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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 332333334335> Додано: Сер 11 січ, 2023 10:21 stm написав: adeges написав: airmax78 написав: Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям.

Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро). Про "осесть в Вене":Однушечка за овер лям.Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро).



при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.



но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры

500-600 для Вены, Берлина, Мюнхена, Милана - это откровенно не лучшие варианты. Просто транспортная развязка будет непонятно где. Даже не спальник, а удаленный пригород.





Затраты на доехать сразу возрастают. Это вполовину от чего-то приличного. Если вскладчину, то норм. 500-600 для Вены, Берлина, Мюнхена, Милана - это откровенно не лучшие варианты. Просто транспортная развязка будет непонятно где. Даже не спальник, а удаленный пригород.Затраты на доехать сразу возрастают. Это вполовину от чего-то приличного. Если вскладчину, то норм.



Drug snimal kvartiru v prigorode Berlina, 40 metrov s komunaliu 1000 EUR

Skolko takaya kvartira v centre Berlina_ dumau v 1.5 raz doroze Drug snimal kvartiru v prigorode Berlina, 40 metrov s komunaliu 1000 EURSkolko takaya kvartira v centre Berlina_ dumau v 1.5 raz doroze Хомякоид Повідомлень: 2136 З нами з: 19.09.14 Подякував: 2532 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 11:26 nekefer написав: либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии,

Це міф. В Європі взагалі немає проблеми українських переселенців, якщо і є то тільки в деяких країнах і то не значна. Це міф. В Європі взагалі немає проблеми українських переселенців, якщо і є то тільки в деяких країнах і то не значна. andrijk777

Повідомлень: 4333 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 11:47 Хомякоид

40 метров за 1000€ вы написали и в пригороде Берлина

Это ж Восточный Берлин и реновированный хрущ 2К а не новострой на манер застройки Мюнхена на окраине? Коммуналь примерно какая выходила? Сейчас в Берлине вроде ЭЭ выставили предварительно 56евроцентов квт/ч на январь, могу уточнить. барабашов Повідомлень: 2896 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 11:49 rjkz написав: И стоимость жизни в Украине все больше и больше повышается. Потому что производители могут продать и в Украине и в ВЕне и даже в Гондурасе.

А доходы не очень успевают за этим.

И стоимость жизни в Украине все больше и больше повышается. Потому что производители могут продать и в Украине и в ВЕне и даже в Гондурасе.А доходы не очень успевают за этим.

А по-моєму "успевают". Як мінімум до війни рівень життя постійно ріс. І відрив між умовними США і Україною постійно скорочувався. Якби тільки не війна....

https://www.5.ua/media/pictures/origina ... 1635952458

Ріст зарплат 10+ разів, в той час як в США за той самий період - 2,2 рази.

rjkz написав: Поэтому не равны 200 евро в Украине 2000 евро в Европе или 2000 долларам в США. Поэтому не равны 200 евро в Украине 2000 евро в Европе или 2000 долларам в США.

Звичайно не рівні.

200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна. А по-моєму "успевают". Як мінімум до війни рівень життя постійно ріс. І відрив між умовними США і Україною постійно скорочувався. Якби тільки не війна....Ріст зарплат 10+ разів, в той час як в США за той самий період - 2,2 рази.Звичайно не рівні.200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна. andrijk777

Повідомлень: 4333 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 11:52 Frant написав: Denik написав: барабашов написав: 2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя? 2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя?

Хто заважає цій масі населення самим стати господарями торгових точок і конкурентами колишнім "хозяевам"? Хто заважає цій масі населення самим стати господарями торгових точок і конкурентами колишнім "хозяевам"?

Не "хто", а "що"?

Відсутність стартового капіталу і необхідної освіти/досвіду. Не "хто", а "що"?Відсутність стартового капіталу і необхідної освіти/досвіду.

Образование не такая уж и проблема, математику в ВУЗах многие из них учили, калькуляторы имеют.

