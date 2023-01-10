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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 січ, 2023 21:28
rjkz написав:
Не понятно как дальше жить с этим знанием.
Не лізти в кредити по 30 років, а не більше 10. Бо 10 років - горизонт планування видобувних енергетичних компаній.
BIGor написав:
Лопату та велосипед будуть видавати?
Тим, хто взяв кредити на 30 років - будуть видавати на Заході))))
В Україні - в автосервіс біля зони бойових дій, черги на ремонт військових тачок)))
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:26
Я бачу 2 сценарії:
1.Оптимістичний. В першу чергу пов'язаний з великою допомогою від Заходу(не тільки фінансову) + репарації РФ. Буде достатньо швидка відбудова країна, велика потреба в робочій силі і відповідно швидкий ріст зарплат. Хоча пенсіонерам і бюджетникам все-рівно буде туго. Очікую досягнення рівня сьогоднішньої Польщі десь через років 15.
2.Песимістичний. В першу чергу пов'язаний з "неперемогою" у війні(варіанти різні). Відповідно репарацій не буде, або вони будуть чисто символічні. Захід буде підтримувати нас, щоб ми не здохли. Відбудова буде, але повільна і в основному Західна/Центральна Україна. Відтік людей на Захід продовжуватиметься. Буде звичайно відродження і ріст зарплат, але про "рівень Польщі" ми будемо тільки мріяти.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:43
andrijk777 написав:
Я бачу 2 сценарії:
1.Оптимістичний. В першу чергу пов'язаний з великою допомогою від Заходу(не тільки фінансову) + репарації РФ. Буде достатньо швидка відбудова країна, велика потреба в робочій силі і відповідно швидкий ріст зарплат. Хоча пенсіонерам і бюджетникам все-рівно буде туго. Очікую досягнення рівня сьогоднішньої Польщі десь через років 15.
2.Песимістичний. В першу чергу пов'язаний з "неперемогою" у війні(варіанти різні). Відповідно репарацій не буде, або вони будуть чисто символічні. Захід буде підтримувати нас, щоб ми не здохли. Відбудова буде, але повільна і в основному Західна/Центральна Україна. Відтік людей на Захід продовжуватиметься. Буде звичайно відродження і ріст зарплат, але про "рівень Польщі" ми будемо тільки мріяти.
А треба дивитися на реалістичний сценарій:
1. репарації в межах значного шматка із заморожених 300 млрд.
2. Відбудова часткова: металургію чи хімдобрива ніхто відбудовувати не буде, як і багато міст на сході / півдні
3. величезна демографічна проблема приведе зокрема до краху пенсійної системи.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:01
либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться
о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам
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nekefer
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:10
nekefer написав:
либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться
о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам
Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:42
nekefer написав:
либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться
о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам
В плане Маршала сильно сомневаюсь.
Что-то таки на восстановление и на поддержку ВСУ по окончании войны будут подкидывать.
В бывшей Югославии до сих пор местами видны последствия войны. А ведь столько лет прошло, страна в центре Европы и размеры ее весьма скромные.
Перспективы у Украины есть только в том случае, если ее в ускоренном темпе примут в ЕС
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:45
Дюрі-бачі написав: nekefer написав:
либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться
о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам
Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі
Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:))
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:56
Denik написав: rjkz написав:
Не понятно как дальше жить с этим знанием.
Не лізти в кредити по 30 років, а не більше 10. Бо 10 років - горизонт планування видобувних енергетичних компаній.
BIGor написав:
Лопату та велосипед будуть видавати?
Тим, хто взяв кредити на 30 років - будуть видавати на Заході))))
В Україні - в автосервіс біля зони бойових дій, черги на ремонт військових тачок)))
Ремонт авто своими руками даже на дядю неплохой заработок в современном мире "золотого миллиарда", где большинство считает что лучше работать головой, а не физически, но давайте рассмотрим вводные :
1) кто будет оплачивать запчасти и приличные зарплаты, если это НЕприбыльный бизнес с высокой добавочной стоимостью как в США/ЕС к примеру? Денег Бвйдена на всех не хватит, будем как в Афганистане наваривать и ребилдить ржавые дрова за миску борща и камуфляж с секонда?
2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя?
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Додано: Сер 11 січ, 2023 00:23
Wisznia2021 написав: Дюрі-бачі написав: nekefer написав:
либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться
о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам
Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі
Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:))
Практика показує, що найбільшими оптимістами та патріотами України часто є громадяни за її межами!
Тільки одна біда-повернутися їм завжди заважають якісь непереборні обставини.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 00:49
drevlyanin написав:
Практика показує, що найбільшими оптимістами та патріотами України часто є громадяни за її межами!
Тільки одна біда-повернутися їм завжди заважають якісь непереборні обставини.
Дурня. Навпаки, емігранти із шкіри лізуть щоб довести собі і тим хто залишився, як вірно вони вчинили, які окуєнні перспективи якщо не для себе, то хоча б для онуків відкрили. Як там в них все збс, а в Україні фууу, все гниє та руйнується. Після початку війни дещо притихли, але зараз вже відійшли і давай цю тему просувати с потрійною потужністю. Особливо мене вибішують вставки термінів або абревіатур з місцевої мови... блд гребаний Брайтон Біч 2023.
PS Якщо це неправда, то якого х вони всі тут пасуться?
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