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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 335336337338 Додано: Сер 11 січ, 2023 16:39 BIGor написав: flyman написав: Ти ж писав, що виїхав тому, що тут КРЖН тобі недосяжний.

От цікаво, наскільки досяжний тобі інший КРЖН. Ти ж писав, що виїхав тому, що тут КРЖН тобі недосяжний.От цікаво, наскільки досяжний тобі інший КРЖН.

Треба тобі уважніше читати, з Києва поїхав в провінцію ще при ковіді. Зекономив по 10тис грн щомісяця на лендлордах. Треба тобі уважніше читати, з Києва поїхав в провінцію ще при ковіді. Зекономив по 10тис грн щомісяця на лендлордах.

Купив цоколь, зекономив на лендлордах мінмум 100уе щомісячно від 2018. Купив цоколь, зекономив на лендлордах мінмум 100уе щомісячно від 2018. flyman

Повідомлень: 30441 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 16:43 Канадський Бігор

https://dou.ua/forums/topic/41586/#2550134

Після невдачі з війтивайті в Україні я отримав статус постійного жителя Канади. Ви не уявляєте який тут попит на технічних спеціалістів. Один раз на індід резюме закинь і тижнями сиди відбивайся від телефонних дзвінкі та мейлів. І все дякуючи українському IT. Як казав Джим Кері лежачи на асфальті після того як його турнули з роботи: Оце та мотивація яка мені була потрібна!

Тут має бути висновок, але його не буде ))



а нє, не прийшов, ІТ його не ввійшло навіть в Канаді



Я працював в Україні на посадах Інженер АСУ, Інженер КІПіА,. В Канаду їхав по робочій візі. Канадський досвід роботи дав додаткові бали. Статус я отримав за 2 роки. Що вони там кого в АйТі беруть без досвіду я не не знаю, бо цілком собі існую по основній спеціальності, кажу ж, в АйТі я так і не війшов. Це в Україні щоб бути людиною потрібно бути в АйТі або хабарником. В Канаді достатньо бути спеціалістом. Простий механік, електрик, столяр, сантехнік заробляють стільки що йти в AйТі й сушить там цілими днями голову нема великого сенсу.

ЗІ Щоправда в Канаді інженерами інших людей називають. Канадський Бігор пришол к успєхуа нє, не прийшов, ІТ його не ввійшло навіть в КанадіЯ працював в Україні на посадах Інженер АСУ, Інженер КІПіА,. В Канаду їхав по робочій візі. Канадський досвід роботи дав додаткові бали. Статус я отримав за 2 роки. Що вони там кого в АйТі беруть без досвіду я не не знаю, бо цілком собі існую по основній спеціальності, кажу ж, в АйТі я так і не війшов. Це в Україні щоб бути людиною потрібно бути в АйТі або хабарником. В Канаді достатньо бути спеціалістом. Простий механік, електрик, столяр, сантехнік заробляють стільки що йти в AйТі й сушить там цілими днями голову нема великого сенсу.ЗІ Щоправда в Канаді інженерами інших людей називають. flyman

Повідомлень: 30441 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 17:15 flyman написав: Канадський Бігор пришол к успєху

https://dou.ua/forums/topic/41586/#2550134

Після невдачі з війтивайті в Україні я отримав статус постійного жителя Канади. Ви не уявляєте який тут попит на технічних спеціалістів. Один раз на індід резюме закинь і тижнями сиди відбивайся від телефонних дзвінкі та мейлів. І все дякуючи українському IT. Як казав Джим Кері лежачи на асфальті після того як його турнули з роботи: Оце та мотивація яка мені була потрібна!

