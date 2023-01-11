Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 333334335336 Додано: Сер 11 січ, 2023 13:50 vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее может и быстрее а толку, у нас что соревнование, кто быстрее купит смартфон?



Доход мне приносит коммерция, которую я покупал по 500-600 уе/м2. Сдавая несколько таких помещений по 7$/м2 могу покупать смартфоны, вообще не работая.



В США со стартовым капиталом ~100куе я был бы вынужден пахать всю жизнь и жить в аренде. Или выплачивать 30ти летний кредит. В Украине есть возможность стартовать чуть ли не с нуля. Даже 10куе могут приносить 140 тыс грн в год с конвертационных депозитов. может и быстрее а толку, у нас что соревнование, кто быстрее купит смартфон?Доход мне приносит коммерция, которую я покупал по 500-600 уе/м2. Сдавая несколько таких помещений по 7$/м2 могу покупать смартфоны, вообще не работая.В США со стартовым капиталом ~100куе я был бы вынужден пахать всю жизнь и жить в аренде. Или выплачивать 30ти летний кредит. В Украине есть возможность стартовать чуть ли не с нуля. Даже 10куе могут приносить 140 тыс грн в год с конвертационных депозитов.

То виходить це Україна - країна можливостей і соціальних ліфтів. А населення цього не розуміє... То виходить це Україна - країна можливостей і соціальних ліфтів. А населення цього не розуміє... BIGor

Повідомлень: 7198 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:58 BIGor написав: То виходить це Україна - країна можливостей і соціальних ліфтів. А населення цього не розуміє То виходить це Україна - країна можливостей і соціальних ліфтів. А населення цього не розуміє стартовые 10куе (лучше 100) надо где то заработать. Проблема 1й мили. Дальше открываются возможности. Мой знакомый застройщик начинал свой первый объект с 40куе сейчас строит 9ти этажки и продавать квартиры начинает после 90% готовности дома. Ни одной непроданной квартиры. Ни одного не сданного дома. стартовые 10куе (лучше 100) надо где то заработать. Проблема 1й мили. Дальше открываются возможности. Мой знакомый застройщик начинал свой первый объект с 40куе сейчас строит 9ти этажки и продавать квартиры начинает после 90% готовности дома. Ни одной непроданной квартиры. Ни одного не сданного дома. Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 січ, 2023 14:02, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 16178 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2085 раз. Подякували: 2962 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 14:01 San написав: nekefer написав: либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться

о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелитьсяо пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам

Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане.

Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане.Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой

понимаете какое дело, в 90-х была утечка мозгов, профессуры, в 00-х была утечка квалифицированных специалистов тотже Кадафи медперсонал вывозил, в 10-х выехали даже автослесари, если не в областном центре любой ремонт сложнее замены тормозных колодок это боль

сейчас дефицит кадров жуткий

текущая бедность это как раз следствие потери человеческого капитала

в этом смысле я бы не сильно рассчитывал что приезжая в Европу новый украинец значительно конкурентоспособнее африканца из бывшей колонии, тот язык знает минимум

просто Вы судите по тем людям которые уже уехали раньше, это были лучшие, а остались вот те которые не смогут также легко, им даже здесь в Украине не легко понимаете какое дело, в 90-х была утечка мозгов, профессуры, в 00-х была утечка квалифицированных специалистов тотже Кадафи медперсонал вывозил, в 10-х выехали даже автослесари, если не в областном центре любой ремонт сложнее замены тормозных колодок это больсейчас дефицит кадров жуткийтекущая бедность это как раз следствие потери человеческого капиталав этом смысле я бы не сильно рассчитывал что приезжая в Европу новый украинец значительно конкурентоспособнее африканца из бывшей колонии, тот язык знает минимумпросто Вы судите по тем людям которые уже уехали раньше, это были лучшие, а остались вот те которые не смогут также легко, им даже здесь в Украине не легко nekefer

Повідомлень: 364 З нами з: 24.10.14 Подякував: 29 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 14:04 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: То виходить це Україна - країна можливостей і соціальних ліфтів. А населення цього не розуміє... То виходить це Україна - країна можливостей і соціальних ліфтів. А населення цього не розуміє...

сейчас это так, благодаря тому что многие места освободились, т.е. предыдущий "успешный" спец уже вырос, украл, уехал на Запад, давайте нового сейчас это так, благодаря тому что многие места освободились, т.е. предыдущий "успешный" спец уже вырос, украл, уехал на Запад, давайте нового nekefer

Повідомлень: 364 З нами з: 24.10.14 Подякував: 29 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 14:11 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: То виходить це Україна - країна можливостей і соціальних ліфтів. А населення цього не розуміє... То виходить це Україна - країна можливостей і соціальних ліфтів. А населення цього не розуміє...

Слід уточнити, що це країна соціальних ліфтів для заробітчан (ІТ-шники теж заробітчани на віддаленій роботі) та "своїх" людей (які мають кума у владі) Слід уточнити, що це країна соціальних ліфтів для заробітчан (ІТ-шники теж заробітчани на віддаленій роботі) та "своїх" людей (які мають кума у владі) Дюрі-бачі

Повідомлень: 282 З нами з: 29.07.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 14:21 vitaliian написав: Доход мне приносит коммерция, которую я покупал по 500-600 уе/м2. Сдавая несколько таких помещений по 7$/м2 могу покупать смартфоны, вообще не работая.



