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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 320321322323 Додано: Сер 11 січ, 2023 06:00 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:)) Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:))

Це вже 100 разів обговорювалося, але повторюся: майже кожна людина має можливість працювати за фахом у іншій країні. Хтось відразу, комусь треба мову підучити. Але сумніваюся, що умовний інженер чи бухгалтер буде роками працювати на мінімалку в новій країні. А якщо навіть з мовою більше мінімалки не вдається, то що така людина зможе заробляти в Україні? 1500 євро в Німеччині - це бідність, 200-300 євро за аналогічну працю в Україні - це жебрацтво. Це вже 100 разів обговорювалося, але повторюся: майже кожна людина має можливість працювати за фахом у іншій країні. Хтось відразу, комусь треба мову підучити. Але сумніваюся, що умовний інженер чи бухгалтер буде роками працювати на мінімалку в новій країні. А якщо навіть з мовою більше мінімалки не вдається, то що така людина зможе заробляти в Україні? 1500 євро в Німеччині - це бідність, 200-300 євро за аналогічну працю в Україні - це жебрацтво.



Могу добавить вот что:

Украина уже давно не советский союз и не за железным занавесомм. И нет плана по валу и вала по плану поставки продукции в гастрономы.

И стоимость жизни в Украине все больше и больше повышается. Потому что производители могут продать и в Украине и в ВЕне и даже в Гондурасе.

А доходы не очень успевают за этим.

Не, кто-то сидит в Киеве и получает американскую зарплату, насилуя целыми днями, месяцами и годами клаву на форуме. Ему нормас.

Но кто-то в Зажопинске рвет жилы на 8 кгрн в месяц и платит ту-же цену за энергоносители, продукты и предметы первой необходимости что и европеец/американец.

Поэтому не равны 200 евро в Украине 2000 евро в Европе или 2000 долларам в США. Могу добавить вот что:Украина уже давно не советский союз и не за железным занавесомм. И нет плана по валу и вала по плану поставки продукции в гастрономы.И стоимость жизни в Украине все больше и больше повышается. Потому что производители могут продать и в Украине и в ВЕне и даже в Гондурасе.А доходы не очень успевают за этим.Не, кто-то сидит в Киеве и получает американскую зарплату, насилуя целыми днями, месяцами и годами клаву на форуме. Ему нормас.Но кто-то в Зажопинске рвет жилы на 8 кгрн в месяц и платит ту-же цену за энергоносители, продукты и предметы первой необходимости что и европеец/американец.Поэтому не равны 200 евро в Украине 2000 евро в Европе или 2000 долларам в США. rjkz

Повідомлень: 14127 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7397 раз. Подякували: 4438 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 07:54 nekefer написав: либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться

о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелитьсяо пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам

Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане.

Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане.Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой San

Повідомлень: 33473 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2321 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 08:12 nekefer написав: либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться

о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелитьсяо пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам

Не утонет. Ну свалит ещё максимум десять лямов. На 500 млн Евросоюза ниочем. Не утонет. Ну свалит ещё максимум десять лямов. На 500 млн Евросоюза ниочем. Bolt Повідомлень: 1500 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 08:47 Bolt написав: Не утонет. Ну свалит ещё максимум десять лямов. На 500 млн Евросоюза ниочем. Не утонет. Ну свалит ещё максимум десять лямов. На 500 млн Евросоюза ниочем.

Якщо б пенсіонери поїхали - то Європі було б важко, але поїдуть молоді і працездатні, а це навпаки - плюс для економіки. Якщо б пенсіонери поїхали - то Європі було б важко, але поїдуть молоді і працездатні, а це навпаки - плюс для економіки. Дюрі-бачі

Повідомлень: 270 З нами з: 29.07.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 08:48 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: А треба дивитися на реалістичний сценарій:

1. репарації в межах значного шматка із заморожених 300 млрд.

2. Відбудова часткова: металургію чи хімдобрива ніхто відбудовувати не буде, як і багато міст на сході / півдні

3. величезна демографічна проблема приведе зокрема до краху пенсійної системи. А треба дивитися на реалістичний сценарій:1. репарації в межах значного шматка із заморожених 300 млрд.2. Відбудова часткова: металургію чи хімдобрива ніхто відбудовувати не буде, як і багато міст на сході / півдні3. величезна демографічна проблема приведе зокрема до краху пенсійної системи.

1. Вихід Україною на кордон 1991 року означає, що з району Керчі Гарпуном/Нептуном прострілюються всі порти Чорноморського узбережжя РФ, Тамань в межах доступності 152/155 мм звичайної артилерії, Новоросійськ в досяжності Вільхи-М. Про експорт з Азовського моря / портів Дону просто промовчу. Контроль над цими портами і є механізмом контролю над РФ по стягненню репарацій окрім заморожених 300 млрд. Не треба навіть та територію педерації заходити.

2. Буде звільнено Меткомбінат ім. Ілліча, Алчевський і Макіївський МК. ЗСУ не буде використовувати 2500 кг бомби по підприємствам.

