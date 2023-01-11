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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 338339340341> Додано: Сер 11 січ, 2023 20:04 Банши Инишерина reus написав: airmax78 написав: У меня стадия "продажа не на часі". Дублиннадабрать ящетаю. У меня стадия "продажа не на часі". Дублиннадабрать ящетаю. Я ищу не для себя, а для близких родственников, которые возможно собираются переезжать в Ирландию. Но вопрос еще окончательно не решен, поэтому я только изучаю рынок. Мне жить и работать в Киеве нравится, пока не собираюсь никуда переезжать. Я ищу не для себя, а для близких родственников, которые возможно собираются переезжать в Ирландию. Но вопрос еще окончательно не решен, поэтому я только изучаю рынок. Мне жить и работать в Киеве нравится, пока не собираюсь никуда переезжать.

тут радять фільм про Ірландію:

Банши Инишерина

тут радять фільм про Ірландію:Банши Инишерина flyman

Повідомлень: 30448 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 20:19 vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Нельзя быть таким скучным. Нельзя быть таким скучным. вот такой я скучный, не хочу работать на дядю, даже на толстого веселого поляка. Хочу вложить 100куе и получать 1-1,5куе в мес пассивного дохода. Ходить на завод что то там упаковывать 12 часов - не моё. Жизнь слишком короткая, чтобы за копейки корячиться ещё и жить невесть где по съёмным комнатам и в общагах. вот такой я скучный, не хочу работать на дядю, даже на толстого веселого поляка. Хочу вложить 100куе и получать 1-1,5куе в мес пассивного дохода. Ходить на завод что то там упаковывать 12 часов - не моё. Жизнь слишком короткая, чтобы за копейки корячиться ещё и жить невесть где по съёмным комнатам и в общагах.

Так я ж вас и не агитирую бросать лендлордизм и уехать на завод. Но помимо лендлордизма и ИТ существуют еще сотни видов деятельности, которыми занимается гораздо большее количество людей. Про них разговор. Вот и все. Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями. Так я ж вас и не агитирую бросать лендлордизм и уехать на завод. Но помимо лендлордизма и ИТ существуют еще сотни видов деятельности, которыми занимается гораздо большее количество людей. Про них разговор. Вот и все. Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями. Gastarbaiter Повідомлень: 2324 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 20:34 Gastarbaiter написав: Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде vitaliian

Повідомлень: 16187 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2086 раз. Подякували: 2964 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 20:39 BIGor написав: Denik написав: Не буде величезної демографічної проблеми після війни, Не буде величезної демографічної проблеми після війни,

Яким боком ватники і ОПЗЖ до демографічної проблеми? Чого якщо до війни у нас був величезний спад народжуваності і населення - після війни цього не буде? Яким боком ватники і ОПЗЖ до демографічної проблеми? Чого якщо до війни у нас був величезний спад народжуваності і населення - після війни цього не буде?



-Доктор, а после операции я смогу играть на скрипке?

-Конечно сможете. Мы просто удаляем аппендикс.

-Какая удивительная операция, никогда на скрипке не играл, а теперь смогу. -Доктор, а после операции я смогу играть на скрипке?-Конечно сможете. Мы просто удаляем аппендикс.-Какая удивительная операция, никогда на скрипке не играл, а теперь смогу. rjkz

Повідомлень: 14129 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7399 раз. Подякували: 4439 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 21:03 andrijk777 написав: rjkz написав: И стоимость жизни в Украине все больше и больше повышается. Потому что производители могут продать и в Украине и в ВЕне и даже в Гондурасе.

А доходы не очень успевают за этим.

И стоимость жизни в Украине все больше и больше повышается. Потому что производители могут продать и в Украине и в ВЕне и даже в Гондурасе.А доходы не очень успевают за этим.

А по-моєму "успевают". Як мінімум до війни рівень життя постійно ріс. І відрив між умовними США і Україною постійно скорочувався. Якби тільки не війна....

https://www.5.ua/media/pictures/origina ... 1635952458

Ріст зарплат 10+ разів, в той час як в США за той самий період - 2,2 рази.

rjkz написав: Поэтому не равны 200 евро в Украине 2000 евро в Европе или 2000 долларам в США. Поэтому не равны 200 евро в Украине 2000 евро в Европе или 2000 долларам в США.

Звичайно не рівні.

200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.

