Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 333334335336> Додано: Сер 11 січ, 2023 12:31 BIGor написав: andrijk777 написав: 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів? Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?

И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уеТолько гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот slonomag Повідомлень: 190 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:41 slonomag написав: BIGor написав: andrijk777 написав: 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів? Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?

И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уеТолько гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот

Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого. Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого. airmax78 Повідомлень: 41662 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:45 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого. Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого.

Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE. Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE. slonomag Повідомлень: 190 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:06 slonomag написав: airmax78 написав: Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого. Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого.

Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE. Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE.

Це величезний плюс а не невеликий мінус. В Бахмуті та Соледарі в полум'ї цієї війни загартовується зараз майбутня українська еліта. Це величезний плюс а не невеликий мінус. В Бахмуті та Соледарі в полум'ї цієї війни загартовується зараз майбутня українська еліта. airmax78 Повідомлень: 41662 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:14 slonomag написав: И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уеТолько гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот

Ну, машины дешевые только в США. В Израиле, например, раза в полтора дороже. И в Норвегии. Видел видео, как австралийцы возмущались, что одна и та же модель у них стоит почти в 2 раза дороже, чем в США.

Сегодня реклама выскочила: наши предлагают заработок на пригоне машин из США в Польшу, ремонте и перепродаже в Европе. Обещают минимум +30% на машине. Ну, машины дешевые только в США. В Израиле, например, раза в полтора дороже. И в Норвегии. Видел видео, как австралийцы возмущались, что одна и та же модель у них стоит почти в 2 раза дороже, чем в США.Сегодня реклама выскочила: наши предлагают заработок на пригоне машин из США в Польшу, ремонте и перепродаже в Европе. Обещают минимум +30% на машине. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 11 січ, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2317 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:22 Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Звичайно не рівні.

200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна. Звичайно не рівні.200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.

Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої. Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше.

Це і є "не абсолютні цифри".

В абсолютних цифрах 1000 доларів рівно в 5 разів більше ніж 200 доларів, хоч в США, хоч в Україні, хоч в Сахарі.

Назбирати пару тисяч(2000) доларів в США приблизно еквівалентно назбирати 400 доларів в Україні. Це і є "не абсолютні цифри".В абсолютних цифрах 1000 доларів рівно в 5 разів більше ніж 200 доларів, хоч в США, хоч в Україні, хоч в Сахарі. andrijk777

Повідомлень: 4335 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:40 Gastarbaiter написав: Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее может и быстрее а толку, у нас что соревнование, кто быстрее купит смартфон?



Доход мне приносит коммерция, которую я покупал по 500-600 уе/м2. Сдавая несколько таких помещений по 7$/м2 могу покупать смартфоны, вообще не работая.



В США со стартовым капиталом ~100куе я был бы вынужден пахать всю жизнь и жить в аренде. Или выплачивать 30ти летний кредит. В Украине есть возможность стартовать чуть ли не с нуля. Даже 10куе могут приносить 140 тыс грн в год с конвертационных депозитов. может и быстрее а толку, у нас что соревнование, кто быстрее купит смартфон?Доход мне приносит коммерция, которую я покупал по 500-600 уе/м2. Сдавая несколько таких помещений по 7$/м2 могу покупать смартфоны, вообще не работая.В США со стартовым капиталом ~100куе я был бы вынужден пахать всю жизнь и жить в аренде. Или выплачивать 30ти летний кредит. В Украине есть возможность стартовать чуть ли не с нуля. Даже 10куе могут приносить 140 тыс грн в год с конвертационных депозитов. vitaliian

Повідомлень: 16178 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2085 раз. Подякували: 2962 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:46 Дюрі-бачі написав: Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі

дето читал про людей которые получали помощь как беженцы сразу в нескольких странах

а если таких приедет 40 млн... далеко не все айтишники, осмотритесь вокруг, обычные люди которые ходят на обычную работу за 10т.грн. в мес, какую им работу дать хз, где их селить, чем их кормить дето читал про людей которые получали помощь как беженцы сразу в нескольких странаха если таких приедет 40 млн... далеко не все айтишники, осмотритесь вокруг, обычные люди которые ходят на обычную работу за 10т.грн. в мес, какую им работу дать хз, где их селить, чем их кормить nekefer

Повідомлень: 364 З нами з: 24.10.14 Подякував: 29 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:47 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliian написав: все мировые тренды задаёт Украина своими конфликтами. Новый европейский тренд - жилье в спортзалах. Тоже мы придумали. все мировые тренды задаёт Украина своими конфликтами. Новый европейский тренд - жилье в спортзалах. Тоже мы придумали.

Світовий ринок зерна - 2 мільярди тон. росія та Україна мали долю більше 200 млн. т. або 10%. Ще більша частка була в олійних культурах. 7.5% - по залізній руді (яка постачалась на ринки переважно в вигляді сталі). 12% світового ринку нафти було у рф.

Ще достатньо високі цифри по вугіллю та газу (від рф).

Це при 2.2% від населення світу (рф + Україна).

А сировинні ринки вони такі, що при дисбалансі на 5% ціна може змінитися в рази, що демонстрував європейський ринок газу. Світовий ринок зерна - 2 мільярди тон. росія та Україна мали долю більше 200 млн. т. або 10%. Ще більша частка була в олійних культурах. 7.5% - по залізній руді (яка постачалась на ринки переважно в вигляді сталі). 12% світового ринку нафти було у рф.Ще достатньо високі цифри по вугіллю та газу (від рф).Це при 2.2% від населення світу (рф + Україна).А сировинні ринки вони такі, що при дисбалансі на 5% ціна може змінитися в рази, що демонстрував європейський ринок газу. Denik Повідомлень: 1803 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1049 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:49 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: дето читал про людей которые получали помощь как беженцы сразу в нескольких странах,а если таких приедет 40 млн... дето читал про людей которые получали помощь как беженцы сразу в нескольких странах,а если таких приедет 40 млн...

Деякі мої сусіди так робили, але лозейки прикрили ще влітку і вже працює єдина система реєстрації біженців Деякі мої сусіди так робили, але лозейки прикрили ще влітку і вже працює єдина система реєстрації біженців Дюрі-бачі

Повідомлень: 282 З нами з: 29.07.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 333334335336> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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