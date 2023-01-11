Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:28
Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее.
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:31
И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:41
Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого.
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE.
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:06
Це величезний плюс а не невеликий мінус. В Бахмуті та Соледарі в полум'ї цієї війни загартовується зараз майбутня українська еліта.
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:14
Ну, машины дешевые только в США. В Израиле, например, раза в полтора дороже. И в Норвегии. Видел видео, как австралийцы возмущались, что одна и та же модель у них стоит почти в 2 раза дороже, чем в США.
Сегодня реклама выскочила: наши предлагают заработок на пригоне машин из США в Польшу, ремонте и перепродаже в Европе. Обещают минимум +30% на машине.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 11 січ, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Знайома передпенсійного віку виїхала в Німеччину з чоловіком для того, щоб його лікувати від раку, бо Німеччина для біженців це робить...
І діти не виїжджали самі по собі, а виїжджали з жінками 40+, тобто передпенсійного віку. Я згоден, що частина з них (дітей з матерями) залишиться, але при цьому жінки 100% втратять поточні стосунки і не знайдуть собі нові, бо виїхали і бездітні жінки на 10-20 років молодші.
Сам факт того, що в Україні за добу страти серед цивільних:
Російські військові минулої доби вбили в Україні 1 цивільного, ще 6 осіб зазнали поранень.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ
Донецька область - 1 загиблий, 1 поранений
Херсонська область - 5 поранених"
Тобто за добу від війни загинула лише 1 людина і те в Донецькій області, де йдуть активні бойові дії.
Це десь 0,1% від природньої смертності через хвороби, отруєння печенькой та ДТП.
Тобто я натякаю на те, що ризик постраждати від війни десь в Центрі або на Заході України для цивільних прямує до 0, зате втрати поточні стосунки для жінок без шансів знайти нові, якщо чекати закінчення війни прямують десь до 100%.
При тому я підтримую тих, хто виїхали із зон активних бойових дій в т.ч. Київ, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв, Херсон і просидять у Європі десь до весни 2023 року - моменту завершення енергетичних проблем.
По дітям це питання чому цих дітей можуть навчити. Я якось не сумніваюся про освіту в Німеччині, Данії та Великобританії та Франції. Все інше-діти отримають якусь гуманітарну освіту та можливість працювати в сфері послуг (але туризм лишиться в поточному вигляді лише у Франції, бо масові дешеві авіаперевезення зникнуть, а по всій іншій Європі не знайдеться грошей, щоб побудувати швидкісні залізниці через гори до моря/традиційних курортів) або технічну освіту з ухилом на проектування якихось двигунів внтурішнього згорання/коробок передач, які будуть потрібні хіба що у військовій техніці у світі зеленого переходу. І ще єдине виключення - медична освіта, бо вона всюди +- однакова.
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:22
Це і є "не абсолютні цифри".
В абсолютних цифрах 1000 доларів рівно в 5 разів більше ніж 200 доларів, хоч в США, хоч в Україні, хоч в Сахарі.
Назбирати пару тисяч(2000) доларів в США приблизно еквівалентно назбирати 400 доларів в Україні.
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:24
Re: Еміграція, заробітчанство
Все "процвітання" Заходу і Китаю трималося 8 років на гібридній війні України та Росії через яку вони заповнювали світові ринки дешевою сировиною. За цей час надулися бульбашки, як от ринок нерухомості Китаю, кріпта, вартість акцій в США, ІТ-гіганти, той самий Еппл, який 10+ років впарював піплу "нові" моделі телефонів, принципово нічого не змінивши та та сама Тесла, яка звичайно потягла масове виробництво трійок, але досі не довела автопілот до рівня безпілотного таксі. Туди ж слід віднести і знов роздутий ринок нерухомості США та цін медичних страховок та освіти.
Все це пішло по п.... 24 лютого 2022 року, тільки 90-95% народу в світі цього ще не зрозуміла.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|