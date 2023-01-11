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airmax78 написав:У меня стадия "продажа не на часі". Дублиннадабрать ящетаю.
Я ищу не для себя, а для близких родственников, которые возможно собираются переезжать в Ирландию. Но вопрос еще окончательно не решен, поэтому я только изучаю рынок. Мне жить и работать в Киеве нравится, пока не собираюсь никуда переезжать.
вот такой я скучный, не хочу работать на дядю, даже на толстого веселого поляка. Хочу вложить 100куе и получать 1-1,5куе в мес пассивного дохода. Ходить на завод что то там упаковывать 12 часов - не моё. Жизнь слишком короткая, чтобы за копейки корячиться ещё и жить невесть где по съёмным комнатам и в общагах.
Так я ж вас и не агитирую бросать лендлордизм и уехать на завод. Но помимо лендлордизма и ИТ существуют еще сотни видов деятельности, которыми занимается гораздо большее количество людей. Про них разговор. Вот и все. Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями.
rjkz написав:И стоимость жизни в Украине все больше и больше повышается. Потому что производители могут продать и в Украине и в ВЕне и даже в Гондурасе. А доходы не очень успевают за этим.
А по-моєму "успевают". Як мінімум до війни рівень життя постійно ріс. І відрив між умовними США і Україною постійно скорочувався. Якби тільки не війна.... https://www.5.ua/media/pictures/origina ... 1635952458 Ріст зарплат 10+ разів, в той час як в США за той самий період - 2,2 рази.
rjkz написав:Поэтому не равны 200 евро в Украине 2000 евро в Европе или 2000 долларам в США.
Звичайно не рівні. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.
Ну вот, смотрите, что такое 1000 долларов в США. Это минималка НЙ за 2 недели после вычета налогов. Этой суммой можно закрыть примерно 70-80% продовольствия на семью 4 человек в месяц, если покупать небездумно и питаться дома. Это не скудный рацион будет. Мясо, крупы, овощи, фрукты, хлеб, даже выпечка (она тут очень дорогая для жителя Украины. Например, торты, которые мы покупаем, стоят 35 долларов за шт), молочка и тд. На сколько продуктов хватит сейчас 8000 грн сейчас в Украине?
Коммуналка. У нас ЭЭ получалась в районе 70 долларов зимой и около 120 летом (2 кондиционера), это на прошлой квартире, на этой "все включено". За газ мы не платили ни там ни тут (включено), но есть знакомые, которые платят за газ 18 долларов в месяц. Это без счетчика. У знакомых дом в НДЖ, как у нас принято говорить, "из овна и палок" 4 спальни, 2 полных санузла, кухня, ливинг рум и отдельно столовая, плюс встроенный и отапливаемый гараж и под всем домом подвал . И все это отапливается газовым котлом. 200-250 долларов в месяц. Сравните с украинскими. Да, недавно подорожала ЭЭ, до этого стоил киловатт 16 центов. Сейчас плюс 21%. Сравните с украинскими. Бензин сейчас чуть более 3 долларов за галлон. То есть, около 80 центов за литр. Про машины молчу - вы наверняка знаете откуда в Украину везут битки. В 2007 я взял в салоне японский внедорожник. Почти полная комплектация, по "почти". Без люка, ксенона и кожи. И двигло не самого большого объема. И стоило это 30+куе. В 2009 я был в Нй и залез на местный сайт представительства. Из Украины не открывался. Комплектация одна. Полная. 19,5 куе +налог. в Украине эта комплектация стоила тогда чуть больше 40 куе. Одежда, шмотки, игрущки. Это дешевле в США. И намного качественней. Это все о том, что 200 украинских долларов = 1000 американских. Если исключить рент, медицину, транспорт. То есть услуги. ТО купить в США на 200 долларов можно скорей больще, чем в Украине.