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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 січ, 2023 06:00
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:))
Це вже 100 разів обговорювалося, але повторюся: майже кожна людина має можливість працювати за фахом у іншій країні. Хтось відразу, комусь треба мову підучити. Але сумніваюся, що умовний інженер чи бухгалтер буде роками працювати на мінімалку в новій країні. А якщо навіть з мовою більше мінімалки не вдається, то що така людина зможе заробляти в Україні? 1500 євро в Німеччині - це бідність, 200-300 євро за аналогічну працю в Україні - це жебрацтво.
Могу добавить вот что:
Украина уже давно не советский союз и не за железным занавесомм. И нет плана по валу и вала по плану поставки продукции в гастрономы.
И стоимость жизни в Украине все больше и больше повышается. Потому что производители могут продать и в Украине и в ВЕне и даже в Гондурасе.
А доходы не очень успевают за этим.
Не, кто-то сидит в Киеве и получает американскую зарплату, насилуя целыми днями, месяцами и годами клаву на форуме. Ему нормас.
Но кто-то в Зажопинске рвет жилы на 8 кгрн в месяц и платит ту-же цену за энергоносители, продукты и предметы первой необходимости что и европеец/американец.
Поэтому не равны 200 евро в Украине 2000 евро в Европе или 2000 долларам в США.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 07:54
nekefer написав:
либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться
о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам
Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане.
Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой
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Додано: Сер 11 січ, 2023 08:12
nekefer написав:
либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться
о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам
Не утонет. Ну свалит ещё максимум десять лямов. На 500 млн Евросоюза ниочем.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 08:47
Bolt написав:
Не утонет. Ну свалит ещё максимум десять лямов. На 500 млн Евросоюза ниочем.
Якщо б пенсіонери поїхали - то Європі було б важко, але поїдуть молоді і працездатні, а це навпаки - плюс для економіки.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 11 січ, 2023 08:48
Дюрі-бачі написав:
А треба дивитися на реалістичний сценарій:
1. репарації в межах значного шматка із заморожених 300 млрд.
2. Відбудова часткова: металургію чи хімдобрива ніхто відбудовувати не буде, як і багато міст на сході / півдні
3. величезна демографічна проблема приведе зокрема до краху пенсійної системи.
1. Вихід Україною на кордон 1991 року означає, що з району Керчі Гарпуном/Нептуном прострілюються всі порти Чорноморського узбережжя РФ, Тамань в межах доступності 152/155 мм звичайної артилерії, Новоросійськ в досяжності Вільхи-М. Про експорт з Азовського моря / портів Дону просто промовчу. Контроль над цими портами і є механізмом контролю над РФ по стягненню репарацій окрім заморожених 300 млрд. Не треба навіть та територію педерації заходити.
2. Буде звільнено Меткомбінат ім. Ілліча, Алчевський і Макіївський МК. ЗСУ не буде використовувати 2500 кг бомби по підприємствам.
3. Не буде величезної демографічної проблеми після війни, бо 90% "вати", яка голосувала за януковича/ОПЗЖ опиниться у педерації або на тому світі через природні причини, посилені поганим медичним обслуговуванням на окупованих або прифронтових територіях.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 10:03
Denik написав:
Не буде величезної демографічної проблеми після війни,
Яким боком ватники і ОПЗЖ до демографічної проблеми? Чого якщо до війни у нас був величезний спад народжуваності і населення - після війни цього не буде?
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Додано: Сер 11 січ, 2023 10:06
барабашов написав:
2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя?
Хто заважає цій масі населення самим стати господарями торгових точок і конкурентами колишнім "хозяевам"?
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Додано: Сер 11 січ, 2023 10:08
Denik написав: барабашов написав:
2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя?
Хто заважає цій масі населення самим стати господарями торгових точок і конкурентами колишнім "хозяевам"?
Не "хто", а "що"?
Відсутність стартового капіталу і необхідної освіти/досвіду.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 10:12
BIGor написав:
Яким боком ватники і ОПЗЖ до демографічної проблеми? Чого якщо до війни у нас був величезний спад народжуваності і населення - після війни цього не буде?
Як каже Успіх на сусідній гілці та і я бачу деякі настрої вже дуже багатьох в ЗСУ набридло сидіти в зоні бойових дій майже з початку війни. Звільнитися по факту можна лише маючи батьків-інвалідів, або третю дитину. Особливо цікавий "квест" стає, коли дитина в тебе лише одна, наприклад))))
Величезний спад народжуваності був викликаний в тому числі гібридно-економічною війною з росією з 2006 року при підтримці орків Європою за рахунок купівлі енергоносіїв.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 10:21
stm написав: adeges написав:
при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.
но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры
500-600 для Вены, Берлина, Мюнхена, Милана - это откровенно не лучшие варианты. Просто транспортная развязка будет непонятно где. Даже не спальник, а удаленный пригород.
Затраты на доехать сразу возрастают. Это вполовину от чего-то приличного. Если вскладчину, то норм.
Drug snimal kvartiru v prigorode Berlina, 40 metrov s komunaliu 1000 EUR
Skolko takaya kvartira v centre Berlina_ dumau v 1.5 raz doroze
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