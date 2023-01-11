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Хомякоид 40 метров за 1000€ вы написали и в пригороде Берлина Это ж Восточный Берлин и реновированный хрущ 2К а не новострой на манер застройки Мюнхена на окраине? Коммуналь примерно какая выходила? Сейчас в Берлине вроде ЭЭ выставили предварительно 56евроцентов квт/ч на январь, могу уточнить.
rjkz написав:И стоимость жизни в Украине все больше и больше повышается. Потому что производители могут продать и в Украине и в ВЕне и даже в Гондурасе. А доходы не очень успевают за этим.
А по-моєму "успевают". Як мінімум до війни рівень життя постійно ріс. І відрив між умовними США і Україною постійно скорочувався. Якби тільки не війна.... https://www.5.ua/media/pictures/origina ... 1635952458 Ріст зарплат 10+ разів, в той час як в США за той самий період - 2,2 рази.
rjkz написав:Поэтому не равны 200 евро в Украине 2000 евро в Европе или 2000 долларам в США.
Звичайно не рівні. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.
барабашов написав:2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя?
Хто заважає цій масі населення самим стати господарями торгових точок і конкурентами колишнім "хозяевам"?
Не "хто", а "що"? Відсутність стартового капіталу і необхідної освіти/досвіду.
Образование не такая уж и проблема, математику в ВУЗах многие из них учили, калькуляторы имеют. Деник просто не представляет что такое расширение своего бизнеса, за свои, тем более сейчас, при наклёвывающемся девале и при необходимости занимать метры на красной линии, ибо в рабочих районах это по 90% позиций бред.
Wisznia2021 написав:Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:))
Це вже 100 разів обговорювалося, але повторюся: майже кожна людина має можливість працювати за фахом у іншій країні. Хтось відразу, комусь треба мову підучити. Але сумніваюся, що умовний інженер чи бухгалтер буде роками працювати на мінімалку в новій країні. А якщо навіть з мовою більше мінімалки не вдається, то що така людина зможе заробляти в Україні? 1500 євро в Німеччині - це бідність, 200-300 євро за аналогічну працю в Україні - це жебрацтво.
Тому є так зване заробітчанство: працюють за мінзар там, потім "жебракують" тут.
andrijk777 написав:Звичайно не рівні. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.
Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої.