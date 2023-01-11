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andrijk777 написав:Звичайно не рівні. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.
Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої.
Може розглядати базові потреби: житло, їжа, компослуги. Тоді вийде що після $200 тут = $2000 там
В Сомалі буде ще дешевше, але глупі люди не розуміють таких бонусів - і емігрують...
Gastarbaiter написав:От дивіться: я відкриваю сайт з оголошеннями праці і бачу, що достатньо відома компанія пропонує за позицію у Києві, аналогічну тій, що я маю у Польші, в 2.5 рази менше грошей. Потім я дивлюся на ціни в Україні, і розумію, що у 2,5 рази дешевше там не є, і що після усіх поточніх витрат тут, у Польші, у мене на руках залишається більше грошей, ніж вцілому пропонована зарплата в Україні. Ось і уся математика.
Все вірно. Але я думаю що вже усі хто мають "аналогічні позиції" + "2,5х грошей" за кордоном вже виїхали.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 11 січ, 2023 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:От дивіться: я відкриваю сайт з оголошеннями праці і бачу, що достатньо відома компанія пропонує за позицію у Києві, аналогічну тій, що я маю у Польші, в 2.5 рази менше грошей. Потім я дивлюся на ціни в Україні, і розумію, що у 2,5 рази дешевше там не є, і що після усіх поточніх витрат тут, у Польші, у мене на руках залишається більше грошей, ніж вцілому пропонована зарплата в Україні. Ось і уся математика.
Все вірно. Але я думаю що вже усі хто мають "аналогічні позиції" за кордоном вже виїхали.