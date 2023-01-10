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#<1 ... 319320321322 Додано: Вів 10 січ, 2023 21:28 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Не понятно как дальше жить с этим знанием. Не понятно как дальше жить с этим знанием.

Не лізти в кредити по 30 років, а не більше 10. Бо 10 років - горизонт планування видобувних енергетичних компаній.

BIGor написав: Лопату та велосипед будуть видавати? Лопату та велосипед будуть видавати?

Тим, хто взяв кредити на 30 років - будуть видавати на Заході))))

В Україні - в автосервіс біля зони бойових дій, черги на ремонт військових тачок))) Не лізти в кредити по 30 років, а не більше 10. Бо 10 років - горизонт планування видобувних енергетичних компаній.Тим, хто взяв кредити на 30 років - будуть видавати на Заході))))В Україні - в автосервіс біля зони бойових дій, черги на ремонт військових тачок))) Denik Повідомлень: 1788 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 22:26 Я бачу 2 сценарії:

1.Оптимістичний. В першу чергу пов'язаний з великою допомогою від Заходу(не тільки фінансову) + репарації РФ. Буде достатньо швидка відбудова країна, велика потреба в робочій силі і відповідно швидкий ріст зарплат. Хоча пенсіонерам і бюджетникам все-рівно буде туго. Очікую досягнення рівня сьогоднішньої Польщі десь через років 15.

2.Песимістичний. В першу чергу пов'язаний з "неперемогою" у війні(варіанти різні). Відповідно репарацій не буде, або вони будуть чисто символічні. Захід буде підтримувати нас, щоб ми не здохли. Відбудова буде, але повільна і в основному Західна/Центральна Україна. Відтік людей на Захід продовжуватиметься. Буде звичайно відродження і ріст зарплат, але про "рівень Польщі" ми будемо тільки мріяти. andrijk777

Повідомлень: 4329 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 22:43 andrijk777 написав: Я бачу 2 сценарії:

1.Оптимістичний. В першу чергу пов'язаний з великою допомогою від Заходу(не тільки фінансову) + репарації РФ. Буде достатньо швидка відбудова країна, велика потреба в робочій силі і відповідно швидкий ріст зарплат. Хоча пенсіонерам і бюджетникам все-рівно буде туго. Очікую досягнення рівня сьогоднішньої Польщі десь через років 15.

2.Песимістичний. В першу чергу пов'язаний з "неперемогою" у війні(варіанти різні). Відповідно репарацій не буде, або вони будуть чисто символічні. Захід буде підтримувати нас, щоб ми не здохли. Відбудова буде, але повільна і в основному Західна/Центральна Україна. Відтік людей на Захід продовжуватиметься. Буде звичайно відродження і ріст зарплат, але про "рівень Польщі" ми будемо тільки мріяти. Я бачу 2 сценарії:1.Оптимістичний. В першу чергу пов'язаний з великою допомогою від Заходу(не тільки фінансову) + репарації РФ. Буде достатньо швидка відбудова країна, велика потреба в робочій силі і відповідно швидкий ріст зарплат. Хоча пенсіонерам і бюджетникам все-рівно буде туго. Очікую досягнення рівня сьогоднішньої Польщі десь через років 15.2.Песимістичний. В першу чергу пов'язаний з "неперемогою" у війні(варіанти різні). Відповідно репарацій не буде, або вони будуть чисто символічні. Захід буде підтримувати нас, щоб ми не здохли. Відбудова буде, але повільна і в основному Західна/Центральна Україна. Відтік людей на Захід продовжуватиметься. Буде звичайно відродження і ріст зарплат, але про "рівень Польщі" ми будемо тільки мріяти.

А треба дивитися на реалістичний сценарій:

1. репарації в межах значного шматка із заморожених 300 млрд.

2. Відбудова часткова: металургію чи хімдобрива ніхто відбудовувати не буде, як і багато міст на сході / півдні

3. величезна демографічна проблема приведе зокрема до краху пенсійної системи. А треба дивитися на реалістичний сценарій:1. репарації в межах значного шматка із заморожених 300 млрд.2. Відбудова часткова: металургію чи хімдобрива ніхто відбудовувати не буде, як і багато міст на сході / півдні3. величезна демографічна проблема приведе зокрема до краху пенсійної системи. Дюрі-бачі

Повідомлень: 268 З нами з: 29.07.22 Подякував: 27 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 23:01 Re: Еміграція, заробітчанство либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться

о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам nekefer

Повідомлень: 360 З нами з: 24.10.14 Подякував: 29 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 23:10 nekefer написав: либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться

о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелитьсяо пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам

Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі Дюрі-бачі

Повідомлень: 268 З нами з: 29.07.22 Подякував: 27 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 23:42 nekefer написав: либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться

о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелитьсяо пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам

В плане Маршала сильно сомневаюсь.

Что-то таки на восстановление и на поддержку ВСУ по окончании войны будут подкидывать.