Деник просто не представляет что такое расширение своего бизнеса, за свои, тем более сейчас, при наклёвывающемся девале и при необходимости занимать метры на красной линии, ибо в рабочих районах это по 90% позиций бред. Образование не такая уж и проблема, математику в ВУЗах многие из них учили, калькуляторы имеют.Деник просто не представляет что такое расширение своего бизнеса, за свои, тем более сейчас, при наклёвывающемся девале и при необходимости занимать метры на красной линии, ибо в рабочих районах это по 90% позиций бред. барабашов Повідомлень: 2896 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 11:54 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:)) Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:))

Це вже 100 разів обговорювалося, але повторюся: майже кожна людина має можливість працювати за фахом у іншій країні. Хтось відразу, комусь треба мову підучити. Але сумніваюся, що умовний інженер чи бухгалтер буде роками працювати на мінімалку в новій країні. А якщо навіть з мовою більше мінімалки не вдається, то що така людина зможе заробляти в Україні? 1500 євро в Німеччині - це бідність, 200-300 євро за аналогічну працю в Україні - це жебрацтво. Це вже 100 разів обговорювалося, але повторюся: майже кожна людина має можливість працювати за фахом у іншій країні. Хтось відразу, комусь треба мову підучити. Але сумніваюся, що умовний інженер чи бухгалтер буде роками працювати на мінімалку в новій країні. А якщо навіть з мовою більше мінімалки не вдається, то що така людина зможе заробляти в Україні? 1500 євро в Німеччині - це бідність, 200-300 євро за аналогічну працю в Україні - це жебрацтво.

Тому є так зване заробітчанство: працюють за мінзар там, потім "жебракують" тут. Тому є так зване заробітчанство: працюють за мінзар там, потім "жебракують" тут. flyman

Повідомлень: 30429 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:00 andrijk777 написав: Звичайно не рівні.

200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна. Звичайно не рівні.200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.

Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої. Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої. Gastarbaiter Повідомлень: 2316 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 355 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:01 flyman написав: Тому є так зване заробітчанство: працюють за мінзар там, потім "жебракують" тут. Тому є так зване заробітчанство: працюють за мінзар там, потім "жебракують" тут. это самая рабочая схема. Остальные варианты бомжевать в Европе (без своего жилья) или голодать в Украине (часто в своем жилье). Gastarbaiter написав: Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился? это самая рабочая схема. Остальные варианты бомжевать в Европе (без своего жилья) или голодать в Украине (часто в своем жилье).я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился? Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 січ, 2023 12:05, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 16175 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2085 раз. Подякували: 2962 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:03 Re: Еміграція, заробітчанство Охренеть... снесли мое сообщение по теме ветки. У кого-то подгорело и нажаловались. airmax78 Повідомлень: 41662 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:22 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliian написав: я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился? я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился?

Мясо едите? И в Украине, и в Испании стоит около 5евро за кг. В Украине учитель с зп 8000грн может купить 40кг мяса в месяц, учитель в Испании с зп 1500евро может купить 300кг мяса. Есть разница? Тоже самое по остальной еде.

П.С. Может лично у Вас, как у человека работающего сам на себя, заработки будут и там и там примерно одинаковые и для Вас Испания выйдет дороже в плане жизни за счет услуг которые здесь дороже. Так же как и для меня кстати так как рейт тот же (заработок тот же получается), но услуги чуток дороже и налоги выше. Но, у пересичного работника практически в любой области в Европе качество жизни будет выше. Как минимум потому что на еду будет уходить 20% зп, а не 50% как в Украине. Мясо едите? И в Украине, и в Испании стоит около 5евро за кг. В Украине учитель с зп 8000грн может купить 40кг мяса в месяц, учитель в Испании с зп 1500евро может купить 300кг мяса. Есть разница? Тоже самое по остальной еде.П.С. Может лично у Вас, как у человека работающего сам на себя, заработки будут и там и там примерно одинаковые и для Вас Испания выйдет дороже в плане жизни за счет услуг которые здесь дороже. Так же как и для меня кстати так как рейт тот же (заработок тот же получается), но услуги чуток дороже и налоги выше. Но, у пересичного работника практически в любой области в Европе качество жизни будет выше. Как минимум потому что на еду будет уходить 20% зп, а не 50% как в Украине. slonomag Повідомлень: 190 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 29 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 332333334335> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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