Тут має бути висновок, але його не буде ))



а нє, не прийшов, ІТ його не ввійшло навіть в Канаді



Я працював в Україні на посадах Інженер АСУ, Інженер КІПіА,. В Канаду їхав по робочій візі. Канадський досвід роботи дав додаткові бали. Статус я отримав за 2 роки. Що вони там кого в АйТі беруть без досвіду я не не знаю, бо цілком собі існую по основній спеціальності, кажу ж, в АйТі я так і не війшов. Це в Україні щоб бути людиною потрібно бути в АйТі або хабарником. В Канаді достатньо бути спеціалістом. Простий механік, електрик, столяр, сантехнік заробляють стільки що йти в AйТі й сушить там цілими днями голову нема великого сенсу.

ЗІ Щоправда в Канаді інженерами інших людей називають. Канадський Бігор пришол к успєхуа нє, не прийшов, ІТ його не ввійшло навіть в КанадіЯ працював в Україні на посадах Інженер АСУ, Інженер КІПіА,. В Канаду їхав по робочій візі. Канадський досвід роботи дав додаткові бали. Статус я отримав за 2 роки. Що вони там кого в АйТі беруть без досвіду я не не знаю, бо цілком собі існую по основній спеціальності, кажу ж, в АйТі я так і не війшов. Це в Україні щоб бути людиною потрібно бути в АйТі або хабарником. В Канаді достатньо бути спеціалістом. Простий механік, електрик, столяр, сантехнік заробляють стільки що йти в AйТі й сушить там цілими днями голову нема великого сенсу.ЗІ Щоправда в Канаді інженерами інших людей називають.

Нічого не зрозуміло, хто що, який в цьому сенс? Сидячі в підвалі в Бучі мізки запливають конкретно. Нічого не зрозуміло, хто що, який в цьому сенс? Сидячі в підвалі в Бучі мізки запливають конкретно. BIGor

Повідомлень: 7202 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 17:25 Gastarbaiter написав: Сравнивайте арендные ставки за м2 и цену входа, а не свой доход от аренды с минималкой в Германии. Сравнивайте арендные ставки за м2 и цену входа, а не свой доход от аренды с минималкой в Германии. речь шла не про арендные ставки, а про стоимость входа в этот бизнес.



В Украине за 21 куе уже можно найти коммерцию, которую сдавать за 200уе (до войны за 200 такие помещения улетали на ура)

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... PZCXA.html

4-5 таких помещений и можно не работать



В Польше за 100 куе можно купить не то что 5 коммерций, а смачно облизнуться на одну. В лучшем случае.



А чтобы получить пассивный доход 1000 уе надо заработать и вложить не менее 300-400 куе



Вся моя мысль. Для достижения одинакового качества жизни там нужно вложить в 3-4 раза денег больше. речь шла не про арендные ставки, а про стоимость входа в этот бизнес.В Украине за 21 куе уже можно найти коммерцию, которую сдавать за 200уе (до войны за 200 такие помещения улетали на ура)4-5 таких помещений и можно не работатьВ Польше за 100 куе можно купить не то что 5 коммерций, а смачно облизнуться на одну. В лучшем случае.А чтобы получить пассивный доход 1000 уе надо заработать и вложить не менее 300-400 куеВся моя мысль. Для достижения одинакового качества жизни там нужно вложить в 3-4 раза денег больше. vitaliian

Повідомлень: 16180 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2086 раз. Подякували: 2962 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 17:48 vitaliian написав: речь шла не про арендные ставки, а про стоимость входа в этот бизнес.



В Украине за 21 куе уже можно найти коммерцию, которую сдавать за 200уе (до войны за 200 такие помещения улетали на ура)

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... PZCXA.html

4-5 таких помещений и можно не работать



В Польше за 100 куе можно купить не то что 5 коммерций, а смачно облизнуться на одну. В лучшем случае.



