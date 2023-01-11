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открою секрет, вкладываются везде, где есть доходность. Или в Ирпене может лежать на дороге 100куе и все как один побрезгуют их поднять?
Вопрос в минимальной точке входа. В Ирпене она сейчас 10куе (я сам в шоке) а в Кракове 65куе . Даже при одинаковой доходности, если у вас нет 65 куе для вас рынок коммерции Кракова закрыт. А Ирпень открыт от 10куе. Для крупных фондов вопрос непринципиальный. Лям туда лям сюда.
А для мелочи у которой 100куе в заначке разница есть. Можно полностью влошиться в один объект, который окажется неудачным и мучаться с ним, не имея с него дохода, продавать его хз месяц-два-годы.
Или влошиться в 6 объектов, в разных районах и ЖК, половина из которых будут удачными. А остальные потихоньку продать. То есть даже при одинаковой доходности, степень коммерческих рисков разная.
Люто-бешено плюсую. Так само серед 3 ЖК кавалірок продати можна потім геморну/і та перевкластися в щось цікавіше. Не всі яйки в одну корзину, ще й Монте-карло підхід перебору варіантів.
Wisznia2021 написав:Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:))
Це вже 100 разів обговорювалося, але повторюся: майже кожна людина має можливість працювати за фахом у іншій країні. Хтось відразу, комусь треба мову підучити. Але сумніваюся, що умовний інженер чи бухгалтер буде роками працювати на мінімалку в новій країні. А якщо навіть з мовою більше мінімалки не вдається, то що така людина зможе заробляти в Україні? 1500 євро в Німеччині - це бідність, 200-300 євро за аналогічну працю в Україні - це жебрацтво.
Реально, сто раз писалось - повторяться нет смисла. Главное, чтоб война по- скорее закончилась. А там, и посмотрим.
Gastarbaiter написав:Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше.
я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился?
Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее.
В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.
San написав:Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане. Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой
Відповім ще раз на це повідомлення. Знаю і випадки коли виїжджали люди в Німеччину передпенсійного/пенсійного віку задля виконання раку. Про освіту дітей в мене немає питань до освіти у Данії, Норвегії, Великобританії та Франції. В Німеччині при владі сиділа напівватна меркель, освіта там така сама напівватна, щоб поміняти ці тенденції піде із десяток років. Про Угорщину промовчу взагалі, там Орбана переобрали на новий термін. Ситуація в Австрії та +- у Східній Європі не сильно відрізняється від німців. Справа в тому, що Європа сама задекларувала перехід на безвуглецеве використання до 2050 року. Залишилося 28 років - це менше аніж термін іпотеки в 30 років, або термін на який розраховується окупність енергетичних об'єктів, або інфраструктурних об'єктів. Що означає "зелений перехід": - відмова від автотранспорту з ДВЗ, бо 5л біоетанолу на день - це десь 11 кг кукурудзи і з 15 голодаючих людей в країнах третього світу. - відмова від авіперельотів, бо авіаперельот туди-назад на 1000 км - це десь 70-80 кг олії, або річний раціон жирів на 10 жителів країн, що розвиваються. - при європейській щільності населення біопалива (дров, соломи, енергетичної верби) теж на всіх не вистачить. - хз, що робити з виробництвом сталі, цементу, добрив. Це як мінімум означає переведення всієї енергетики на електроенергію, заміну авто з ДВЗ на електромобілі, заміну літаків на швидкісні потяги, бо +- нормальний час подорожі сидячи - до 6 годин, заміна опалення з газу на теплові насоси та вирішення проблеми регуляції балансу вироблення електроенергії джерелами ВДЕ та споживання електроенергії. Електроенергосистема має стати десь втричі потужнішою за теперішню. Франція має найбільшу в світі долю АЕС, будує нові АЕС та ВДЕ потужності. Із часів нафтової кризи 70-х років побудувала найбільшу в Європі мережу виділених швидкісних залізниць. Франції лишається за 28 років оновити автопарк на електромобілі та замінити системи опалення подекуди за їх природнім зносом. На відміну від цього дії тієї ж Німеччини просто хаотичні: закриваємо АЄС, бо небезпечно, заміняємо АЕС на газ, заміняємо вугілля на газ для менших викидів СО2, хаотично будуємо вітряки та СЕС, поки вони мають величезну вартісь, росія припинила постачання газу - повертаємося до вугілля, розширюємо вугільні кар'єри, але при цьому будуємо плавучі термінали для прийому зрідженого газу і немає чіткої концепції, що буде далі... https://ua.korrespondent.net/world/4552 ... enoho-sela Такі хаотичні дії виникають через те, що суспільству освітою було закладено в голову бозна-що.