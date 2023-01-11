RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 337338339340>
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Столиця Малинского району

А шо - Міланський, Малинський - яка різниця :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32565
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1361 раз.
Подякували: 7673 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:00

  Faceless написав:
  BIGor написав:Столиця Малинского району

А шо - Міланський, Малинський - яка різниця :mrgreen:

нема такого, є Коростеньский
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30447
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:07

  BIGor написав:
  flyman написав:Канадський Бігор пришол к успєху
https://dou.ua/forums/topic/41586/#2550134
Після невдачі з війтивайті в Україні я отримав статус постійного жителя Канади. Ви не уявляєте який тут попит на технічних спеціалістів. Один раз на індід резюме закинь і тижнями сиди відбивайся від телефонних дзвінкі та мейлів. І все дякуючи українському IT. Як казав Джим Кері лежачи на асфальті після того як його турнули з роботи: Оце та мотивація яка мені була потрібна!
Тут має бути висновок, але його не буде :)))

а нє, не прийшов, ІТ його не ввійшло навіть в Канаді

Я працював в Україні на посадах Інженер АСУ, Інженер КІПіА,. В Канаду їхав по робочій візі. Канадський досвід роботи дав додаткові бали. Статус я отримав за 2 роки. Що вони там кого в АйТі беруть без досвіду я не не знаю, бо цілком собі існую по основній спеціальності, кажу ж, в АйТі я так і не війшов. Це в Україні щоб бути людиною потрібно бути в АйТі або хабарником. В Канаді достатньо бути спеціалістом. Простий механік, електрик, столяр, сантехнік заробляють стільки що йти в AйТі й сушить там цілими днями голову нема великого сенсу.
ЗІ Щоправда в Канаді інженерами інших людей називають.

Нічого не зрозуміло, хто що, який в цьому сенс? Сидячі в підвалі в Бучі мізки запливають конкретно.

надіюсь, пан на обліку в консульстві таки перебуває?
https://news.finance.ua/ua/viy-s-kovyy-oblik-za-kordonom-novi-obov-yazky-ta-zobov-yazannya
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30447
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:22

  Gastarbaiter написав:Вы серьезно? По 1000 дол/м2 и в Польше хватает помещений в провинции
провинция в 10 км от Варшавы, в оживлённом месте сколько стоит коммерция? https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-u ... ie-ID4cmvZ
это вообще что по ссылке, я не очень понял.
Посмотрите цену хотя бы вот такого типа
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/chudove ... OTdW2.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16185
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2964 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:30

  vitaliian написав:
  Gastarbaiter написав:Вы серьезно? По 1000 дол/м2 и в Польше хватает помещений в провинции
провинция в 10 км от Варшавы, в оживлённом месте сколько стоит коммерция? https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-u ... ie-ID4cmvZ
это вообще что я не очень понял. Сауна не сауна. Вы считаете сюда будут идти покупатели?
Посмотрите цену хотя бы вот такого
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/chudove ... OTdW2.html

Це якби на окраїні Козятина взяти хз пойми що і назвати "комерція".
Локал ужитковий, на нашу мову, нежитлове приміщення.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30447
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:32

Выскочил на день в Жешов пожопится. Если шмот однозначно дешевле. То жрачка в основном дороже(кроме отдельных позиций).
Зашёл в Леруа-Марлен.Смесители Хансгрое раза в полтора дешевле Епиковских цен.
Востаннє редагувалось Bolt в Сер 11 січ, 2023 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Bolt
 
Повідомлень: 1500
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:33

Реальный кейс

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/chudove ... OTdW2.html
В какой стране можно взять такое помещение за 10куе в оживлённом городке (в идеале в новострое в пригороде столицы) с населением 70-100 тыс и сдать хотя бы за 120уе? Собираю чемоданы и еду туда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 січ, 2023 19:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16185
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2964 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:35

  vitaliian написав:провинция в 10 км от Варшавы, в оживлённом месте сколько стоит коммерция? https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-u ... ie-ID4cmvZ
это вообще что по ссылке, я не очень понял.
Посмотрите цену хотя бы вот такого типа
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/chudove ... OTdW2.html

Нельзя быть таким скучным.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 26.02.18
Подякував: 609 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:38

  Gastarbaiter написав:Нельзя быть таким скучным.
вот такой я скучный, не хочу работать на дядю, даже на толстого веселого поляка. Хочу вложить 100куе и получать 1-1,5куе в мес пассивного дохода. Ходить на завод что то там упаковывать 12 часов - не моё. Жизнь слишком короткая, чтобы за копейки корячиться ещё и жить невесть где по съёмным комнатам и в общагах.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16185
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2964 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:50

  vitaliian написав:
  Gastarbaiter написав:Нельзя быть таким скучным.
вот такой я скучный, не хочу работать на дядю, даже на толстого веселого поляка. Хочу вложить 100куе и получать 1-1,5куе в мес пассивного дохода. Ходить на завод что то там упаковывать 12 часов - не моё. Жизнь слишком короткая, чтобы за копейки корячиться ещё и жить невесть где по съёмным комнатам и в общагах.

У мну 600 и не хватает. 😟
Пы. Сы. Хочу на работу устроится,хотябы на десятку, чтобы нифига не делать, дык все подобные работы плотно заняты😾
Bolt
 
Повідомлень: 1500
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 337338339340>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Gastarbaiter і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (344)
11.01.2023 20:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.