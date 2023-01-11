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#<1 ... 332333334335 Додано: Сер 11 січ, 2023 12:26 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів? Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів? BIGor

Повідомлень: 7196 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:28 vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился? я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился?

Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее. Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее. Gastarbaiter Повідомлень: 2316 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:31 BIGor написав: andrijk777 написав: 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів? Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?

И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уеТолько гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот slonomag Повідомлень: 190 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:41 slonomag написав: BIGor написав: andrijk777 написав: 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів? Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?

И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уеТолько гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот

Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого. Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого. airmax78 Повідомлень: 41662 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:45 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого. Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого.

Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE. Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE. slonomag Повідомлень: 190 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:06 slonomag написав: airmax78 написав: Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого. Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого.

Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE. Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE.

Це величезний плюс а не невеликий мінус. В Бахмуті та Соледарі в полум'ї цієї війни загартовується зараз майбутня українська еліта. Це величезний плюс а не невеликий мінус. В Бахмуті та Соледарі в полум'ї цієї війни загартовується зараз майбутня українська еліта. airmax78 Повідомлень: 41662 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:14 slonomag написав: И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уеТолько гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот

Ну, машины дешевые только в США. В Израиле, например, раза в полтора дороже. И в Норвегии. Видел видео, как австралийцы возмущались, что одна и та же модель у них стоит почти в 2 раза дороже, чем в США.

Сегодня реклама выскочила: наши предлагают заработок на пригоне машин из США в Польшу, ремонте и перепродаже в Европе. Обещают минимум +30% на машине. Ну, машины дешевые только в США. В Израиле, например, раза в полтора дороже. И в Норвегии. Видел видео, как австралийцы возмущались, что одна и та же модель у них стоит почти в 2 раза дороже, чем в США.Сегодня реклама выскочила: наши предлагают заработок на пригоне машин из США в Польшу, ремонте и перепродаже в Европе. Обещают минимум +30% на машине. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 11 січ, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2316 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:16 Re: Еміграція, заробітчанство San написав: Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане.

Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане.Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой

Знайома передпенсійного віку виїхала в Німеччину з чоловіком для того, щоб його лікувати від раку, бо Німеччина для біженців це робить...

І діти не виїжджали самі по собі, а виїжджали з жінками 40+, тобто передпенсійного віку. Я згоден, що частина з них (дітей з матерями) залишиться, але при цьому жінки 100% втратять поточні стосунки і не знайдуть собі нові, бо виїхали і бездітні жінки на 10-20 років молодші.

Сам факт того, що в Україні за добу страти серед цивільних:

https://censor.net/ua/news/3392597/mynu ... nfografika

Російські військові минулої доби вбили в Україні 1 цивільного, ще 6 осіб зазнали поранень.



Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ



Донецька область - 1 загиблий, 1 поранений



Херсонська область - 5 поранених"

Тобто за добу від війни загинула лише 1 людина і те в Донецькій області, де йдуть активні бойові дії.

Це десь 0,1% від природньої смертності через хвороби, отруєння печенькой та ДТП.

Тобто я натякаю на те, що ризик постраждати від війни десь в Центрі або на Заході України для цивільних прямує до 0, зате втрати поточні стосунки для жінок без шансів знайти нові, якщо чекати закінчення війни прямують десь до 100%.

При тому я підтримую тих, хто виїхали із зон активних бойових дій в т.ч. Київ, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв, Херсон і просидять у Європі десь до весни 2023 року - моменту завершення енергетичних проблем.