3. Не буде величезної демографічної проблеми після війни, бо 90% "вати", яка голосувала за януковича/ОПЗЖ опиниться у педерації або на тому світі через природні причини, посилені поганим медичним обслуговуванням на окупованих або прифронтових територіях. 1. Вихід Україною на кордон 1991 року означає, що з району Керчі Гарпуном/Нептуном прострілюються всі порти Чорноморського узбережжя РФ, Тамань в межах доступності 152/155 мм звичайної артилерії, Новоросійськ в досяжності Вільхи-М. Про експорт з Азовського моря / портів Дону просто промовчу. Контроль над цими портами і є механізмом контролю над РФ по стягненню репарацій окрім заморожених 300 млрд. Не треба навіть та територію педерації заходити.2. Буде звільнено Меткомбінат ім. Ілліча, Алчевський і Макіївський МК. ЗСУ не буде використовувати 2500 кг бомби по підприємствам.3. Не буде величезної демографічної проблеми після війни, бо 90% "вати", яка голосувала за януковича/ОПЗЖ опиниться у педерації або на тому світі через природні причини, посилені поганим медичним обслуговуванням на окупованих або прифронтових територіях. Denik Повідомлень: 1792 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1049 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 10:03 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: Не буде величезної демографічної проблеми після війни, Не буде величезної демографічної проблеми після війни,

Яким боком ватники і ОПЗЖ до демографічної проблеми? Чого якщо до війни у нас був величезний спад народжуваності і населення - після війни цього не буде? Яким боком ватники і ОПЗЖ до демографічної проблеми? Чого якщо до війни у нас був величезний спад народжуваності і населення - після війни цього не буде? BIGor

Повідомлень: 7199 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 10:06 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: 2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя? 2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя?

Хто заважає цій масі населення самим стати господарями торгових точок і конкурентами колишнім "хозяевам"? Хто заважає цій масі населення самим стати господарями торгових точок і конкурентами колишнім "хозяевам"? Denik Повідомлень: 1792 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1049 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 10:08 Denik написав: барабашов написав: 2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя? 2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя?

Хто заважає цій масі населення самим стати господарями торгових точок і конкурентами колишнім "хозяевам"? Хто заважає цій масі населення самим стати господарями торгових точок і конкурентами колишнім "хозяевам"?

Не "хто", а "що"?

Відсутність стартового капіталу і необхідної освіти/досвіду. Не "хто", а "що"?Відсутність стартового капіталу і необхідної освіти/досвіду. Frant

Повідомлень: 23153 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1495 раз. Подякували: 2449 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 10:12 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Яким боком ватники і ОПЗЖ до демографічної проблеми? Чого якщо до війни у нас був величезний спад народжуваності і населення - після війни цього не буде? Яким боком ватники і ОПЗЖ до демографічної проблеми? Чого якщо до війни у нас був величезний спад народжуваності і населення - після війни цього не буде?

Як каже Успіх на сусідній гілці та і я бачу деякі настрої вже дуже багатьох в ЗСУ набридло сидіти в зоні бойових дій майже з початку війни. Звільнитися по факту можна лише маючи батьків-інвалідів, або третю дитину. Особливо цікавий "квест" стає, коли дитина в тебе лише одна, наприклад))))

Величезний спад народжуваності був викликаний в тому числі гібридно-економічною війною з росією з 2006 року при підтримці орків Європою за рахунок купівлі енергоносіїв. Як каже Успіх на сусідній гілці та і я бачу деякі настрої вже дуже багатьох в ЗСУ набридло сидіти в зоні бойових дій майже з початку війни. Звільнитися по факту можна лише маючи батьків-інвалідів, або третю дитину. Особливо цікавий "квест" стає, коли дитина в тебе лише одна, наприклад))))Величезний спад народжуваності був викликаний в тому числі гібридно-економічною війною з росією з 2006 року при підтримці орків Європою за рахунок купівлі енергоносіїв. Denik Повідомлень: 1792 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1049 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 10:21 stm написав: adeges написав: airmax78 написав: Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям.

Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро). Про "осесть в Вене":Однушечка за овер лям.Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро).



при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.



но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры

500-600 для Вены, Берлина, Мюнхена, Милана - это откровенно не лучшие варианты. Просто транспортная развязка будет непонятно где. Даже не спальник, а удаленный пригород.





Затраты на доехать сразу возрастают. Это вполовину от чего-то приличного. Если вскладчину, то норм. 500-600 для Вены, Берлина, Мюнхена, Милана - это откровенно не лучшие варианты. Просто транспортная развязка будет непонятно где. Даже не спальник, а удаленный пригород.Затраты на доехать сразу возрастают. Это вполовину от чего-то приличного. Если вскладчину, то норм.



Drug snimal kvartiru v prigorode Berlina, 40 metrov s komunaliu 1000 EUR

Skolko takaya kvartira v centre Berlina_ dumau v 1.5 raz doroze Drug snimal kvartiru v prigorode Berlina, 40 metrov s komunaliu 1000 EURSkolko takaya kvartira v centre Berlina_ dumau v 1.5 raz doroze Хомякоид Повідомлень: 2136 З нами з: 19.09.14 Подякував: 2533 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 320321322323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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