В США со стартовым капиталом ~100куе я был бы вынужден пахать всю жизнь и жить в аренде. Или выплачивать 30ти летний кредит. В Украине есть возможность стартовать чуть ли не с нуля. Даже 10куе могут приносить 140 тыс грн в год с конвертационных депозитов. Доход мне приносит коммерция, которую я покупал по 500-600 уе/м2. Сдавая несколько таких помещений по 7$/м2 могу покупать смартфоны, вообще не работая.В США со стартовым капиталом ~100куе я был бы вынужден пахать всю жизнь и жить в аренде. Или выплачивать 30ти летний кредит. В Украине есть возможность стартовать чуть ли не с нуля. Даже 10куе могут приносить 140 тыс грн в год с конвертационных депозитов.

Совершенно очевидно, что у каждого отдельного человека ситуация будет отличаться. И у группы людей по сравнению с другой группой (лендлорды, чиновники, фитнес-тренеры). Но помимо этих групп есть и другие: учителя, водители автобусов, бухгалтера, кондитеры и т.д. Сравнивайте себя не с ними, а с такими же лендлордами в других странах. Сравнивайте арендные ставки за м2 и цену входа, а не свой доход от аренды с минималкой в Германии.



От дивіться: я відкриваю сайт з оголошеннями праці і бачу, що достатньо відома компанія пропонує за позицію у Києві, аналогічну тій, що я маю у Польші, в 2.5 рази менше грошей. Потім я дивлюся на ціни в Україні, і розумію, що у 2,5 рази дешевше там не є, і що після усіх поточніх витрат тут, у Польші, у мене на руках залишається більше грошей, ніж вцілому пропонована зарплата в Україні. Ось і уся математика. Совершенно очевидно, что у каждого отдельного человека ситуация будет отличаться. И у группы людей по сравнению с другой группой (лендлорды, чиновники, фитнес-тренеры). Но помимо этих групп есть и другие: учителя, водители автобусов, бухгалтера, кондитеры и т.д. Сравнивайте себя не с ними, а с такими же лендлордами в других странах. Сравнивайте арендные ставки за м2 и цену входа, а не свой доход от аренды с минималкой в Германии.От дивіться: я відкриваю сайт з оголошеннями праці і бачу, що достатньо відома компанія пропонує за позицію у Києві, аналогічну тій, що я маю у Польші, в 2.5 рази менше грошей. Потім я дивлюся на ціни в Україні, і розумію, що у 2,5 рази дешевше там не є, і що після усіх поточніх витрат тут, у Польші, у мене на руках залишається більше грошей, ніж вцілому пропонована зарплата в Україні. Ось і уся математика. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 11 січ, 2023 14:33, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2317 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 14:30 Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Звичайно не рівні.

200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна. Звичайно не рівні.200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.

Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої. Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої.

Може розглядати базові потреби: житло, їжа, компослуги. Тоді вийде що після $200 тут = $2000 там Може розглядати базові потреби: житло, їжа, компослуги. Тоді вийде що після $200 тут = $2000 там flyman

Повідомлень: 30431 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 14:57 slonomag написав: vitaliian написав: я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился? я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился?

Мясо едите? И в Украине, и в Испании стоит около 5евро за кг. В Украине учитель с зп 8000грн может купить 40кг мяса в месяц, учитель в Испании с зп 1500евро может купить 300кг мяса. Есть разница? Тоже самое по остальной еде.

П.С. Может лично у Вас, как у человека работающего сам на себя, заработки будут и там и там примерно одинаковые и для Вас Испания выйдет дороже в плане жизни за счет услуг которые здесь дороже. Так же как и для меня кстати так как рейт тот же (заработок тот же получается), но услуги чуток дороже и налоги выше. Но, у пересичного работника практически в любой области в Европе качество жизни будет выше. Как минимум потому что на еду будет уходить 20% зп, а не 50% как в Украине. Мясо едите? И в Украине, и в Испании стоит около 5евро за кг. В Украине учитель с зп 8000грн может купить 40кг мяса в месяц, учитель в Испании с зп 1500евро может купить 300кг мяса. Есть разница? Тоже самое по остальной еде.П.С. Может лично у Вас, как у человека работающего сам на себя, заработки будут и там и там примерно одинаковые и для Вас Испания выйдет дороже в плане жизни за счет услуг которые здесь дороже. Так же как и для меня кстати так как рейт тот же (заработок тот же получается), но услуги чуток дороже и налоги выше. Но, у пересичного работника практически в любой области в Европе качество жизни будет выше. Как минимум потому что на еду будет уходить 20% зп, а не 50% как в Украине.

А на оренду, а на податки ( на туж нерухомість)?

Думаєте що в США більшість не живуть в борг та від зепе до зепе? А на оренду, а на податки ( на туж нерухомість)?Думаєте що в США більшість не живуть в борг та від зепе до зепе? flyman

Повідомлень: 30431 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 14:58 BIGor написав: andrijk777 написав: 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів? Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?

Ви вже в Кракові купили кавалірку? Ви вже в Кракові купили кавалірку? flyman

Повідомлень: 30431 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 15:03 flyman написав: BIGor написав: andrijk777 написав: 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів? Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?

Ви вже в Кракові купили кавалірку? Ви вже в Кракові купили кавалірку?

До чого тут кавалірки? Ми дивимося як і раніше в Києві дивились 2к, так і тут. До чого тут кавалірки? Ми дивимося як і раніше в Києві дивились 2к, так і тут. BIGor

Повідомлень: 7198 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 333334335336 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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