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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 339340341342> Додано: Сер 11 січ, 2023 22:21 vitaliian написав: BIGor написав: vitaliian написав: так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде так я ж и прошу скажите сколько в PL надо вложить денег чтобы косить 1куе аренды в месяц. Я правда не в курсе. Может меньше чем в UA и я задумаюсь о переезде

Ну чогось іноземні фонди вкладуються в Варшавську нерухомість, а не Ірпінську. Викупляють тисячі квартир під оренду.

https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/ ... iecej.html Ну чогось іноземні фонди вкладуються в Варшавську нерухомість, а не Ірпінську. Викупляють тисячі квартир під оренду. открою секрет, вкладываются везде, где есть доходность. Или в Ирпене может лежать на дороге 100куе и все как один побрезгуют их поднять?



Вопрос в минимальной точке входа. В Ирпене она сейчас 10куе (я сам в шоке) а в Кракове 65куе . Даже при одинаковой доходности, если у вас нет 65 куе для вас рынок коммерции Кракова закрыт. А Ирпень открыт от 10куе. Для крупных фондов вопрос непринципиальный. Лям туда лям сюда.



А для мелочи у которой 100куе в заначке разница есть. Можно полностью влошиться в один объект, который окажется неудачным и мучаться с ним, не имея с него дохода, продавать его хз месяц-два-годы.



Или влошиться в 6 объектов, в разных районах и ЖК, половина из которых будут удачными. А остальные потихоньку продать. То есть даже при одинаковой доходности, степень коммерческих рисков разная. открою секрет, вкладываются везде, где есть доходность. Или в Ирпене может лежать на дороге 100куе и все как один побрезгуют их поднять?Вопрос в минимальной точке входа. В Ирпене она сейчас 10куе (я сам в шоке) а в Кракове 65куе . Даже при одинаковой доходности, если у вас нет 65 куе для вас рынок коммерции Кракова закрыт. А Ирпень открыт от 10куе. Для крупных фондов вопрос непринципиальный. Лям туда лям сюда.А для мелочи у которой 100куе в заначке разница есть. Можно полностью влошиться в один объект, который окажется неудачным и мучаться с ним, не имея с него дохода, продавать его хз месяц-два-годы.Или влошиться в 6 объектов, в разных районах и ЖК, половина из которых будут удачными. А остальные потихоньку продать. То есть даже при одинаковой доходности, степень коммерческих рисков разная.

Люто-бешено плюсую.

Так само серед 3 ЖК кавалірок продати можна потім геморну/і та перевкластися в щось цікавіше. Не всі яйки в одну корзину, ще й Монте-карло підхід перебору варіантів. Люто-бешено плюсую.Так само серед 3 ЖК кавалірок продати можна потім геморну/і та перевкластися в щось цікавіше. Не всі яйки в одну корзину, ще й Монте-карло підхід перебору варіантів. flyman

Повідомлень: 30452 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 00:11 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:)) Взагалі не готова працювати на низьку зарплату, бо за 1500 євро чистими - це не життя. А хоча б 2000 чистими заробити тут- не так просто, всім підряд не дають. Тоді Краще повернуся в Україну. Але коли скінчиться війна, бо під бомбами жити страшно. Навіть з відключеннями електрики можна жити і знаходити позитив від незавжди працюючих ліфтів, коли житло маєш на 22 поверсі:))

Це вже 100 разів обговорювалося, але повторюся: майже кожна людина має можливість працювати за фахом у іншій країні. Хтось відразу, комусь треба мову підучити. Але сумніваюся, що умовний інженер чи бухгалтер буде роками працювати на мінімалку в новій країні. А якщо навіть з мовою більше мінімалки не вдається, то що така людина зможе заробляти в Україні? 1500 євро в Німеччині - це бідність, 200-300 євро за аналогічну працю в Україні - це жебрацтво. Це вже 100 разів обговорювалося, але повторюся: майже кожна людина має можливість працювати за фахом у іншій країні. Хтось відразу, комусь треба мову підучити. Але сумніваюся, що умовний інженер чи бухгалтер буде роками працювати на мінімалку в новій країні. А якщо навіть з мовою більше мінімалки не вдається, то що така людина зможе заробляти в Україні? 1500 євро в Німеччині - це бідність, 200-300 євро за аналогічну працю в Україні - це жебрацтво.

