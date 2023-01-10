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BIGor написав:Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами? Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться?
Нідочого, просто пост про те як космічні кораблі бороздчть простори Большого театру перенесли в "мусорну гілку".
BIGor написав:Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами?
Ні не всі, а ті хто виживуть і не побоялися воювати з другою армією світу.
BIGor написав:Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться?
Хтось (із тих хто воює/активно волонтерить) і так до війни жив не погано: начальники/директори/власники бізнесу. Вони імовірно в політику підуть. Ті хто ховалися від військомату не працюючи офіційно/живучи на мамині гроші звісно нічого і не отрримають...
BIGor написав:Denik так до чого це? Всі стануть багатими лендлордами?
Ні не всі, а ті хто виживуть і не побоялися воювати з другою армією світу.
BIGor написав:Ми наприклад і до війни не дуже добре жили і планували емігрувати, чи скажете якщо до війни нікомунепотрібні люди були, то після війни все зміниться?
Хтось (із тих хто воює/активно волонтерить) і так до війни жив не погано: начальники/директори/власники бізнесу. Вони імовірно в політику підуть. Ті хто ховалися від військомату не працюючи офіційно/живучи на мамині гроші звісно нічого і не отрримають...
Bolt написав:Кажуть неофіційний безробіття вже під 30%.
Так - війна. Сфера послуг/розваг не дуже потрібна. Для чоловіків дилема: або йди в армію, або конкуруй на ринку праці, як спартанець... Рецепт боротьби з безробіттям теж буде стандартний - йди роби/ремонтуй дрони, боєприпаси, гармати, танки, БМП, БТРи, вертольоти, рації, джипи-євробляхи, генератори. Причому зараз кратно зменшилась кількість обстрілів об'єктів ВПК та знизилися їх можливості - робота ВПК буде лише розгортатися.
flyman написав:Нідочого, просто пост про те як космічні кораблі бороздчть простори Большого театру перенесли в "мусорну гілку".
По-моєму я 10 місяців щось роблю, з них з квітня в зоні бойових дій, а Ви мабуть думаєте, що 5% податків ФОП + ЄСВ - це великий внесок, забуваючи, що під час 2-ої світової від 50% бюджету до 50% ВВП йшло на військові потреби.
Grand Touring написав:Найвирогіднішим є сценарій, що для тих хто воював пільг не вистачить, тим паче якщо всім іншим будуть малювати уготовану долю прибиральника в Україні.
Як показує історія масових пільг після світових воєн учасникам бойових дій не роздають. Навпаки, працюють над деякою демілітаризацією і навчанням, даючи, наприклад, пільги на освіту. Звичайно будуть пільги інвалідам війни. А основна маса взимку-навесні 2022 року стояла в чергах у військкоматів не думаючи про пільги до 100к бойових.
Grand Touring написав:Найвирогіднішим є сценарій, що для тих хто воював пільг не вистачить, тим паче якщо всім іншим будуть малювати уготовану долю прибиральника в Україні.
antey1969 написав:Denik Много букв. Простыню не осилил.
Краткий смысл: в украинское послевоенное эльдорадо примут не всех. Неудачники, разбежавшиеся во время войны по австриям и америкам, будут косяками лететь на родину в надежде получить место сиделки/уборщицы при новой элите, пока все места не разобрали заробитчане из Швейцарии и Сингапура.