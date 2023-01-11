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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 338339340341
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 22:21

:evil:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде

Ну чогось іноземні фонди вкладуються в Варшавську нерухомість, а не Ірпінську. Викупляють тисячі квартир під оренду.
https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/ ... iecej.html
открою секрет, вкладываются везде, где есть доходность. Или в Ирпене может лежать на дороге 100куе и все как один побрезгуют их поднять?

Вопрос в минимальной точке входа. В Ирпене она сейчас 10куе (я сам в шоке) а в Кракове 65куе . Даже при одинаковой доходности, если у вас нет 65 куе для вас рынок коммерции Кракова закрыт. А Ирпень открыт от 10куе. Для крупных фондов вопрос непринципиальный. Лям туда лям сюда.

А для мелочи у которой 100куе в заначке разница есть. Можно полностью влошиться в один объект, который окажется неудачным и мучаться с ним, не имея с него дохода, продавать его хз месяц-два-годы.

Или влошиться в 6 объектов, в разных районах и ЖК, половина из которых будут удачными. А остальные потихоньку продать. То есть даже при одинаковой доходности, степень коммерческих рисков разная.

Люто-бешено плюсую.
Так само серед 3 ЖК кавалірок продати можна потім геморну/і та перевкластися в щось цікавіше. Не всі яйки в одну корзину, ще й Монте-карло підхід перебору варіантів.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:11

  Gastarbaiter написав:
  Wisznia2021 написав:Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:))

Це вже 100 разів обговорювалося, але повторюся: майже кожна людина має можливість працювати за фахом у іншій країні. Хтось відразу, комусь треба мову підучити. Але сумніваюся, що умовний інженер чи бухгалтер буде роками працювати на мінімалку в новій країні. А якщо навіть з мовою більше мінімалки не вдається, то що така людина зможе заробляти в Україні? 1500 євро в Німеччині - це бідність, 200-300 євро за аналогічну працю в Україні - це жебрацтво.

Реально, сто раз писалось - повторяться нет смисла. Главное, чтоб война по- скорее закончилась. А там, и посмотрим.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:28

  Gastarbaiter написав:
  vitaliian написав:
  Gastarbaiter написав:Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше.
я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился?

Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее.

В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.
Wisznia2021
 
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  #<1 ... 338339340341
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