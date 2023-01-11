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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 336337338339>
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:39

  BIGor написав:
  flyman написав:Ти ж писав, що виїхав тому, що тут КРЖН тобі недосяжний.
От цікаво, наскільки досяжний тобі інший КРЖН.

Треба тобі уважніше читати, з Києва поїхав в провінцію ще при ковіді. Зекономив по 10тис грн щомісяця на лендлордах.

Купив цоколь, зекономив на лендлордах мінмум 100уе щомісячно від 2018.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:43

Канадський Бігор

Канадський Бігор пришол к успєху
https://dou.ua/forums/topic/41586/#2550134
Після невдачі з війтивайті в Україні я отримав статус постійного жителя Канади. Ви не уявляєте який тут попит на технічних спеціалістів. Один раз на індід резюме закинь і тижнями сиди відбивайся від телефонних дзвінкі та мейлів. І все дякуючи українському IT. Як казав Джим Кері лежачи на асфальті після того як його турнули з роботи: Оце та мотивація яка мені була потрібна!
Тут має бути висновок, але його не буде :)))

а нє, не прийшов, ІТ його не ввійшло навіть в Канаді

Я працював в Україні на посадах Інженер АСУ, Інженер КІПіА,. В Канаду їхав по робочій візі. Канадський досвід роботи дав додаткові бали. Статус я отримав за 2 роки. Що вони там кого в АйТі беруть без досвіду я не не знаю, бо цілком собі існую по основній спеціальності, кажу ж, в АйТі я так і не війшов. Це в Україні щоб бути людиною потрібно бути в АйТі або хабарником. В Канаді достатньо бути спеціалістом. Простий механік, електрик, столяр, сантехнік заробляють стільки що йти в AйТі й сушить там цілими днями голову нема великого сенсу.
ЗІ Щоправда в Канаді інженерами інших людей називають.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:15

  flyman написав:Канадський Бігор пришол к успєху
https://dou.ua/forums/topic/41586/#2550134
Після невдачі з війтивайті в Україні я отримав статус постійного жителя Канади. Ви не уявляєте який тут попит на технічних спеціалістів. Один раз на індід резюме закинь і тижнями сиди відбивайся від телефонних дзвінкі та мейлів. І все дякуючи українському IT. Як казав Джим Кері лежачи на асфальті після того як його турнули з роботи: Оце та мотивація яка мені була потрібна!
Тут має бути висновок, але його не буде :)))

а нє, не прийшов, ІТ його не ввійшло навіть в Канаді

Я працював в Україні на посадах Інженер АСУ, Інженер КІПіА,. В Канаду їхав по робочій візі. Канадський досвід роботи дав додаткові бали. Статус я отримав за 2 роки. Що вони там кого в АйТі беруть без досвіду я не не знаю, бо цілком собі існую по основній спеціальності, кажу ж, в АйТі я так і не війшов. Це в Україні щоб бути людиною потрібно бути в АйТі або хабарником. В Канаді достатньо бути спеціалістом. Простий механік, електрик, столяр, сантехнік заробляють стільки що йти в AйТі й сушить там цілими днями голову нема великого сенсу.
ЗІ Щоправда в Канаді інженерами інших людей називають.

Нічого не зрозуміло, хто що, який в цьому сенс? Сидячі в підвалі в Бучі мізки запливають конкретно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:25

  Gastarbaiter написав:Сравнивайте арендные ставки за м2 и цену входа, а не свой доход от аренды с минималкой в Германии.
речь шла не про арендные ставки, а про стоимость входа в этот бизнес.

В Украине за 21 куе уже можно найти коммерцию, которую сдавать за 200уе (до войны за 200 такие помещения улетали на ура)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... PZCXA.html
4-5 таких помещений и можно не работать

В Польше за 100 куе можно купить не то что 5 коммерций, а смачно облизнуться на одну. В лучшем случае.

А чтобы получить пассивный доход 1000 уе надо заработать и вложить не менее 300-400 куе

Вся моя мысль. Для достижения одинакового качества жизни там нужно вложить в 3-4 раза денег больше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:48

  vitaliian написав:речь шла не про арендные ставки, а про стоимость входа в этот бизнес.

В Украине за 21 куе уже можно найти коммерцию, которую сдавать за 200уе (до войны за 200 такие помещения улетали на ура)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... PZCXA.html
4-5 таких помещений и можно не работать

В Польше за 100 куе можно купить не то что 5 коммерций, а смачно облизнуться на одну. В лучшем случае.