По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна. А по-моєму "успевают". Як мінімум до війни рівень життя постійно ріс. І відрив між умовними США і Україною постійно скорочувався. Якби тільки не війна....Ріст зарплат 10+ разів, в той час як в США за той самий період - 2,2 рази.Звичайно не рівні.200 доларів в Україні це приблизно 1000 доларів США, тобто в 5 разів.По Європу не скажу, тому що Європа все-таки різна.



Ну вот, смотрите, что такое 1000 долларов в США.

Это минималка НЙ за 2 недели после вычета налогов.

Этой суммой можно закрыть примерно 70-80% продовольствия на семью 4 человек в месяц, если покупать небездумно и питаться дома. Это не скудный рацион будет.

Мясо, крупы, овощи, фрукты, хлеб, даже выпечка (она тут очень дорогая для жителя Украины. Например, торты, которые мы покупаем, стоят 35 долларов за шт), молочка и тд.

На сколько продуктов хватит сейчас 8000 грн сейчас в Украине?



Коммуналка.

У нас ЭЭ получалась в районе 70 долларов зимой и около 120 летом (2 кондиционера), это на прошлой квартире, на этой "все включено".

За газ мы не платили ни там ни тут (включено), но есть знакомые, которые платят за газ 18 долларов в месяц. Это без счетчика.

У знакомых дом в НДЖ, как у нас принято говорить, "из овна и палок" 4 спальни, 2 полных санузла, кухня, ливинг рум и отдельно столовая, плюс встроенный и отапливаемый гараж и под всем домом подвал . И все это отапливается газовым котлом. 200-250 долларов в месяц.

Сравните с украинскими.

Да, недавно подорожала ЭЭ, до этого стоил киловатт 16 центов. Сейчас плюс 21%.

Сравните с украинскими.

Бензин сейчас чуть более 3 долларов за галлон. То есть, около 80 центов за литр.

Про машины молчу - вы наверняка знаете откуда в Украину везут битки.

В 2007 я взял в салоне японский внедорожник. Почти полная комплектация, по "почти". Без люка, ксенона и кожи. И двигло не самого большого объема.

И стоило это 30+куе.

В 2009 я был в Нй и залез на местный сайт представительства. Из Украины не открывался.

Комплектация одна. Полная. 19,5 куе +налог. в Украине эта комплектация стоила тогда чуть больше 40 куе.

Одежда, шмотки, игрущки. Это дешевле в США. И намного качественней.

Это все о том, что 200 украинских долларов = 1000 американских.

Если исключить рент, медицину, транспорт. То есть услуги.

ТО купить в США на 200 долларов можно скорей больще, чем в Украине. Ну вот, смотрите, что такое 1000 долларов в США.Это минималка НЙ за 2 недели после вычета налогов.Этой суммой можно закрыть примерно 70-80% продовольствия на семью 4 человек в месяц, если покупать небездумно и питаться дома. Это не скудный рацион будет.Мясо, крупы, овощи, фрукты, хлеб, даже выпечка (она тут очень дорогая для жителя Украины. Например, торты, которые мы покупаем, стоят 35 долларов за шт), молочка и тд.На сколько продуктов хватит сейчас 8000 грн сейчас в Украине?Коммуналка.У нас ЭЭ получалась в районе 70 долларов зимой и около 120 летом (2 кондиционера), это на прошлой квартире, на этой "все включено".За газ мы не платили ни там ни тут (включено), но есть знакомые, которые платят за газ 18 долларов в месяц. Это без счетчика.У знакомых дом в НДЖ, как у нас принято говорить, "из овна и палок" 4 спальни, 2 полных санузла, кухня, ливинг рум и отдельно столовая, плюс встроенный и отапливаемый гараж и под всем домом подвал . И все это отапливается газовым котлом. 200-250 долларов в месяц.Сравните с украинскими.Да, недавно подорожала ЭЭ, до этого стоил киловатт 16 центов. Сейчас плюс 21%.Сравните с украинскими.Бензин сейчас чуть более 3 долларов за галлон. То есть, около 80 центов за литр.Про машины молчу - вы наверняка знаете откуда в Украину везут битки.В 2007 я взял в салоне японский внедорожник. Почти полная комплектация, по "почти". Без люка, ксенона и кожи. И двигло не самого большого объема.И стоило это 30+куе.В 2009 я был в Нй и залез на местный сайт представительства. Из Украины не открывался.Комплектация одна. Полная. 19,5 куе +налог. в Украине эта комплектация стоила тогда чуть больше 40 куе.Одежда, шмотки, игрущки. Это дешевле в США. И намного качественней.Это все о том, что 200 украинских долларов = 1000 американских.Если исключить рент, медицину, транспорт. То есть услуги.ТО купить в США на 200 долларов можно скорей больще, чем в Украине. rjkz

Повідомлень: 14129 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7399 раз. Подякували: 4439 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 21:04 vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде

120-150 куе.

