерить) і так до війни жив не погано: начальники/директори/власники бізнесу. Вони імовірно в політику підуть.
Ті хто ховалися від військомату не працюючи офіційно/живучи на мамині гроші звісно нічого і не отрримають...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:49

  Denik написав:
  BIGor написав:Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами?

Ні не всі, а ті хто виживуть і не побоялися воювати з другою армією світу.
  BIGor написав:Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться?

Хтось (із тих хто воює/активно волонтерить) і так до війни жив не погано: начальники/директори/власники бізнесу. Вони імовірно в політику підуть.
Ті хто ховалися від військомату не працюючи офіційно/живучи на мамині гроші звісно нічого і не отрримають...

Кажуть неофіційний безробіття вже під 30%.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:55

Найвирогіднішим є сценарій, що для тих хто воював пільг не вистачить, тим паче якщо всім іншим будуть малювати уготовану долю прибиральника в Україні.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 20:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Кажуть неофіційний безробіття вже під 30%.

Так - війна. Сфера послуг/розваг не дуже потрібна. Для чоловіків дилема: або йди в армію, або конкуруй на ринку праці, як спартанець...
Рецепт боротьби з безробіттям теж буде стандартний - йди роби/ремонтуй дрони, боєприпаси, гармати, танки, БМП, БТРи, вертольоти, рації, джипи-євробляхи, генератори.
Причому зараз кратно зменшилась кількість обстрілів об'єктів ВПК та знизилися їх можливості - робота ВПК буде лише розгортатися.
  flyman написав:Нідочого, просто пост про те як космічні кораблі бороздчть простори Большого театру перенесли в "мусорну гілку".

По-моєму я 10 місяців щось роблю, з них з квітня в зоні бойових дій, а Ви мабуть думаєте, що 5% податків ФОП + ЄСВ - це великий внесок, забуваючи, що під час 2-ої світової від 50% бюджету до 50% ВВП йшло на військові потреби.
Denik
 
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