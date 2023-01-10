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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 січ, 2023 21:28
rjkz написав:
Не понятно как дальше жить с этим знанием.
Не лізти в кредити по 30 років, а не більше 10. Бо 10 років - горизонт планування видобувних енергетичних компаній.
BIGor написав:
Лопату та велосипед будуть видавати?
Тим, хто взяв кредити на 30 років - будуть видавати на Заході))))
В Україні - в автосервіс біля зони бойових дій, черги на ремонт військових тачок)))
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:26
Я бачу 2 сценарії:
1.Оптимістичний. В першу чергу пов'язаний з великою допомогою від Заходу(не тільки фінансову) + репарації РФ. Буде достатньо швидка відбудова країна, велика потреба в робочій силі і відповідно швидкий ріст зарплат. Хоча пенсіонерам і бюджетникам все-рівно буде туго. Очікую досягнення рівня сьогоднішньої Польщі десь через років 15.
2.Песимістичний. В першу чергу пов'язаний з "неперемогою" у війні(варіанти різні). Відповідно репарацій не буде, або вони будуть чисто символічні. Захід буде підтримувати нас, щоб ми не здохли. Відбудова буде, але повільна і в основному Західна/Центральна Україна. Відтік людей на Захід продовжуватиметься. Буде звичайно відродження і ріст зарплат, але про "рівень Польщі" ми будемо тільки мріяти.
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andrijk777
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:43
andrijk777 написав:
Я бачу 2 сценарії:
1.Оптимістичний. В першу чергу пов'язаний з великою допомогою від Заходу(не тільки фінансову) + репарації РФ. Буде достатньо швидка відбудова країна, велика потреба в робочій силі і відповідно швидкий ріст зарплат. Хоча пенсіонерам і бюджетникам все-рівно буде туго. Очікую досягнення рівня сьогоднішньої Польщі десь через років 15.
2.Песимістичний. В першу чергу пов'язаний з "неперемогою" у війні(варіанти різні). Відповідно репарацій не буде, або вони будуть чисто символічні. Захід буде підтримувати нас, щоб ми не здохли. Відбудова буде, але повільна і в основному Західна/Центральна Україна. Відтік людей на Захід продовжуватиметься. Буде звичайно відродження і ріст зарплат, але про "рівень Польщі" ми будемо тільки мріяти.
А треба дивитися на реалістичний сценарій:
1. репарації в межах значного шматка із заморожених 300 млрд.
2. Відбудова часткова: металургію чи хімдобрива ніхто відбудовувати не буде, як і багато міст на сході / півдні
3. величезна демографічна проблема приведе зокрема до краху пенсійної системи.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:01
либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться
о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам
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nekefer
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:10
nekefer написав:
либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться
о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам
Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі
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