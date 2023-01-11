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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 334335336337 Додано: Сер 11 січ, 2023 15:04 flyman написав: Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Звичайно не рівні.

200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна. Звичайно не рівні.200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.

Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої. Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої.

Може розглядати базові потреби: житло, їжа, компослуги. Тоді вийде що після $200 тут = $2000 там Може розглядати базові потреби: житло, їжа, компослуги. Тоді вийде що після $200 тут = $2000 там

В Сомалі буде ще дешевше, але глупі люди не розуміють таких бонусів - і емігрують... В Сомалі буде ще дешевше, але глупі люди не розуміють таких бонусів - і емігрують... BIGor

Повідомлень: 7201 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 15:16 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів? Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?

Ви вже в Кракові купили кавалірку? Ви вже в Кракові купили кавалірку?

До чого тут кавалірки? Ми дивимося як і раніше в Києві дивились 2к, так і тут. До чого тут кавалірки? Ми дивимося як і раніше в Києві дивились 2к, так і тут.

Як це до чого?

Ти ж писав, що виїхав тому, що тут КРЖН тобі недосяжний.

От цікаво, наскільки досяжний тобі інший КРЖН.



з.і.

в мене ніколи не було афона, і не маю потреби, для мобілок є олх, 1400 грн за майже новий з 11 Андроідом

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html



лептоп теж не обов"язково брати новий, можна купити б.у. ПК ( або і материнку)

https://fi202x.blogspot.com/2022/09/625-avx-dx111.html Як це до чого?Ти ж писав, що виїхав тому, що тут КРЖН тобі недосяжний.От цікаво, наскільки досяжний тобі інший КРЖН.з.і.в мене ніколи не було афона, і не маю потреби, для мобілок є олх, 1400 грн за майже новий з 11 Андроідомлептоп теж не обов"язково брати новий, можна купити б.у. ПК ( або і материнку) flyman

Повідомлень: 30437 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 15:16 Gastarbaiter написав: От дивіться: я відкриваю сайт з оголошеннями праці і бачу, що достатньо відома компанія пропонує за позицію у Києві, аналогічну тій, що я маю у Польші, в 2.5 рази менше грошей. Потім я дивлюся на ціни в Україні, і розумію, що у 2,5 рази дешевше там не є, і що після усіх поточніх витрат тут, у Польші, у мене на руках залишається більше грошей, ніж вцілому пропонована зарплата в Україні. Ось і уся математика. От дивіться: я відкриваю сайт з оголошеннями праці і бачу, що достатньо відома компанія пропонує за позицію у Києві, аналогічну тій, що я маю у Польші, в 2.5 рази менше грошей. Потім я дивлюся на ціни в Україні, і розумію, що у 2,5 рази дешевше там не є, і що після усіх поточніх витрат тут, у Польші, у мене на руках залишається більше грошей, ніж вцілому пропонована зарплата в Україні. Ось і уся математика.

Все вірно.

Але я думаю що вже усі хто мають "аналогічні позиції" + "2,5х грошей" за кордоном вже виїхали. Все вірно.Але я думаю що вже усі хто мають "аналогічні позиції" + "2,5х грошей" за кордоном вже виїхали. Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 11 січ, 2023 15:24, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 4337 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 15:21 andrijk777 написав: Gastarbaiter написав: От дивіться: я відкриваю сайт з оголошеннями праці і бачу, що достатньо відома компанія пропонує за позицію у Києві, аналогічну тій, що я маю у Польші, в 2.5 рази менше грошей. Потім я дивлюся на ціни в Україні, і розумію, що у 2,5 рази дешевше там не є, і що після усіх поточніх витрат тут, у Польші, у мене на руках залишається більше грошей, ніж вцілому пропонована зарплата в Україні. Ось і уся математика. От дивіться: я відкриваю сайт з оголошеннями праці і бачу, що достатньо відома компанія пропонує за позицію у Києві, аналогічну тій, що я маю у Польші, в 2.5 рази менше грошей. Потім я дивлюся на ціни в Україні, і розумію, що у 2,5 рази дешевше там не є, і що після усіх поточніх витрат тут, у Польші, у мене на руках залишається більше грошей, ніж вцілому пропонована зарплата в Україні. Ось і уся математика.

Все вірно.

Але я думаю що вже усі хто мають "аналогічні позиції" за кордоном вже виїхали. Все вірно.Але я думаю що вже усі хто мають "аналогічні позиції" за кордоном вже виїхали.

А я відкриваю доу.уа або джинні,

https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2022-06&position=Senior%20SE

і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столиці

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

кому вірити? А я відкриваю доу.уа або джинні,і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столицікому вірити? flyman

Повідомлень: 30437 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 15:26 flyman написав: А я відкриваю доу.уа або джинні,

https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2022-06&position=Senior%20SE

і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столиці

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

кому вірити? А я відкриваю доу.уа або джинні,і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столицікому вірити?