Реально, сто раз писалось - повторяться нет смисла. Главное, чтоб война по- скорее закончилась. А там, и посмотрим. Реально, сто раз писалось - повторяться нет смисла. Главное, чтоб война по- скорее закончилась. А там, и посмотрим. Wisznia2021 Повідомлень: 233 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 00:28 Gastarbaiter написав: vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. Той же самий айфон чи кросівки, на які пересічному мешканцю України доводиться заробляти у кілька разів довше. я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился? я уже 15 лет не пью пепси-кока колу. Мой уровень жизни вырос или снизился?

Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее. Как минимум, это сообщение вы написали с компьютера/смартфона, на который в США или Европе заработали бы в разы быстрее.

В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы. В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы. Wisznia2021 Повідомлень: 233 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 07:45 Re: Еміграція, заробітчанство San написав: Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане.

Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой Вообще у любого государства два капитала: территория и население. Если ещё сто лет назад, а для нашего восточного соседа и сейчас территория и остаётся самым важным капиталом, то в развитых странах капитал- это люди. И украинские мигранты - это такой огромный плюс любой экономике в ЕС, это и рост ввп, и рост дохода бюджетов, и омоложение состава населения. А украинские дети - это фактически считай уже ассимилированные будущие граждане.Ну а постепенной отменой после войны помощи можно как раз фильтровать и оставить самую экономически сильную и способную долю украинцев, и отправить домой тех, кто будет обузой

Відповім ще раз на це повідомлення. Знаю і випадки коли виїжджали люди в Німеччину передпенсійного/пенсійного віку задля виконання раку.

Про освіту дітей в мене немає питань до освіти у Данії, Норвегії, Великобританії та Франції.

В Німеччині при владі сиділа напівватна меркель, освіта там така сама напівватна, щоб поміняти ці тенденції піде із десяток років. Про Угорщину промовчу взагалі, там Орбана переобрали на новий термін. Ситуація в Австрії та +- у Східній Європі не сильно відрізняється від німців.

Справа в тому, що Європа сама задекларувала перехід на безвуглецеве використання до 2050 року. Залишилося 28 років - це менше аніж термін іпотеки в 30 років, або термін на який розраховується окупність енергетичних об'єктів, або інфраструктурних об'єктів.

Що означає "зелений перехід":

- відмова від автотранспорту з ДВЗ, бо 5л біоетанолу на день - це десь 11 кг кукурудзи і з 15 голодаючих людей в країнах третього світу.

- відмова від авіперельотів, бо авіаперельот туди-назад на 1000 км - це десь 70-80 кг олії, або річний раціон жирів на 10 жителів країн, що розвиваються.

- при європейській щільності населення біопалива (дров, соломи, енергетичної верби) теж на всіх не вистачить.

- хз, що робити з виробництвом сталі, цементу, добрив.

Це як мінімум означає переведення всієї енергетики на електроенергію, заміну авто з ДВЗ на електромобілі, заміну літаків на швидкісні потяги, бо +- нормальний час подорожі сидячи - до 6 годин, заміна опалення з газу на теплові насоси та вирішення проблеми регуляції балансу вироблення електроенергії джерелами ВДЕ та споживання електроенергії. Електроенергосистема має стати десь втричі потужнішою за теперішню.

Франція має найбільшу в світі долю АЕС, будує нові АЕС та ВДЕ потужності. Із часів нафтової кризи 70-х років побудувала найбільшу в Європі мережу виділених швидкісних залізниць. Франції лишається за 28 років оновити автопарк на електромобілі та замінити системи опалення подекуди за їх природнім зносом.

