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Канадський Бігор пришол к успєху https://dou.ua/forums/topic/41586/#2550134 Після невдачі з війтивайті в Україні я отримав статус постійного жителя Канади. Ви не уявляєте який тут попит на технічних спеціалістів. Один раз на індід резюме закинь і тижнями сиди відбивайся від телефонних дзвінкі та мейлів. І все дякуючи українському IT. Як казав Джим Кері лежачи на асфальті після того як його турнули з роботи: Оце та мотивація яка мені була потрібна! Тут має бути висновок, але його не буде ))
а нє, не прийшов, ІТ його не ввійшло навіть в Канаді
Я працював в Україні на посадах Інженер АСУ, Інженер КІПіА,. В Канаду їхав по робочій візі. Канадський досвід роботи дав додаткові бали. Статус я отримав за 2 роки. Що вони там кого в АйТі беруть без досвіду я не не знаю, бо цілком собі існую по основній спеціальності, кажу ж, в АйТі я так і не війшов. Це в Україні щоб бути людиною потрібно бути в АйТі або хабарником. В Канаді достатньо бути спеціалістом. Простий механік, електрик, столяр, сантехнік заробляють стільки що йти в AйТі й сушить там цілими днями голову нема великого сенсу. ЗІ Щоправда в Канаді інженерами інших людей називають.
flyman написав:Канадський Бігор пришол к успєху https://dou.ua/forums/topic/41586/#2550134 Після невдачі з війтивайті в Україні я отримав статус постійного жителя Канади. Ви не уявляєте який тут попит на технічних спеціалістів. Один раз на індід резюме закинь і тижнями сиди відбивайся від телефонних дзвінкі та мейлів. І все дякуючи українському IT. Як казав Джим Кері лежачи на асфальті після того як його турнули з роботи: Оце та мотивація яка мені була потрібна! Тут має бути висновок, але його не буде ))
а нє, не прийшов, ІТ його не ввійшло навіть в Канаді
Я працював в Україні на посадах Інженер АСУ, Інженер КІПіА,. В Канаду їхав по робочій візі. Канадський досвід роботи дав додаткові бали. Статус я отримав за 2 роки. Що вони там кого в АйТі беруть без досвіду я не не знаю, бо цілком собі існую по основній спеціальності, кажу ж, в АйТі я так і не війшов. Це в Україні щоб бути людиною потрібно бути в АйТі або хабарником. В Канаді достатньо бути спеціалістом. Простий механік, електрик, столяр, сантехнік заробляють стільки що йти в AйТі й сушить там цілими днями голову нема великого сенсу. ЗІ Щоправда в Канаді інженерами інших людей називають.
Нічого не зрозуміло, хто що, який в цьому сенс? Сидячі в підвалі в Бучі мізки запливають конкретно.
В Польше за 100 куе можно купить не то что 5 коммерций, а смачно облизнуться на одну. В лучшем случае.
А чтобы получить пассивный доход 1000 уе надо заработать и вложить не менее 300-400 куе
Вся моя мысль. Для достижения одинакового качества жизни там нужно вложить в 3-4 раза денег больше.
Вы серьезно? По 1000 дол/м2 и в Польше хватает помещений в провинции. Вот например. Аналогичная площадь, схожая цена. https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-u ... ie-ID4cmvZ Еще и в ипотеку можно взять. 20% своих. Т.е. порог входа в польский лендлордизм вообще смешной: 3-4 средних зарплаты. Аренда, думаю, тоже будет сопоставимая.
В Польше за 100 куе можно купить не то что 5 коммерций, а смачно облизнуться на одну. В лучшем случае.
А чтобы получить пассивный доход 1000 уе надо заработать и вложить не менее 300-400 куе
Вся моя мысль. Для достижения одинакового качества жизни там нужно вложить в 3-4 раза денег больше.
Вы серьезно? По 1000 дол/м2 и в Польше хватает помещений в провинции. Вот например. Аналогичная площадь, схожая цена. https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-u ... ie-ID4cmvZ Еще и в ипотеку можно взять. 20% своих. Т.е. порог входа в польский лендлордизм вообще смешной: 3-4 средних зарплаты. Аренда, думаю, тоже будет сопоставимая.
я так розумію, ви вже в справі, живете на польску оренду
як вам інфляція злотого? колєги жаліються, що десь таке пригадують в 90х