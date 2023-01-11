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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:04

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  andrijk777 написав:Звичайно не рівні.
200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.
По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.

Треба порівнювати не абсолютні цифри, а рівень життя, доступність певних товарів чи послуг. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Назбирати навіть пару тисяч доларів на відпустку значно простіше з американської мінімалки, ніж зз української середньої.

Може розглядати базові потреби: житло, їжа, компослуги. Тоді вийде що після $200 тут = $2000 там

В Сомалі буде ще дешевше, але глупі люди не розуміють таких бонусів - і емігрують...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:16

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Тобто якщо iPhone або якийсь лептоп коштує в США 1000 доларів США, в Україні вони коштують 200 доларів?

Ви вже в Кракові купили кавалірку?

До чого тут кавалірки? Ми дивимося як і раніше в Києві дивились 2к, так і тут.

Як це до чого?
Ти ж писав, що виїхав тому, що тут КРЖН тобі недосяжний.
От цікаво, наскільки досяжний тобі інший КРЖН.

з.і.
в мене ніколи не було афона, і не маю потреби, для мобілок є олх, 1400 грн за майже новий з 11 Андроідом
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html

лептоп теж не обов"язково брати новий, можна купити б.у. ПК ( або і материнку)
https://fi202x.blogspot.com/2022/09/625-avx-dx111.html
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:16

  Gastarbaiter написав:От дивіться: я відкриваю сайт з оголошеннями праці і бачу, що достатньо відома компанія пропонує за позицію у Києві, аналогічну тій, що я маю у Польші, в 2.5 рази менше грошей. Потім я дивлюся на ціни в Україні, і розумію, що у 2,5 рази дешевше там не є, і що після усіх поточніх витрат тут, у Польші, у мене на руках залишається більше грошей, ніж вцілому пропонована зарплата в Україні. Ось і уся математика.

Все вірно.
Але я думаю що вже усі хто мають "аналогічні позиції" + "2,5х грошей" за кордоном вже виїхали.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 11 січ, 2023 15:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:21

  andrijk777 написав:
  Gastarbaiter написав:От дивіться: я відкриваю сайт з оголошеннями праці і бачу, що достатньо відома компанія пропонує за позицію у Києві, аналогічну тій, що я маю у Польші, в 2.5 рази менше грошей. Потім я дивлюся на ціни в Україні, і розумію, що у 2,5 рази дешевше там не є, і що після усіх поточніх витрат тут, у Польші, у мене на руках залишається більше грошей, ніж вцілому пропонована зарплата в Україні. Ось і уся математика.

Все вірно.
Але я думаю що вже усі хто мають "аналогічні позиції" за кордоном вже виїхали.

А я відкриваю доу.уа або джинні,
https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2022-06&position=Senior%20SE
і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столиці
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html
кому вірити?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:26

  flyman написав:А я відкриваю доу.уа або джинні,
https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2022-06&position=Senior%20SE
і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столиці
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html
кому вірити?

Поправив свій пост. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:33

  flyman написав:А я відкриваю доу.уа або джинні,
https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2022-06&position=Senior%20SE
і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столиці
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html
кому вірити?

Вірити можна тільки собі.
Отже, можемо зробити висновок, що айтішнікам та лендлордам емігрувати не варто.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:41

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:А я відкриваю доу.уа або джинні,
https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2022-06&position=Senior%20SE
і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столиці
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html
кому вірити?

Вірити можна тільки собі.
Отже, можемо зробити висновок, що айтішнікам та лендлордам емігрувати не варто.

із М1860 не всі тільки зможуть, хоча полярний лис в ІТ підкрався:

3,3 тисячі вакансій у грудні. Найменша кількість за останні кілька років

Але не варто сумувати. У січні компанії вже запостили понад 1 тис. вакансій. Тож маємо вийти на стандартні показники — 4 тис. вакансій на місяць.

Майже 23 тис. кандидатів у пошуку роботи
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:20

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:А я відкриваю доу.уа або джинні,
https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2022-06&position=Senior%20SE
і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столиці
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html
кому вірити?

Вірити можна тільки собі.
Отже, можемо зробити висновок, що айтішнікам та лендлордам емігрувати не варто.

Ну не знаю, ІТ-шники що пише флайман - це із розряду "Києва Фейслеса". Медіана по всьому ІТ десь 2,5 куе, а не 6 куе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Ти ж писав, що виїхав тому, що тут КРЖН тобі недосяжний.
От цікаво, наскільки досяжний тобі інший КРЖН.

Треба тобі уважніше читати, з Києва поїхав в провінцію ще при ковіді. Зекономив по 10тис грн щомісяця на лендлордах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:29

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:А я відкриваю доу.уа або джинні,
https://jobs.dou.ua/salaries/?period=2022-06&position=Senior%20SE
і що бачу, що ІТ сенйор за 2 роки спокійно скирдує на 2к квартиру в центрі європейської столиці
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html
кому вірити?

Вірити можна тільки собі.
Отже, можемо зробити висновок, що айтішнікам та лендлордам емігрувати не варто.

Ну не знаю, ІТ-шники що пише флайман - це із розряду "Києва Фейслеса". Медіана по всьому ІТ десь 2,5 куе, а не 6 куе.

мова ішла про сенйорів, а не про весь ІТ колгосп (Qгейшами та HRюшами, енікейщиками, дезігнерами і ще поймихто).

До речі, тут щупачі гусей пристроюються ззаду, щоб всунути по самі помідори.
https://dou.ua/forums/topic/41597/
Якщо так, то КРЖНу кринж
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