Вот вам продажа за 65000 дол.

https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-u ... ny-ID4iE6m

Вот вам аренда за 460 дол. в мес.

https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-h ... ea-ID4jAdY

Сейчас опять найдете к чему прицепиться. Плитка не такая, цвет стен, еще что-то.



UPD. В первом объявлении продают сразу с арендатором. Платит 330 дол. Ок, поднимаем планку до 200 куе. Хотя думаю, что при новой сдаче тоже можно больше заряжать. 120-150 куе.Вот вам продажа за 65000 дол.Вот вам аренда за 460 дол. в мес.Сейчас опять найдете к чему прицепиться. Плитка не такая, цвет стен, еще что-то.UPD. В первом объявлении продают сразу с арендатором. Платит 330 дол. Ок, поднимаем планку до 200 куе. Хотя думаю, что при новой сдаче тоже можно больше заряжать. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 11 січ, 2023 21:09, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2324 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 21:06 vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде

Ну чогось іноземні фонди вкладуються в Варшавську нерухомість, а не Ірпінську. Викупляють тисячі квартир під оренду.

https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/ ... iecej.html Ну чогось іноземні фонди вкладуються в Варшавську нерухомість, а не Ірпінську. Викупляють тисячі квартир під оренду. BIGor

Повідомлень: 7204 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 21:09 Gastarbaiter написав: vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде

120-150 куе.

Вот вам продажа за 65000 дол.

https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-u ... ny-ID4iE6m

Вот вам аренда за 460 дол. в мес.

https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-h ... ea-ID4jAdY

Сейчас опять найдете к чему прицепиться. Плитка не такая, цвет стен, еще что-то. 120-150 куе.Вот вам продажа за 65000 дол.Вот вам аренда за 460 дол. в мес.Сейчас опять найдете к чему прицепиться. Плитка не такая, цвет стен, еще что-то.

Зачем к чему то цепляться? Берём мой кейс 10куе вложили, по 120уе сейчас сдали (до войны было 200уе), доходность 14,5%



Ваш кейс 65куе вложили, за 460уе сдали доходность 12% . Да вы правы цифры сравнимые



Расчет конечно грубый, там могут быть налоги и прочие подводные камни. Зачем к чему то цепляться? Берём мой кейс 10куе вложили, по 120уе сейчас сдали (до войны было 200уе), доходность 14,5%Ваш кейс 65куе вложили, за 460уе сдали доходность 12% . Да вы правы цифры сравнимыеРасчет конечно грубый, там могут быть налоги и прочие подводные камни. Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 січ, 2023 21:18, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 16187 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2086 раз. Подякували: 2964 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 21:15 nekefer написав: San написав: nekefer написав: либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелиться

о пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам либо масштабный аналог плана Маршала, либо Европа утонет в переселенцах, содержать человека в Украине в разы дешевле чем в Германии, будут шевелитьсяо пенсионерах только грусть, такое вот мы поколение людей, которые не в состоянии обеспечить старость нашим предкам

Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане.

Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане.Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой

понимаете какое дело, в 90-х была утечка мозгов, профессуры, в 00-х была утечка квалифицированных специалистов тотже Кадафи медперсонал вывозил, в 10-х выехали даже автослесари, если не в областном центре любой ремонт сложнее замены тормозных колодок это боль

сейчас дефицит кадров жуткий

текущая бедность это как раз следствие потери человеческого капитала

в этом смысле я бы не сильно рассчитывал что приезжая в Европу новый украинец значительно конкурентоспособнее африканца из бывшей колонии, тот язык знает минимум