В бывшей Югославии до сих пор местами видны последствия войны. А ведь столько лет прошло, страна в центре Европы и размеры ее весьма скромные.

Перспективы у Украины есть только в том случае, если ее в ускоренном темпе примут в ЕС В плане Маршала сильно сомневаюсь.Что-то таки на восстановление и на поддержку ВСУ по окончании войны будут подкидывать.В бывшей Югославии до сих пор местами видны последствия войны. А ведь столько лет прошло, страна в центре Европы и размеры ее весьма скромные.Перспективы у Украины есть только в том случае, если ее в ускоренном темпе примут в ЕС antey1969 1

Повідомлень: 11656 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1594 раз. Подякували: 3482 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 23:45 Дюрі-бачі написав: nekefer написав: либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться

о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелитьсяо пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам

Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі

Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:)) Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:)) Wisznia2021 Повідомлень: 230 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 січ, 2023 23:56 Denik написав: rjkz написав: Не понятно как дальше жить с этим знанием. Не понятно как дальше жить с этим знанием.

Не лізти в кредити по 30 років, а не більше 10. Бо 10 років - горизонт планування видобувних енергетичних компаній.

BIGor написав: Лопату та велосипед будуть видавати? Лопату та велосипед будуть видавати?

Тим, хто взяв кредити на 30 років - будуть видавати на Заході))))

В Україні - в автосервіс біля зони бойових дій, черги на ремонт військових тачок))) Не лізти в кредити по 30 років, а не більше 10. Бо 10 років - горизонт планування видобувних енергетичних компаній.Тим, хто взяв кредити на 30 років - будуть видавати на Заході))))В Україні - в автосервіс біля зони бойових дій, черги на ремонт військових тачок)))

Ремонт авто своими руками даже на дядю неплохой заработок в современном мире "золотого миллиарда", где большинство считает что лучше работать головой, а не физически, но давайте рассмотрим вводные :

1) кто будет оплачивать запчасти и приличные зарплаты, если это НЕприбыльный бизнес с высокой добавочной стоимостью как в США/ЕС к примеру? Денег Бвйдена на всех не хватит, будем как в Афганистане наваривать и ребилдить ржавые дрова за миску борща и камуфляж с секонда?

2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя? Ремонт авто своими руками даже на дядю неплохой заработок в современном мире "золотого миллиарда", где большинство считает что лучше работать головой, а не физически, но давайте рассмотрим вводные :1) кто будет оплачивать запчасти и приличные зарплаты, если это НЕприбыльный бизнес с высокой добавочной стоимостью как в США/ЕС к примеру? Денег Бвйдена на всех не хватит, будем как в Афганистане наваривать и ребилдить ржавые дрова за миску борща и камуфляж с секонда?2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя? барабашов Повідомлень: 2891 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 00:23 Wisznia2021 написав: Дюрі-бачі написав: nekefer написав: либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться

о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелитьсяо пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам

Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі

Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:)) Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:))



Практика показує, що найбільшими оптимістами та патріотами України часто є громадяни за її межами!

Тільки одна біда-повернутися їм завжди заважають якісь непереборні обставини. Практика показує, що найбільшими оптимістами та патріотами України часто є громадяни за її межами!Тільки одна біда-повернутися їм завжди заважають якісь непереборні обставини. drevlyanin Повідомлень: 1172 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 00:49 drevlyanin написав:

Практика показує, що найбільшими оптимістами та патріотами України часто є громадяни за її межами!

Тільки одна біда-повернутися їм завжди заважають якісь непереборні обставини. Практика показує, що найбільшими оптимістами та патріотами України часто є громадяни за її межами!Тільки одна біда-повернутися їм завжди заважають якісь непереборні обставини.

Дурня. Навпаки, емігранти із шкіри лізуть щоб довести собі і тим хто залишився, як вірно вони вчинили, які окуєнні перспективи якщо не для себе, то хоча б для онуків відкрили. Як там в них все збс, а в Україні фууу, все гниє та руйнується. Після початку війни дещо притихли, але зараз вже відійшли і давай цю тему просувати с потрійною потужністю. Особливо мене вибішують вставки термінів або абревіатур з місцевої мови... блд гребаний Брайтон Біч 2023.

PS Якщо це неправда, то якого х вони всі тут пасуться? Дурня. Навпаки, емігранти із шкіри лізуть щоб довести собі і тим хто залишився, як вірно вони вчинили, які окуєнні перспективи якщо не для себе, то хоча б для онуків відкрили. Як там в них все збс, а в Україні фууу, все гниє та руйнується. Після початку війни дещо притихли, але зараз вже відійшли і давай цю тему просувати с потрійною потужністю. Особливо мене вибішують вставки термінів або абревіатур з місцевої мови... блд гребаний Брайтон Біч 2023.PS Якщо це неправда, то якого х вони всі тут пасуться? airmax78 Повідомлень: 41655 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 319320321322 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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