По дітям це питання чому цих дітей можуть навчити. Я якось не сумніваюся про освіту в Німеччині, Данії та Великобританії та Франції. Все інше-діти отримають якусь гуманітарну освіту та можливість працювати в сфері послуг (але туризм лишиться в поточному вигляді лише у Франції, бо масові дешеві авіаперевезення зникнуть, а по всій іншій Європі не знайдеться грошей, щоб побудувати швидкісні залізниці через гори до моря/традиційних курортів) або технічну освіту з ухилом на проектування якихось двигунів внтурішнього згорання/коробок передач, які будуть потрібні хіба що у військовій техніці у світі зеленого переходу. І ще єдине виключення - медична освіта, бо вона всюди +- однакова. Знайома передпенсійного віку виїхала в Німеччину з чоловіком для того, щоб його лікувати від раку, бо Німеччина для біженців це робить...І діти не виїжджали самі по собі, а виїжджали з жінками 40+, тобто передпенсійного віку. Я згоден, що частина з них (дітей з матерями) залишиться, але при цьому жінки 100% втратять поточні стосунки і не знайдуть собі нові, бо виїхали і бездітні жінки на 10-20 років молодші.Сам факт того, що в Україні за добу страти серед цивільних:Російські військові минулої доби вбили в Україні 1 цивільного, ще 6 осіб зазнали поранень.Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТДонецька область - 1 загиблий, 1 пораненийХерсонська область - 5 поранених"Тобто за добу від війни загинула лише 1 людина і те в Донецькій області, де йдуть активні бойові дії.Це десь 0,1% від природньої смертності через хвороби, отруєння печенькой та ДТП.Тобто я натякаю на те, що ризик постраждати від війни десь в Центрі або на Заході України для цивільних прямує до 0, зате втрати поточні стосунки для жінок без шансів знайти нові, якщо чекати закінчення війни прямують десь до 100%.При тому я підтримую тих, хто виїхали із зон активних бойових дій в т.ч. Київ, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв, Херсон і просидять у Європі десь до весни 2023 року - моменту завершення енергетичних проблем.По дітям це питання чому цих дітей можуть навчити. Я якось не сумніваюся про освіту в Німеччині, Данії та Великобританії та Франції. Все інше-діти отримають якусь гуманітарну освіту та можливість працювати в сфері послуг (але туризм лишиться в поточному вигляді лише у Франції, бо масові дешеві авіаперевезення зникнуть, а по всій іншій Європі не знайдеться грошей, щоб побудувати швидкісні залізниці через гори до моря/традиційних курортів) або технічну освіту з ухилом на проектування якихось двигунів внтурішнього згорання/коробок передач, які будуть потрібні хіба що у військовій техніці у світі зеленого переходу. І ще єдине виключення - медична освіта, бо вона всюди +- однакова. Denik Повідомлень: 1799 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1049 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:22 Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Звичайно не рівні.

200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна. Звичайно не рівні.200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.

Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої. Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше.

Це і є "не абсолютні цифри".

В абсолютних цифрах 1000 доларів рівно в 5 разів більше ніж 200 доларів, хоч в США, хоч в Україні, хоч в Сахарі.

Назбирати пару тисяч(2000) доларів в США приблизно еквівалентно назбирати 400 доларів в Україні. Це і є "не абсолютні цифри".В абсолютних цифрах 1000 доларів рівно в 5 разів більше ніж 200 доларів, хоч в США, хоч в Україні, хоч в Сахарі. andrijk777

Повідомлень: 4334 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:24 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів? Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?

Все "процвітання" Заходу і Китаю трималося 8 років на гібридній війні України та Росії через яку вони заповнювали світові ринки дешевою сировиною. За цей час надулися бульбашки, як от ринок нерухомості Китаю, кріпта, вартість акцій в США, ІТ-гіганти, той самий Еппл, який 10+ років впарював піплу "нові" моделі телефонів, принципово нічого не змінивши та та сама Тесла, яка звичайно потягла масове виробництво трійок, але досі не довела автопілот до рівня безпілотного таксі. Туди ж слід віднести і знов роздутий ринок нерухомості США та цін медичних страховок та освіти.



Все це пішло по п.... 24 лютого 2022 року, тільки 90-95% народу в світі цього ще не зрозуміла. Все "процвітання" Заходу і Китаю трималося 8 років на гібридній війні України та Росії через яку вони заповнювали світові ринки дешевою сировиною. За цей час надулися бульбашки, як от ринок нерухомості Китаю, кріпта, вартість акцій в США, ІТ-гіганти, той самий Еппл, який 10+ років впарював піплу "нові" моделі телефонів, принципово нічого не змінивши та та сама Тесла, яка звичайно потягла масове виробництво трійок, але досі не довела автопілот до рівня безпілотного таксі. Туди ж слід віднести і знов роздутий ринок нерухомості США та цін медичних страховок та освіти.Все це пішло по п.... 24 лютого 2022 року, тільки 90-95% народу в світі цього ще не зрозуміла. Denik Повідомлень: 1799 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1049 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 332333334335 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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