просто Вы судите по тем людям которые уже уехали раньше, это были лучшие, а остались вот те которые не смогут также легко, им даже здесь в Украине не легко понимаете какое дело, в 90-х была утечка мозгов, профессуры, в 00-х была утечка квалифицированных специалистов тотже Кадафи медперсонал вывозил, в 10-х выехали даже автослесари, если не в областном центре любой ремонт сложнее замены тормозных колодок это больсейчас дефицит кадров жуткийтекущая бедность это как раз следствие потери человеческого капиталав этом смысле я бы не сильно рассчитывал что приезжая в Европу новый украинец значительно конкурентоспособнее африканца из бывшей колонии, тот язык знает минимумпросто Вы судите по тем людям которые уже уехали раньше, это были лучшие, а остались вот те которые не смогут также легко, им даже здесь в Украине не легко

У меня круг общения - айтишники. Вот год назад не знал никого, кто думал уезжать из Украины: все жили как коты в масле, их не прельщал дауншифтинг в жизни в развитых странах. А сейчас где-то половина их так уже выехала. И если какая-то часть ещё от половины ещё получает по украинскому ЧП, то другие уже официально трудоустроились в Польше, США, Канаде. Польские присматривают жильё себе уже, а заокеанские используют возможность, которую они могли бы и не получить без войны. Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл. Польские могли бы вернуться, но тоже интегрируются, и покупка жилья их привяжет ещё сильнее.

И кстати, если поначалу выезжали в основном женский пол и дети, как-то некоторые семьями, то сейчас уже большинство айтишников мужского пола просочились. У меня круг общения - айтишники. Вот год назад не знал никого, кто думал уезжать из Украины: все жили как коты в масле, их не прельщал дауншифтинг в жизни в развитых странах. А сейчас где-то половина их так уже выехала. И если какая-то часть ещё от половины ещё получает по украинскому ЧП, то другие уже официально трудоустроились в Польше, США, Канаде. Польские присматривают жильё себе уже, а заокеанские используют возможность, которую они могли бы и не получить без войны. Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл. Польские могли бы вернуться, но тоже интегрируются, и покупка жилья их привяжет ещё сильнее.И кстати, если поначалу выезжали в основном женский пол и дети, как-то некоторые семьями, то сейчас уже большинство айтишников мужского пола просочились. San

Повідомлень: 33474 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2321 раз. Подякували: 2591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 21:20 BIGor написав: vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями Хотя даже и лендлордизмом можно заняться с сопоставимыми вложениями так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде

Ну чогось іноземні фонди вкладуються в Варшавську нерухомість, а не Ірпінську. Викупляють тисячі квартир під оренду.

https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/ ... iecej.html Ну чогось іноземні фонди вкладуються в Варшавську нерухомість, а не Ірпінську. Викупляють тисячі квартир під оренду. открою секрет, вкладываются везде, где есть доходность. Или в Ирпене может лежать на дороге 100куе и все как один побрезгуют их поднять?



Вопрос в минимальной точке входа. В Ирпене она сейчас 10куе (я сам в шоке) а в Кракове 65куе . Даже при одинаковой доходности, если у вас нет 65 куе для вас рынок коммерции Кракова закрыт. А Ирпень открыт от 10куе. Для крупных фондов вопрос непринципиальный. Лям туда лям сюда.



А для мелочи у которой 100куе в заначке разница есть. Можно полностью влошиться в один объект, который окажется неудачным и мучаться с ним, не имея с него дохода, продавать его хз месяц-два-годы.



Или влошиться в 6 объектов, в разных районах и ЖК, половина из которых будут удачными. А остальные потихоньку продать. То есть даже при одинаковой доходности, степень коммерческих рисков разная. открою секрет, вкладываются везде, где есть доходность. Или в Ирпене может лежать на дороге 100куе и все как один побрезгуют их поднять?Вопрос в минимальной точке входа. В Ирпене она сейчас 10куе (я сам в шоке) а в Кракове 65куе . Даже при одинаковой доходности, если у вас нет 65 куе для вас рынок коммерции Кракова закрыт. А Ирпень открыт от 10куе. Для крупных фондов вопрос непринципиальный. Лям туда лям сюда.А для мелочи у которой 100куе в заначке разница есть. Можно полностью влошиться в один объект, который окажется неудачным и мучаться с ним, не имея с него дохода, продавать его хз месяц-два-годы.Или влошиться в 6 объектов, в разных районах и ЖК, половина из которых будут удачными. А остальные потихоньку продать. То есть даже при одинаковой доходности, степень коммерческих рисков разная. vitaliian

Повідомлень: 16187 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2086 раз. Подякували: 2964 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 338339340341> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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