Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 318319320321 Додано: Вів 10 січ, 2023 19:22 BIGor написав: Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами? Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться? так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами? Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться?

Нідочого, просто пост про те як космічні кораблі бороздчть простори Большого театру перенесли в "мусорну гілку". Нідочого, просто пост про те як космічні кораблі бороздчть простори Большого театру перенесли в "мусорну гілку". flyman

Повідомлень: 30424 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 19:38 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами? Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами?

Ні не всі, а ті хто виживуть і не побоялися воювати з другою армією світу.

BIGor написав: Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться? Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться?

Хтось (із тих хто воює/активно волонтерить) і так до війни жив не погано: начальники/директори/власники бізнесу. Вони імовірно в політику підуть.

Ті хто ховалися від військомату не працюючи офіційно/живучи на мамині гроші звісно нічого і не отрримають... Ні не всі, а ті хто виживуть і не побоялися воювати з другою армією світу.Хтось (із тих хто воює/активно волонтерить) і так до війни жив не погано: начальники/директори/власники бізнесу. Вони імовірно в політику підуть.Ті хто ховалися від військомату не працюючи офіційно/живучи на мамині гроші звісно нічого і не отрримають... Denik Повідомлень: 1784 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 19:49 Denik написав: BIGor написав: Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами? Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами?

Ні не всі, а ті хто виживуть і не побоялися воювати з другою армією світу.

BIGor написав: Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться? Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться?

Хтось (із тих хто воює/активно волонтерить) і так до війни жив не погано: начальники/директори/власники бізнесу. Вони імовірно в політику підуть.

Ті хто ховалися від військомату не працюючи офіційно/живучи на мамині гроші звісно нічого і не отрримають... Ні не всі, а ті хто виживуть і не побоялися воювати з другою армією світу.Хтось (із тих хто воює/активно волонтерить) і так до війни жив не погано: начальники/директори/власники бізнесу. Вони імовірно в політику підуть.Ті хто ховалися від військомату не працюючи офіційно/живучи на мамині гроші звісно нічого і не отрримають...

Кажуть неофіційний безробіття вже під 30%. Кажуть неофіційний безробіття вже під 30%. Bolt Повідомлень: 1498 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 19:55 Найвирогіднішим є сценарій, що для тих хто воював пільг не вистачить, тим паче якщо всім іншим будуть малювати уготовану долю прибиральника в Україні. Grand Touring Повідомлень: 1023 З нами з: 23.03.20 Подякував: 323 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 20:02 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Кажуть неофіційний безробіття вже під 30%. Кажуть неофіційний безробіття вже під 30%.

Так - війна. Сфера послуг/розваг не дуже потрібна. Для чоловіків дилема: або йди в армію, або конкуруй на ринку праці, як спартанець...

Рецепт боротьби з безробіттям теж буде стандартний - йди роби/ремонтуй дрони, боєприпаси, гармати, танки, БМП, БТРи, вертольоти, рації, джипи-євробляхи, генератори.

Причому зараз кратно зменшилась кількість обстрілів об'єктів ВПК та знизилися їх можливості - робота ВПК буде лише розгортатися.

flyman написав: Нідочого, просто пост про те як космічні кораблі бороздчть простори Большого театру перенесли в "мусорну гілку". Нідочого, просто пост про те як космічні кораблі бороздчть простори Большого театру перенесли в "мусорну гілку".

По-моєму я 10 місяців щось роблю, з них з квітня в зоні бойових дій, а Ви мабуть думаєте, що 5% податків ФОП + ЄСВ - це великий внесок, забуваючи, що під час 2-ої світової від 50% бюджету до 50% ВВП йшло на військові потреби. Так - війна. Сфера послуг/розваг не дуже потрібна. Для чоловіків дилема: або йди в армію, або конкуруй на ринку праці, як спартанець...Рецепт боротьби з безробіттям теж буде стандартний - йди роби/ремонтуй дрони, боєприпаси, гармати, танки, БМП, БТРи, вертольоти, рації, джипи-євробляхи, генератори.Причому зараз кратно зменшилась кількість обстрілів об'єктів ВПК та знизилися їх можливості - робота ВПК буде лише розгортатися.По-моєму я 10 місяців щось роблю, з них з квітня в зоні бойових дій, а Ви мабуть думаєте, що 5% податків ФОП + ЄСВ - це великий внесок, забуваючи, що під час 2-ої світової від 50% бюджету до 50% ВВП йшло на військові потреби. Denik Повідомлень: 1784 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 318319320321 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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