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открою секрет, вкладываются везде, где есть доходность. Или в Ирпене может лежать на дороге 100куе и все как один побрезгуют их поднять?
Вопрос в минимальной точке входа. В Ирпене она сейчас 10куе (я сам в шоке) а в Кракове 65куе . Даже при одинаковой доходности, если у вас нет 65 куе для вас рынок коммерции Кракова закрыт. А Ирпень открыт от 10куе. Для крупных фондов вопрос непринципиальный. Лям туда лям сюда.
А для мелочи у которой 100куе в заначке разница есть. Можно полностью влошиться в один объект, который окажется неудачным и мучаться с ним, не имея с него дохода, продавать его хз месяц-два-годы.
Или влошиться в 6 объектов, в разных районах и ЖК, половина из которых будут удачными. А остальные потихоньку продать. То есть даже при одинаковой доходности, степень коммерческих рисков разная.
Люто-бешено плюсую. Так само серед 3 ЖК кавалірок продати можна потім геморну/і та перевкластися в щось цікавіше. Не всі яйки в одну корзину, ще й Монте-карло підхід перебору варіантів.
Wisznia2021 написав:Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:))
Це вже 100 разів обговорювалося, але повторюся: майже кожна людина має можливість працювати за фахом у іншій країні. Хтось відразу, комусь треба мову підучити. Але сумніваюся, що умовний інженер чи бухгалтер буде роками працювати на мінімалку в новій країні. А якщо навіть з мовою більше мінімалки не вдається, то що така людина зможе заробляти в Україні? 1500 євро в Німеччині - це бідність, 200-300 євро за аналогічну працю в Україні - це жебрацтво.
Реально, сто раз писалось - повторяться нет смисла. Главное, чтоб война по- скорее закончилась. А там, и посмотрим.
Gastarbaiter написав:Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше.
я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился?
Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее.
В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.