А чтобы получить пассивный доход 1000 уе надо заработать и вложить не менее 300-400 куе



Вся моя мысль. Для достижения одинакового качества жизни там нужно вложить в 3-4 раза денег больше. речь шла не про арендные ставки, а про стоимость входа в этот бизнес.В Украине за 21 куе уже можно найти коммерцию, которую сдавать за 200уе (до войны за 200 такие помещения улетали на ура)4-5 таких помещений и можно не работатьВ Польше за 100 куе можно купить не то что 5 коммерций, а смачно облизнуться на одну. В лучшем случае.А чтобы получить пассивный доход 1000 уе надо заработать и вложить не менее 300-400 куеВся моя мысль. Для достижения одинакового качества жизни там нужно вложить в 3-4 раза денег больше.

Вы серьезно? По 1000 дол/м2 и в Польше хватает помещений в провинции.

Вот например. Аналогичная площадь, схожая цена.

https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-u ... ie-ID4cmvZ

Еще и в ипотеку можно взять. 20% своих. Т.е. порог входа в польский лендлордизм вообще смешной: 3-4 средних зарплаты.

Аренда, думаю, тоже будет сопоставимая. Вы серьезно? По 1000 дол/м2 и в Польше хватает помещений в провинции.Вот например. Аналогичная площадь, схожая цена.Еще и в ипотеку можно взять. 20% своих. Т.е. порог входа в польский лендлордизм вообще смешной: 3-4 средних зарплаты.Аренда, думаю, тоже будет сопоставимая. Gastarbaiter Повідомлень: 2320 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 17:52 Gastarbaiter написав: vitaliian написав: речь шла не про арендные ставки, а про стоимость входа в этот бизнес.



В Украине за 21 куе уже можно найти коммерцию, которую сдавать за 200уе (до войны за 200 такие помещения улетали на ура)

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... PZCXA.html

4-5 таких помещений и можно не работать



В Польше за 100 куе можно купить не то что 5 коммерций, а смачно облизнуться на одну. В лучшем случае.



А чтобы получить пассивный доход 1000 уе надо заработать и вложить не менее 300-400 куе



Вся моя мысль. Для достижения одинакового качества жизни там нужно вложить в 3-4 раза денег больше. речь шла не про арендные ставки, а про стоимость входа в этот бизнес.В Украине за 21 куе уже можно найти коммерцию, которую сдавать за 200уе (до войны за 200 такие помещения улетали на ура)4-5 таких помещений и можно не работатьВ Польше за 100 куе можно купить не то что 5 коммерций, а смачно облизнуться на одну. В лучшем случае.А чтобы получить пассивный доход 1000 уе надо заработать и вложить не менее 300-400 куеВся моя мысль. Для достижения одинакового качества жизни там нужно вложить в 3-4 раза денег больше.

Вы серьезно? По 1000 дол/м2 и в Польше хватает помещений в провинции.

Вот например. Аналогичная площадь, схожая цена.

https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-u ... ie-ID4cmvZ

Еще и в ипотеку можно взять. 20% своих. Т.е. порог входа в польский лендлордизм вообще смешной: 3-4 средних зарплаты.

Аренда, думаю, тоже будет сопоставимая. Вы серьезно? По 1000 дол/м2 и в Польше хватает помещений в провинции.Вот например. Аналогичная площадь, схожая цена.Еще и в ипотеку можно взять. 20% своих. Т.е. порог входа в польский лендлордизм вообще смешной: 3-4 средних зарплаты.Аренда, думаю, тоже будет сопоставимая.

я так розумію, ви вже в справі, живете на польску оренду



як вам інфляція злотого?

колєги жаліються, що десь таке пригадують в 90х я так розумію, ви вже в справі, живете на польску орендуяк вам інфляція злотого?колєги жаліються, що десь таке пригадують в 90х flyman

Повідомлень: 30441 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 18:01 flyman написав: я так розумію, ви вже в справі, живете на польску оренду я так розумію, ви вже в справі, живете на польску оренду

А ви, я так розумію, за роки в айті вже наскирдували на кілька кавалірок у європейських столицях? А ви, я так розумію, за роки в айті вже наскирдували на кілька кавалірок у європейських столицях? Gastarbaiter Повідомлень: 2320 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 335336337338 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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