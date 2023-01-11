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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 338339340341
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 22:21

:evil:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде

Ну чогось іноземні фонди вкладуються в Варшавську нерухомість, а не Ірпінську. Викупляють тисячі квартир під оренду.
https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/ ... iecej.html
открою секрет, вкладываются везде, где есть доходность. Или в Ирпене может лежать на дороге 100куе и все как один побрезгуют их поднять?

Вопрос в минимальной точке входа. В Ирпене она сейчас 10куе (я сам в шоке) а в Кракове 65куе . Даже при одинаковой доходности, если у вас нет 65 куе для вас рынок коммерции Кракова закрыт. А Ирпень открыт от 10куе. Для крупных фондов вопрос непринципиальный. Лям туда лям сюда.

А для мелочи у которой 100куе в заначке разница есть. Можно полностью влошиться в один объект, который окажется неудачным и мучаться с ним, не имея с него дохода, продавать его хз месяц-два-годы.

Или влошиться в 6 объектов, в разных районах и ЖК, половина из которых будут удачными. А остальные потихоньку продать. То есть даже при одинаковой доходности, степень коммерческих рисков разная.

Люто-бешено плюсую.
Так само серед 3 ЖК кавалірок продати можна потім геморну/і та перевкластися в щось цікавіше. Не всі яйки в одну корзину, ще й Монте-карло підхід перебору варіантів.
flyman
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  #<1 ... 338339340341
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