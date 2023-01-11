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открою секрет, вкладываются везде, где есть доходность. Или в Ирпене может лежать на дороге 100куе и все как один побрезгуют их поднять?
Вопрос в минимальной точке входа. В Ирпене она сейчас 10куе (я сам в шоке) а в Кракове 65куе . Даже при одинаковой доходности, если у вас нет 65 куе для вас рынок коммерции Кракова закрыт. А Ирпень открыт от 10куе. Для крупных фондов вопрос непринципиальный. Лям туда лям сюда.
А для мелочи у которой 100куе в заначке разница есть. Можно полностью влошиться в один объект, который окажется неудачным и мучаться с ним, не имея с него дохода, продавать его хз месяц-два-годы.
Или влошиться в 6 объектов, в разных районах и ЖК, половина из которых будут удачными. А остальные потихоньку продать. То есть даже при одинаковой доходности, степень коммерческих рисков разная.
Люто-бешено плюсую. Так само серед 3 ЖК кавалірок продати можна потім геморну/і та перевкластися в щось цікавіше. Не всі яйки в одну корзину, ще й Монте-карло підхід перебору варіантів.