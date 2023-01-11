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при кепрейте в 2-2.5% покупают только аристократы. остальные снимают. в том числе и не беженцы, в том числе высокооплачиваемые местные, десятилетиями. правда конечно не однушку. а беженцы снимают однушку за 500-600 (ойро). кто в центре, кто нет - как кому повезло.
но конечно с Вашими требованиями к нормальности Вена в целом в пролете. ведь даже опера отстой, что там уже говорить об отсутствующих плинтусах скрытого монтажа как ключевом параметре "нормальной" квартиры
500-600 для Вены, Берлина, Мюнхена, Милана - это откровенно не лучшие варианты. Просто транспортная развязка будет непонятно где. Даже не спальник, а удаленный пригород.
Затраты на доехать сразу возрастают. Это вполовину от чего-то приличного. Если вскладчину, то норм.
Drug snimal kvartiru v prigorode Berlina, 40 metrov s komunaliu 1000 EUR Skolko takaya kvartira v centre Berlina_ dumau v 1.5 raz doroze
Хомякоид 40 метров за 1000€ вы написали и в пригороде Берлина Это ж Восточный Берлин и реновированный хрущ 2К а не новострой на манер застройки Мюнхена на окраине? Коммуналь примерно какая выходила? Сейчас в Берлине вроде ЭЭ выставили предварительно 56евроцентов квт/ч на январь, могу уточнить.
rjkz написав:И стоимость жизни в Украине все больше и больше повышается. Потому что производители могут продать и в Украине и в ВЕне и даже в Гондурасе. А доходы не очень успевают за этим.
А по-моєму "успевают". Як мінімум до війни рівень життя постійно ріс. І відрив між умовними США і Україною постійно скорочувався. Якби тільки не війна.... https://www.5.ua/media/pictures/origina ... 1635952458 Ріст зарплат 10+ разів, в той час як в США за той самий період - 2,2 рази.
rjkz написав:Поэтому не равны 200 евро в Украине 2000 евро в Европе или 2000 долларам в США.
Звичайно не рівні. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.
барабашов написав:2) где в вашей пирамиде предателей, бегунков и героев та часть населения тут в стране, что работает на чёрную кассу хозяев торговых площадей как рынков, так и Каравано-ДримТаунов, им куда - в окоп или на ВСУшный МТС? На их наличные хозяева потом волонтёрят на %20 от этой суммы левыми и это от силы, а на оставшиеся 80% покупают сейчас даже Гелики и 300е Крузаки с салона, выводят за кордон чемоданы кэша и безнала(29,25>>>35▪36▪37 все помним?) и по прежнему, как и при батоне-ВФ, столуются у Коли-Каклеты в 'Велюре"? Они будут "новыми лицами в списках" (Грановскими и Кауфманами) в Раде 24года? И как вы в этой иерархии вы видите себя?
Хто заважає цій масі населення самим стати господарями торгових точок і конкурентами колишнім "хозяевам"?
Не "хто", а "що"? Відсутність стартового капіталу і необхідної освіти/досвіду.
Образование не такая уж и проблема, математику в ВУЗах многие из них учили, калькуляторы имеют. Деник просто не представляет что такое расширение своего бизнеса, за свои, тем более сейчас, при наклёвывающемся девале и при необходимости занимать метры на красной линии, ибо в рабочих районах это по 90% позиций бред.
Wisznia2021 написав:Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:))
Це вже 100 разів обговорювалося, але повторюся: майже кожна людина має можливість працювати за фахом у іншій країні. Хтось відразу, комусь треба мову підучити. Але сумніваюся, що умовний інженер чи бухгалтер буде роками працювати на мінімалку в новій країні. А якщо навіть з мовою більше мінімалки не вдається, то що така людина зможе заробляти в Україні? 1500 євро в Німеччині - це бідність, 200-300 євро за аналогічну працю в Україні - це жебрацтво.
Тому є так зване заробітчанство: працюють за мінзар там, потім "жебракують" тут.
andrijk777 написав:Звичайно не рівні. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.
Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої.
vitaliian написав:я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился?
Мясо едите? И в Украине, и в Испании стоит около 5евро за кг. В Украине учитель с зп 8000грн может купить 40кг мяса в месяц, учитель в Испании с зп 1500евро может купить 300кг мяса. Есть разница? Тоже самое по остальной еде. П.С. Может лично у Вас, как у человека работающего сам на себя, заработки будут и там и там примерно одинаковые и для Вас Испания выйдет дороже в плане жизни за счет услуг которые здесь дороже. Так же как и для меня кстати так как рейт тот же (заработок тот же получается), но услуги чуток дороже и налоги выше. Но, у пересичного работника практически в любой области в Европе качество жизни будет выше. Как минимум потому что на еду будет уходить 20% зп, а не 50% как в Украине.