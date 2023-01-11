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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:31
BIGor написав: andrijk777 написав:
200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.
Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?
И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе
Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот
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slonomag
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:41
slonomag написав: BIGor написав: andrijk777 написав:
200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.
Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?
И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе
Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот
Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого.
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airmax78
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:45
airmax78 написав:
Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого.
Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE.
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slonomag
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:06
slonomag написав: airmax78 написав:
Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого.
Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE.
Це величезний плюс а не невеликий мінус. В Бахмуті та Соледарі в полум'ї цієї війни загартовується зараз майбутня українська еліта.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:14
slonomag написав:
И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе
Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот
Ну, машины дешевые только в США. В Израиле, например, раза в полтора дороже. И в Норвегии. Видел видео, как австралийцы возмущались, что одна и та же модель у них стоит почти в 2 раза дороже, чем в США.
Сегодня реклама выскочила: наши предлагают заработок на пригоне машин из США в Польшу, ремонте и перепродаже в Европе. Обещают минимум +30% на машине.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в Сер 11 січ, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:22
Gastarbaiter написав: andrijk777 написав:
Звичайно не рівні.
200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.
По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.
Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої.
Це і є "не абсолютні цифри".
В абсолютних цифрах 1000 доларів рівно в 5 разів більше ніж 200 доларів, хоч в США, хоч в Україні, хоч в Сахарі. Назбирати пару тисяч(2000) доларів в США приблизно еквівалентно назбирати 400 доларів в Україні.
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andrijk777
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:40
Gastarbaiter написав:
Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее
может и быстрее а толку, у нас что соревнование, кто быстрее купит смартфон?
Доход мне приносит коммерция, которую я покупал по 500-600 уе/м2. Сдавая несколько таких помещений по 7$/м2 могу покупать смартфоны, вообще не работая.
В США со стартовым капиталом ~100куе я был бы вынужден пахать всю жизнь и жить в аренде. Или выплачивать 30ти летний кредит. В Украине есть возможность стартовать чуть ли не с нуля. Даже 10куе могут приносить 140 тыс грн в год с конвертационных депозитов.
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vitaliian
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:46
Дюрі-бачі написав:
Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі
дето читал про людей которые получали помощь как беженцы сразу в нескольких странах
а если таких приедет 40 млн... далеко не все айтишники, осмотритесь вокруг, обычные люди которые ходят на обычную работу за 10т.грн. в мес, какую им работу дать хз, где их селить, чем их кормить
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nekefer
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:47
vitaliian написав:
все мировые тренды задаёт Украина своими конфликтами. Новый европейский тренд - жилье в спортзалах. Тоже мы придумали.
Світовий ринок зерна - 2 мільярди тон. росія та Україна мали долю більше 200 млн. т. або 10%. Ще більша частка була в олійних культурах. 7.5% - по залізній руді (яка постачалась на ринки переважно в вигляді сталі). 12% світового ринку нафти було у рф.
Ще достатньо високі цифри по вугіллю та газу (від рф).
Це при 2.2% від населення світу (рф + Україна).
А сировинні ринки вони такі, що при дисбалансі на 5% ціна може змінитися в рази, що демонстрував європейський ринок газу.
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Denik
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:49
nekefer написав:
дето читал про людей которые получали помощь как беженцы сразу в нескольких странах,а если таких приедет 40 млн...
Деякі мої сусіди так робили, але лозейки прикрили ще влітку і вже працює єдина система реєстрації біженців
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