На відміну від цього дії тієї ж Німеччини просто хаотичні: закриваємо АЄС, бо небезпечно, заміняємо АЕС на газ, заміняємо вугілля на газ для менших викидів СО2, хаотично будуємо вітряки та СЕС, поки вони мають величезну вартісь, росія припинила постачання газу - повертаємося до вугілля, розширюємо вугільні кар'єри, але при цьому будуємо плавучі термінали для прийому зрідженого газу і немає чіткої концепції, що буде далі...

https://ua.korrespondent.net/world/4552 ... enoho-sela

Такі хаотичні дії виникають через те, що суспільству освітою було закладено в голову бозна-що. Відповім ще раз на це повідомлення. Знаю і випадки коли виїжджали люди в Німеччину передпенсійного/пенсійного віку задля виконання раку.Про освіту дітей в мене немає питань до освіти у Данії, Норвегії, Великобританії та Франції.В Німеччині при владі сиділа напівватна меркель, освіта там така сама напівватна, щоб поміняти ці тенденції піде із десяток років. Про Угорщину промовчу взагалі, там Орбана переобрали на новий термін. Ситуація в Австрії та +- у Східній Європі не сильно відрізняється від німців.Справа в тому, що Європа сама задекларувала перехід на безвуглецеве використання до 2050 року. Залишилося 28 років - це менше аніж термін іпотеки в 30 років, або термін на який розраховується окупність енергетичних об'єктів, або інфраструктурних об'єктів.Що означає "зелений перехід":- відмова від автотранспорту з ДВЗ, бо 5л біоетанолу на день - це десь 11 кг кукурудзи і з 15 голодаючих людей в країнах третього світу.- відмова від авіперельотів, бо авіаперельот туди-назад на 1000 км - це десь 70-80 кг олії, або річний раціон жирів на 10 жителів країн, що розвиваються.- при європейській щільності населення біопалива (дров, соломи, енергетичної верби) теж на всіх не вистачить.- хз, що робити з виробництвом сталі, цементу, добрив.Це як мінімум означає переведення всієї енергетики на електроенергію, заміну авто з ДВЗ на електромобілі, заміну літаків на швидкісні потяги, бо +- нормальний час подорожі сидячи - до 6 годин, заміна опалення з газу на теплові насоси та вирішення проблеми регуляції балансу вироблення електроенергії джерелами ВДЕ та споживання електроенергії. Електроенергосистема має стати десь втричі потужнішою за теперішню.Франція має найбільшу в світі долю АЕС, будує нові АЕС та ВДЕ потужності. Із часів нафтової кризи 70-х років побудувала найбільшу в Європі мережу виділених швидкісних залізниць. Франції лишається за 28 років оновити автопарк на електромобілі та замінити системи опалення подекуди за їх природнім зносом.На відміну від цього дії тієї ж Німеччини просто хаотичні: закриваємо АЄС, бо небезпечно, заміняємо АЕС на газ, заміняємо вугілля на газ для менших викидів СО2, хаотично будуємо вітряки та СЕС, поки вони мають величезну вартісь, росія припинила постачання газу - повертаємося до вугілля, розширюємо вугільні кар'єри, але при цьому будуємо плавучі термінали для прийому зрідженого газу і немає чіткої концепції, що буде далі...Такі хаотичні дії виникають через те, що суспільству освітою було закладено в голову бозна-що. Denik Повідомлень: 1808 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1049 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 08:51 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: У нас ЭЭ получалась в районе 70 долларов зимой и около 120 летом (2 кондиционера), это на прошлой квартире, на этой "все включено". У нас ЭЭ получалась в районе 70 долларов зимой и около 120 летом (2 кондиционера), это на прошлой квартире, на этой "все включено".