Поправив свій пост. Поправив свій пост. andrijk777

Повідомлень: 4337 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 15:33 flyman написав: А я відкриваю доу.уа або джинні,

https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2022-06&position=Senior%20SE

і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столиці

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

кому вірити? А я відкриваю доу.уа або джинні,і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столицікому вірити?

Вірити можна тільки собі.

Отже, можемо зробити висновок, що айтішнікам та лендлордам емігрувати не варто. Вірити можна тільки собі.Отже, можемо зробити висновок, що айтішнікам та лендлордам емігрувати не варто. Gastarbaiter Повідомлень: 2318 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 15:41 Gastarbaiter написав: flyman написав: А я відкриваю доу.уа або джинні,

https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2022-06&position=Senior%20SE

і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столиці

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

кому вірити? А я відкриваю доу.уа або джинні,і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столицікому вірити?

Вірити можна тільки собі.

Отже, можемо зробити висновок, що айтішнікам та лендлордам емігрувати не варто. Вірити можна тільки собі.Отже, можемо зробити висновок, що айтішнікам та лендлордам емігрувати не варто.

із М1860 не всі тільки зможуть, хоча полярний лис в ІТ підкрався:



3,3 тисячі вакансій у грудні. Найменша кількість за останні кілька років



Але не варто сумувати. У січні компанії вже запостили понад 1 тис. вакансій. Тож маємо вийти на стандартні показники — 4 тис. вакансій на місяць.



Майже 23 тис. кандидатів у пошуку роботи із М1860 не всі тільки зможуть, хоча полярний лис в ІТ підкрався:3,3 тисячі вакансій у грудні. Найменша кількість за останні кілька роківАле не варто сумувати. У січні компанії вже запостили понад 1 тис. вакансій. Тож маємо вийти на стандартні показники — 4 тис. вакансій на місяць.Майже 23 тис. кандидатів у пошуку роботи flyman

Повідомлень: 30437 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 16:20 Gastarbaiter написав: flyman написав: А я відкриваю доу.уа або джинні,

https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2022-06&position=Senior%20SE

і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столиці

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

кому вірити? А я відкриваю доу.уа або джинні,і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столицікому вірити?

Вірити можна тільки собі.

Отже, можемо зробити висновок, що айтішнікам та лендлордам емігрувати не варто. Вірити можна тільки собі.Отже, можемо зробити висновок, що айтішнікам та лендлордам емігрувати не варто.

Ну не знаю, ІТ-шники що пише флайман - це із розряду "Києва Фейслеса". Медіана по всьому ІТ десь 2,5 куе, а не 6 куе. Ну не знаю, ІТ-шники що пише флайман - це із розряду "Києва Фейслеса". Медіана по всьому ІТ десь 2,5 куе, а не 6 куе. BIGor

Повідомлень: 7201 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 16:23 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Ти ж писав, що виїхав тому, що тут КРЖН тобі недосяжний.

От цікаво, наскільки досяжний тобі інший КРЖН. Ти ж писав, що виїхав тому, що тут КРЖН тобі недосяжний.От цікаво, наскільки досяжний тобі інший КРЖН.

Треба тобі уважніше читати, з Києва поїхав в провінцію ще при ковіді. Зекономив по 10тис грн щомісяця на лендлордах. Треба тобі уважніше читати, з Києва поїхав в провінцію ще при ковіді. Зекономив по 10тис грн щомісяця на лендлордах. BIGor

Повідомлень: 7201 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 16:29 BIGor написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: А я відкриваю доу.уа або джинні,

https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2022-06&position=Senior%20SE

і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столиці

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

кому вірити? А я відкриваю доу.уа або джинні,і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столицікому вірити?

Вірити можна тільки собі.

Отже, можемо зробити висновок, що айтішнікам та лендлордам емігрувати не варто. Вірити можна тільки собі.Отже, можемо зробити висновок, що айтішнікам та лендлордам емігрувати не варто.

Ну не знаю, ІТ-шники що пише флайман - це із розряду "Києва Фейслеса". Медіана по всьому ІТ десь 2,5 куе, а не 6 куе. Ну не знаю, ІТ-шники що пише флайман - це із розряду "Києва Фейслеса". Медіана по всьому ІТ десь 2,5 куе, а не 6 куе.

мова ішла про сенйорів, а не про весь ІТ колгосп (Qгейшами та HRюшами, енікейщиками, дезігнерами і ще поймихто).



До речі, тут щупачі гусей пристроюються ззаду, щоб всунути по самі помідори.

https://dou.ua/forums/topic/41597/

Якщо так, то КРЖНу кринж мова ішла про сенйорів, а не про весь ІТ колгосп (Qгейшами та HRюшами, енікейщиками, дезігнерами і ще поймихто).До речі, тут щупачі гусей пристроюються ззаду, щоб всунути по самі помідори.Якщо так, то КРЖНу кринж flyman

Повідомлень: 30437 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 334335336337 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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