А чтобы получить пассивный доход 1000 уе надо заработать и вложить не менее 300-400 куе

Вся моя мысль. Для достижения одинакового качества жизни там нужно вложить в 3-4 раза денег больше.

Вы серьезно? По 1000 дол/м2 и в Польше хватает помещений в провинции.
Вот например. Аналогичная площадь, схожая цена.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-u ... ie-ID4cmvZ
Еще и в ипотеку можно взять. 20% своих. Т.е. порог входа в польский лендлордизм вообще смешной: 3-4 средних зарплаты.
Аренда, думаю, тоже будет сопоставимая.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:52

  Gastarbaiter написав:
  vitaliian написав:речь шла не про арендные ставки, а про стоимость входа в этот бизнес.

В Украине за 21 куе уже можно найти коммерцию, которую сдавать за 200уе (до войны за 200 такие помещения улетали на ура)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... PZCXA.html
4-5 таких помещений и можно не работать

В Польше за 100 куе можно купить не то что 5 коммерций, а смачно облизнуться на одну. В лучшем случае.

А чтобы получить пассивный доход 1000 уе надо заработать и вложить не менее 300-400 куе

Вся моя мысль. Для достижения одинакового качества жизни там нужно вложить в 3-4 раза денег больше.

Вы серьезно? По 1000 дол/м2 и в Польше хватает помещений в провинции.
Вот например. Аналогичная площадь, схожая цена.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-u ... ie-ID4cmvZ
Еще и в ипотеку можно взять. 20% своих. Т.е. порог входа в польский лендлордизм вообще смешной: 3-4 средних зарплаты.
Аренда, думаю, тоже будет сопоставимая.

я так розумію, ви вже в справі, живете на польску оренду

як вам інфляція злотого?
колєги жаліються, що десь таке пригадують в 90х
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:01

  flyman написав:я так розумію, ви вже в справі, живете на польску оренду

А ви, я так розумію, за роки в айті вже наскирдували на кілька кавалірок у європейських столицях?

  flyman написав:як вам інфляція злотого?
колєги жаліються, що десь таке пригадують в 90х

Хотілося б меншу інфляцію, звичайно. Але зарплати теж ростуть. Тож не все так сумно.
На разі я мало користуюся послугами. На іжу йде значно більше, ніж ще пару років тому, але доля цих витрат у бюджеті відносно невелика. За місяць-два почну скирдувати на перший внесок за іпотекою. Подивимося, як швидко вийде.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:07

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:я так розумію, ви вже в справі, живете на польску оренду

А ви, я так розумію, за роки в айті вже наскирдували на кілька кавалірок у європейських столицях?

  flyman написав:як вам інфляція злотого?
колєги жаліються, що десь таке пригадують в 90х

Хотілося б меншу інфляцію, звичайно. Але зарплати теж ростуть. Тож не все так сумно.
На разі я мало користуюся послугами. На іжу йде значно більше, ніж ще пару років тому, але доля цих витрат у бюджеті відносно невелика. За місяць-два почну скирдувати на перший внесок за іпотекою. Подивимося, як швидко вийде.

Столиця Малинского району :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:15

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:я так розумію, ви вже в справі, живете на польску оренду

А ви, я так розумію, за роки в айті вже наскирдували на кілька кавалірок у європейських столицях?

  flyman написав:як вам інфляція злотого?
колєги жаліються, що десь таке пригадують в 90х

Хотілося б меншу інфляцію, звичайно. Але зарплати теж ростуть. Тож не все так сумно.
На разі я мало користуюся послугами. На іжу йде значно більше, ніж ще пару років тому, але доля цих витрат у бюджеті відносно невелика. За місяць-два почну скирдувати на перший внесок за іпотекою. Подивимося, як швидко вийде.

Київ європейська столиця, чи пан має іншу думку?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:43

  flyman написав:Київ європейська столиця, чи пан має іншу думку?

Звичайно європейська. Так само як і Бєлград чи Кишинів.
На Бєлград хоч назбирали?
https://www.4zida.rs/prodaja/stanovi/be ... 9c5b043c94
ПС. Я в охренении с цен. Лучше уж в Кишинев.
https://makler.md/ru/real-estate/real-e ... an/1293682
Gastarbaiter
 
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