Тут ніяким чином не відображено подорожчання газу в США на оптовому ринку із колишніх 2 дол за Mmbtu (70 дол. 1000 куб.м.) до 5-7. Ціна 2 була викликана значними інвестиціями в сланцеві проекти на початку 2010-х. Протягом ще 2 років добудується кілька великих терміналів по скрапленню газа і ціна стане світовою - 2 дол/Mmbtu за скраплення але з податками, доставкою та розподілом, що помножить оптові ціни десь ше у 2 рази.

rjkz написав: У знакомых дом в НДЖ, как у нас принято говорить, "из овна и палок" 4 спальни, 2 полных санузла, кухня, ливинг рум и отдельно столовая, плюс встроенный и отапливаемый гараж и под всем домом подвал . И все это отапливается газовым котлом. 200-250 долларов в месяц.

Сравните с украинскими. У знакомых дом в НДЖ, как у нас принято говорить, "из овна и палок" 4 спальни, 2 полных санузла, кухня, ливинг рум и отдельно столовая, плюс встроенный и отапливаемый гараж и под всем домом подвал . И все это отапливается газовым котлом. 200-250 долларов в месяц.Сравните с украинскими.

І знову 200 доларів - то від старих оптових цін на газ. В Україні 200 долларів - 8000 грн = 1000 куб.газа, або 10 куб. м дров, або 2,5 т вугілля. Для теплоізолольованого будинку газу вистачить на опалювальний сезон, дров або вугілля вистачить для буль-якого будинку.

rjkz написав: Ну вот, смотрите, что такое 1000 долларов в США.

Это минималка НЙ за 2 недели после вычета налогов.

Этой суммой можно закрыть примерно 70-80% продовольствия на семью 4 человек в месяц, если покупать небездумно и питаться дома. Это не скудный рацион будет.

Мясо, крупы, овощи, фрукты, хлеб, даже выпечка (она тут очень дорогая для жителя Украины. Например, торты, которые мы покупаем, стоят 35 долларов за шт), молочка и тд.

На сколько продуктов хватит сейчас 8000 грн сейчас в Украине? Ну вот, смотрите, что такое 1000 долларов в США.Это минималка НЙ за 2 недели после вычета налогов.Этой суммой можно закрыть примерно 70-80% продовольствия на семью 4 человек в месяц, если покупать небездумно и питаться дома. Это не скудный рацион будет.Мясо, крупы, овощи, фрукты, хлеб, даже выпечка (она тут очень дорогая для жителя Украины. Например, торты, которые мы покупаем, стоят 35 долларов за шт), молочка и тд.На сколько продуктов хватит сейчас 8000 грн сейчас в Украине?

Ці всі ціни поки що не відображають здорожчення зернових вдвічі в світі. американський ринок більш інертний. rjkz написав: Да, недавно подорожала ЭЭ, до этого стоил киловатт 16 центов. Сейчас плюс 21%.

Сравните с украинскими. Да, недавно подорожала ЭЭ, до этого стоил киловатт 16 центов. Сейчас плюс 21%.Сравните с украинскими.

Ціна на електрику поки не відображає зростання ціни вугілля і газу вдвічі-втричі. В Німеччині вже 56 євроцентів, в Україні - 1,68, тобто 4 євроценти бо АЕС. rjkz написав: Бензин сейчас чуть более 3 долларов за галлон. То есть, около 80 центов за литр. Бензин сейчас чуть более 3 долларов за галлон. То есть, около 80 центов за литр.

Електромобіль, який зараджається вночі по 0,84 грн./кВт.год)))) тобто 6 центів за літр. rjkz написав: Одежда, шмотки, игрущки. Это дешевле в США. И намного качественней.

Это все о том, что 200 украинских долларов = 1000 американских. Одежда, шмотки, игрущки. Это дешевле в США. И намного качественней.Это все о том, что 200 украинских долларов = 1000 американских.

