|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:50
vitaliian написав: Gastarbaiter написав:
Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее
может и быстрее а толку, у нас что соревнование, кто быстрее купит смартфон?
Доход мне приносит коммерция, которую я покупал по 500-600 уе/м2. Сдавая несколько таких помещений по 7$/м2 могу покупать смартфоны, вообще не работая.
В США со стартовым капиталом ~100куе я был бы вынужден пахать всю жизнь и жить в аренде. Или выплачивать 30ти летний кредит. В Украине есть возможность стартовать чуть ли не с нуля. Даже 10куе могут приносить 140 тыс грн в год с конвертационных депозитов.
То виходить це Україна - країна можливостей і соціальних ліфтів. А населення цього не розуміє...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7199
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 1517 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:58
BIGor написав:
То виходить це Україна - країна можливостей і соціальних ліфтів. А населення цього не розуміє
стартовые 10куе (лучше 100) надо где то заработать. Проблема 1й мили. Дальше открываются возможности. Мой знакомый застройщик начинал свой первый объект с 40куе сейчас строит 9ти этажки и продавать квартиры начинает после 90% готовности дома. Ни одной непроданной квартиры. Ни одного не сданного дома.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 11 січ, 2023 14:02, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16178
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2085 раз.
- Подякували: 2962 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:01
San написав: nekefer написав:
либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться
о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам
Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане.
Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой
понимаете какое дело, в 90-х была утечка мозгов, профессуры, в 00-х была утечка квалифицированных специалистов тотже Кадафи медперсонал вывозил, в 10-х выехали даже автослесари, если не в областном центре любой ремонт сложнее замены тормозных колодок это боль
сейчас дефицит кадров жуткий
текущая бедность это как раз следствие потери человеческого капитала
в этом смысле я бы не сильно рассчитывал что приезжая в Европу новый украинец значительно конкурентоспособнее африканца из бывшей колонии, тот язык знает минимум
просто Вы судите по тем людям которые уже уехали раньше, это были лучшие, а остались вот те которые не смогут также легко, им даже здесь в Украине не легко
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:04
BIGor написав:
То виходить це Україна - країна можливостей і соціальних ліфтів. А населення цього не розуміє...
сейчас это так, благодаря тому что многие места освободились, т.е. предыдущий "успешный" спец уже вырос, украл, уехал на Запад, давайте нового
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:11
BIGor написав:
То виходить це Україна - країна можливостей і соціальних ліфтів. А населення цього не розуміє...
Слід уточнити, що це країна соціальних ліфтів для заробітчан (ІТ-шники теж заробітчани на віддаленій роботі) та "своїх" людей (які мають кума у владі)
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:21
vitaliian написав:
Доход мне приносит коммерция, которую я покупал по 500-600 уе/м2. Сдавая несколько таких помещений по 7$/м2 могу покупать смартфоны, вообще не работая.
В США со стартовым капиталом ~100куе я был бы вынужден пахать всю жизнь и жить в аренде. Или выплачивать 30ти летний кредит. В Украине есть возможность стартовать чуть ли не с нуля. Даже 10куе могут приносить 140 тыс грн в год с конвертационных депозитов.
Совершенно очевидно, что у каждого отдельного человека ситуация будет отличаться. И у группы людей по сравнению с другой группой (лендлорды, чиновники, фитнес-тренеры). Но помимо этих групп есть и другие: учителя, водители автобусов, бухгалтера, кондитеры и т.д. Сравнивайте себя не с ними, а с такими же лендлордами в других странах. Сравнивайте арендные ставки за м2 и цену входа, а не свой доход от аренды с минималкой в Германии.
От дивіться: я відкриваю сайт з оголошеннями праці і бачу, що достатньо відома компанія пропонує за позицію у Києві, аналогічну тій, що я маю у Польші, в 2.5 рази менше грошей. Потім я дивлюся на ціни в Україні, і розумію, що у 2,5 рази дешевше там не є, і що після усіх поточніх витрат тут, у Польші, у мене на руках залишається більше грошей, ніж вцілому пропонована зарплата в Україні. Ось і уся математика.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в Сер 11 січ, 2023 14:33, всього редагувалось 1 раз.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2317
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 609 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:30
Gastarbaiter написав: andrijk777 написав:
Звичайно не рівні.
200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.
По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.
Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої.
Може розглядати базові потреби: житло, їжа, компослуги. Тоді вийде що після $200 тут = $2000 там
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30431
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:57
slonomag написав: vitaliian написав:
я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился?
Мясо едите? И в Украине, и в Испании стоит около 5евро за кг. В Украине учитель с зп 8000грн может купить 40кг мяса в месяц, учитель в Испании с зп 1500евро может купить 300кг мяса. Есть разница? Тоже самое по остальной еде.
П.С. Может лично у Вас, как у человека работающего сам на себя, заработки будут и там и там примерно одинаковые и для Вас Испания выйдет дороже в плане жизни за счет услуг которые здесь дороже. Так же как и для меня кстати так как рейт тот же (заработок тот же получается), но услуги чуток дороже и налоги выше. Но, у пересичного работника практически в любой области в Европе качество жизни будет выше. Как минимум потому что на еду будет уходить 20% зп, а не 50% как в Украине.
А на оренду, а на податки ( на туж нерухомість)?
Думаєте що в США більшість не живуть в борг та від зепе до зепе?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30431
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:58
BIGor написав: andrijk777 написав:
200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.
Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?
Ви вже в Кракові купили кавалірку?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30431
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 11 січ, 2023 15:03
flyman написав: BIGor написав: andrijk777 написав:
200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.
Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?
Ви вже в Кракові купили кавалірку?
До чого тут кавалірки? Ми дивимося як і раніше в Києві дивились 2к, так і тут.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7199
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 1517 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|