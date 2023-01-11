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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 333334335336>
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:31

  BIGor написав:
  andrijk777 написав:200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?

И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе :) Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:41

  slonomag написав:
  BIGor написав:
  andrijk777 написав:200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?

И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе :) Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот :)

Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого.

Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:06

  slonomag написав:
  airmax78 написав:Якщо в Штатах HUMVEE коштує від 15 до 120 куо в залежності від комплектації та стану - то в Україні його можна отримати в топовій комплектації безкоштовно. Як і багато чого іншого.

Получая HUMVEE в Украине есть риск попутно получить путевку в Бахмут или Соледар. Небольшой минус бесплатного HUMVEE.

Це величезний плюс а не невеликий мінус. В Бахмуті та Соледарі в полум'ї цієї війни загартовується зараз майбутня українська еліта.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:14

  slonomag написав:И машины наверное в Америке стоят по 50к уе, а у нас по 10к уе :) Только гонят их чето из Америки в Украину, а не наоборот :)

Ну, машины дешевые только в США. В Израиле, например, раза в полтора дороже. И в Норвегии. Видел видео, как австралийцы возмущались, что одна и та же модель у них стоит почти в 2 раза дороже, чем в США.
Сегодня реклама выскочила: наши предлагают заработок на пригоне машин из США в Польшу, ремонте и перепродаже в Европе. Обещают минимум +30% на машине.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 11 січ, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:22

  Gastarbaiter написав:
  andrijk777 написав:Звичайно не рівні.
200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.
По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.

Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої.

Це і є "не абсолютні цифри".
В абсолютних цифрах 1000 доларів рівно в 5 разів більше ніж 200 доларів, хоч в США, хоч в Україні, хоч в Сахарі. :D :D
Назбирати пару тисяч(2000) доларів в США приблизно еквівалентно назбирати 400 доларів в Україні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:40

  Gastarbaiter написав:Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее
может и быстрее а толку, у нас что соревнование, кто быстрее купит смартфон?

Доход мне приносит коммерция, которую я покупал по 500-600 уе/м2. Сдавая несколько таких помещений по 7$/м2 могу покупать смартфоны, вообще не работая.

В США со стартовым капиталом ~100куе я был бы вынужден пахать всю жизнь и жить в аренде. Или выплачивать 30ти летний кредит. В Украине есть возможность стартовать чуть ли не с нуля. Даже 10куе могут приносить 140 тыс грн в год с конвертационных депозитов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:46

  Дюрі-бачі написав:Так наші ж, на відміну від африканців, їдуть не бомжувати на подачки соцдопомоги, а працювати. В Європі місцеві масово вимагають підвищення зарплати, а наші готові працювати і за низьку ЗП. Тому після відкриття кордонів поїде кілька мільйонів мігрантів рятувати ринок праці в Європі

дето читал про людей которые получали помощь как беженцы сразу в нескольких странах
а если таких приедет 40 млн... далеко не все айтишники, осмотритесь вокруг, обычные люди которые ходят на обычную работу за 10т.грн. в мес, какую им работу дать хз, где их селить, чем их кормить
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliian написав:все мировые тренды задаёт Украина своими конфликтами. Новый европейский тренд - жилье в спортзалах. Тоже мы придумали.

Світовий ринок зерна - 2 мільярди тон. росія та Україна мали долю більше 200 млн. т. або 10%. Ще більша частка була в олійних культурах. 7.5% - по залізній руді (яка постачалась на ринки переважно в вигляді сталі). 12% світового ринку нафти було у рф.
Ще достатньо високі цифри по вугіллю та газу (від рф).
Це при 2.2% від населення світу (рф + Україна).
А сировинні ринки вони такі, що при дисбалансі на 5% ціна може змінитися в рази, що демонстрував європейський ринок газу.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:дето читал про людей которые получали помощь как беженцы сразу в нескольких странах,а если таких приедет 40 млн...

Деякі мої сусіди так робили, але лозейки прикрили ще влітку і вже працює єдина система реєстрації біженців
Дюрі-бачі
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