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flyman написав:Канадський Бігор пришол к успєху https://dou.ua/forums/topic/41586/#2550134 Після невдачі з війтивайті в Україні я отримав статус постійного жителя Канади. Ви не уявляєте який тут попит на технічних спеціалістів. Один раз на індід резюме закинь і тижнями сиди відбивайся від телефонних дзвінкі та мейлів. І все дякуючи українському IT. Як казав Джим Кері лежачи на асфальті після того як його турнули з роботи: Оце та мотивація яка мені була потрібна! Тут має бути висновок, але його не буде ))
а нє, не прийшов, ІТ його не ввійшло навіть в Канаді
Я працював в Україні на посадах Інженер АСУ, Інженер КІПіА,. В Канаду їхав по робочій візі. Канадський досвід роботи дав додаткові бали. Статус я отримав за 2 роки. Що вони там кого в АйТі беруть без досвіду я не не знаю, бо цілком собі існую по основній спеціальності, кажу ж, в АйТі я так і не війшов. Це в Україні щоб бути людиною потрібно бути в АйТі або хабарником. В Канаді достатньо бути спеціалістом. Простий механік, електрик, столяр, сантехнік заробляють стільки що йти в AйТі й сушить там цілими днями голову нема великого сенсу. ЗІ Щоправда в Канаді інженерами інших людей називають.
Нічого не зрозуміло, хто що, який в цьому сенс? Сидячі в підвалі в Бучі мізки запливають конкретно.
вот такой я скучный, не хочу работать на дядю, даже на толстого веселого поляка. Хочу вложить 100куе и получать 1-1,5куе в мес пассивного дохода. Ходить на завод что то там упаковывать 12 часов - не моё. Жизнь слишком короткая, чтобы за копейки корячиться ещё и жить невесть где по съёмным комнатам и в общагах.
вот такой я скучный, не хочу работать на дядю, даже на толстого веселого поляка. Хочу вложить 100куе и получать 1-1,5куе в мес пассивного дохода. Ходить на завод что то там упаковывать 12 часов - не моё. Жизнь слишком короткая, чтобы за копейки корячиться ещё и жить невесть где по съёмным комнатам и в общагах.
У мну 600 и не хватает. 😟 Пы. Сы. Хочу на работу устроится,хотябы на десятку, чтобы нифига не делать, дык все подобные работы плотно заняты😾