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airmax78 написав:У меня стадия "продажа не на часі". Дублиннадабрать ящетаю.
Я ищу не для себя, а для близких родственников, которые возможно собираются переезжать в Ирландию. Но вопрос еще окончательно не решен, поэтому я только изучаю рынок. Мне жить и работать в Киеве нравится, пока не собираюсь никуда переезжать.
вот такой я скучный, не хочу работать на дядю, даже на толстого веселого поляка. Хочу вложить 100куе и получать 1-1,5куе в мес пассивного дохода. Ходить на завод что то там упаковывать 12 часов - не моё. Жизнь слишком короткая, чтобы за копейки корячиться ещё и жить невесть где по съёмным комнатам и в общагах.
Так я ж вас и не агитирую бросать лендлордизм и уехать на завод. Но помимо лендлордизма и ИТ существуют еще сотни видов деятельности, которыми занимается гораздо большее количество людей. Про них разговор. Вот и все. Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями.
rjkz написав:И стоимость жизни в Украине все больше и больше повышается. Потому что производители могут продать и в Украине и в ВЕне и даже в Гондурасе. А доходы не очень успевают за этим.
А по-моєму "успевают". Як мінімум до війни рівень життя постійно ріс. І відрив між умовними США і Україною постійно скорочувався. Якби тільки не війна.... https://www.5.ua/media/pictures/origina ... 1635952458 Ріст зарплат 10+ разів, в той час як в США за той самий період - 2,2 рази.
rjkz написав:Поэтому не равны 200 евро в Украине 2000 евро в Европе или 2000 долларам в США.
Звичайно не рівні. 200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів. По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.
Ну вот, смотрите, что такое 1000 долларов в США. Это минималка НЙ за 2 недели после вычета налогов. Этой суммой можно закрыть примерно 70-80% продовольствия на семью 4 человек в месяц, если покупать небездумно и питаться дома. Это не скудный рацион будет. Мясо, крупы, овощи, фрукты, хлеб, даже выпечка (она тут очень дорогая для жителя Украины. Например, торты, которые мы покупаем, стоят 35 долларов за шт), молочка и тд. На сколько продуктов хватит сейчас 8000 грн сейчас в Украине?
Коммуналка. У нас ЭЭ получалась в районе 70 долларов зимой и около 120 летом (2 кондиционера), это на прошлой квартире, на этой "все включено". За газ мы не платили ни там ни тут (включено), но есть знакомые, которые платят за газ 18 долларов в месяц. Это без счетчика. У знакомых дом в НДЖ, как у нас принято говорить, "из овна и палок" 4 спальни, 2 полных санузла, кухня, ливинг рум и отдельно столовая, плюс встроенный и отапливаемый гараж и под всем домом подвал . И все это отапливается газовым котлом. 200-250 долларов в месяц. Сравните с украинскими. Да, недавно подорожала ЭЭ, до этого стоил киловатт 16 центов. Сейчас плюс 21%. Сравните с украинскими. Бензин сейчас чуть более 3 долларов за галлон. То есть, около 80 центов за литр. Про машины молчу - вы наверняка знаете откуда в Украину везут битки. В 2007 я взял в салоне японский внедорожник. Почти полная комплектация, по "почти". Без люка, ксенона и кожи. И двигло не самого большого объема. И стоило это 30+куе. В 2009 я был в Нй и залез на местный сайт представительства. Из Украины не открывался. Комплектация одна. Полная. 19,5 куе +налог. в Украине эта комплектация стоила тогда чуть больше 40 куе. Одежда, шмотки, игрущки. Это дешевле в США. И намного качественней. Это все о том, что 200 украинских долларов = 1000 американских. Если исключить рент, медицину, транспорт. То есть услуги. ТО купить в США на 200 долларов можно скорей больще, чем в Украине.
nekefer написав:либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам
Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане. Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой
понимаете какое дело, в 90-х была утечка мозгов, профессуры, в 00-х была утечка квалифицированных специалистов тотже Кадафи медперсонал вывозил, в 10-х выехали даже автослесари, если не в областном центре любой ремонт сложнее замены тормозных колодок это боль сейчас дефицит кадров жуткий текущая бедность это как раз следствие потери человеческого капитала в этом смысле я бы не сильно рассчитывал что приезжая в Европу новый украинец значительно конкурентоспособнее африканца из бывшей колонии, тот язык знает минимум просто Вы судите по тем людям которые уже уехали раньше, это были лучшие, а остались вот те которые не смогут также легко, им даже здесь в Украине не легко
У меня круг общения - айтишники. Вот год назад не знал никого, кто думал уезжать из Украины: все жили как коты в масле, их не прельщал дауншифтинг в жизни в развитых странах. А сейчас где-то половина их так уже выехала. И если какая-то часть ещё от половины ещё получает по украинскому ЧП, то другие уже официально трудоустроились в Польше, США, Канаде. Польские присматривают жильё себе уже, а заокеанские используют возможность, которую они могли бы и не получить без войны. Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл. Польские могли бы вернуться, но тоже интегрируются, и покупка жилья их привяжет ещё сильнее. И кстати, если поначалу выезжали в основном женский пол и дети, как-то некоторые семьями, то сейчас уже большинство айтишников мужского пола просочились.
открою секрет, вкладываются везде, где есть доходность. Или в Ирпене может лежать на дороге 100куе и все как один побрезгуют их поднять?
Вопрос в минимальной точке входа. В Ирпене она сейчас 10куе (я сам в шоке) а в Кракове 65куе . Даже при одинаковой доходности, если у вас нет 65 куе для вас рынок коммерции Кракова закрыт. А Ирпень открыт от 10куе. Для крупных фондов вопрос непринципиальный. Лям туда лям сюда.
А для мелочи у которой 100куе в заначке разница есть. Можно полностью влошиться в один объект, который окажется неудачным и мучаться с ним, не имея с него дохода, продавать его хз месяц-два-годы.
Или влошиться в 6 объектов, в разных районах и ЖК, половина из которых будут удачными. А остальные потихоньку продать. То есть даже при одинаковой доходности, степень коммерческих рисков разная.