Китайське гімно в усьому світі однакове, але в Україні є й місцеві іграшки. Тут ніяким чином не відображено подорожчання газу в США на оптовому ринку із колишніх 2 дол за Mmbtu (70 дол. 1000 куб.м.) до 5-7. Ціна 2 була викликана значними інвестиціями в сланцеві проекти на початку 2010-х. Протягом ще 2 років добудується кілька великих терміналів по скрапленню газа і ціна стане світовою - 2 дол/Mmbtu за скраплення але з податками, доставкою та розподілом, що помножить оптові ціни десь ше у 2 рази.І знову 200 доларів - то від старих оптових цін на газ. В Україні 200 долларів - 8000 грн = 1000 куб.газа, або 10 куб. м дров, або 2,5 т вугілля. Для теплоізолольованого будинку газу вистачить на опалювальний сезон, дров або вугілля вистачить для буль-якого будинку.Ці всі ціни поки що не відображають здорожчення зернових вдвічі в світі. американський ринок більш інертний.Ціна на електрику поки не відображає зростання ціни вугілля і газу вдвічі-втричі. В Німеччині вже 56 євроцентів, в Україні - 1,68, тобто 4 євроценти бо АЕС.Електромобіль, який зараджається вночі по 0,84 грн./кВт.год)))) тобто 6 центів за літр.Китайське гімно в усьому світі однакове, але в Україні є й місцеві іграшки. Denik Повідомлень: 1808 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1049 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 08:58 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: -Доктор, а после операции я смогу играть на скрипке?

-Конечно сможете. Мы просто удаляем аппендикс.

-Какая удивительная операция, никогда на скрипке не играл, а теперь смогу. -Доктор, а после операции я смогу играть на скрипке?-Конечно сможете. Мы просто удаляем аппендикс.-Какая удивительная операция, никогда на скрипке не играл, а теперь смогу.

Ви рахуєте скільки грошей у Вас піде на утримання одної сім'ї.

В Україні ІТшніки могли утримувати по 2-3 сім'ї, власне як зараз і військові. Питання в тому що жінки через "мораль" не дуже на це ішли.

Ситуація починає змінюватись:

- один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою;

- інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати;

- ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною.

При цьому ще встигають воювати...))) Ви рахуєте скільки грошей у Вас піде на утримання одної сім'ї.В Україні ІТшніки могли утримувати по 2-3 сім'ї, власне як зараз і військові. Питання в тому що жінки через "мораль" не дуже на це ішли.Ситуація починає змінюватись:- один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою;- інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати;- ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною.При цьому ще встигають воювати...))) Denik Повідомлень: 1808 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1049 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 09:03 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: Китайське гімно в усьому світі однакове, Китайське гімно в усьому світі однакове,

Знайомі китайці підтверджують, що товари на експорт з Китаю суттєво більш якісні ніж ті ж товари для внутрішнього ринку. Знайомі китайці підтверджують, що товари на експорт з Китаю суттєво більш якісні ніж ті ж товари для внутрішнього ринку. Дюрі-бачі

Повідомлень: 288 З нами з: 29.07.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 10:05 Wisznia2021 написав: В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы. В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.

Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками. Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками. BIGor

Повідомлень: 7207 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1519 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 10:15 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: В Україні ІТшніки могли утримувати по 2-3 сім'ї В Україні ІТшніки могли утримувати по 2-3 сім'ї

Приємно такі казки читати, але це повна брехня.



Denik написав: Ситуація починає змінюватись:

- один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою;

- інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати;

- ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною.

При цьому ще встигають воювати...))) Ситуація починає змінюватись:- один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою;- інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати;- ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною.При цьому ще встигають воювати...)))

Дано, виїхало 7 млн. жінок з 35 млн. (переважно дітородного віку)

А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали. Приємно такі казки читати, але це повна брехня.Дано, виїхало 7 млн. жінок з 35 млн. (переважно дітородного віку)А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали. BIGor

Повідомлень: 7207 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1519 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 10:28 BIGor написав: Denik написав: В Україні ІТшніки могли утримувати по 2-3 сім'ї В Україні ІТшніки могли утримувати по 2-3 сім'ї

Приємно такі казки читати, але це повна брехня.



Denik написав: Ситуація починає змінюватись:

- один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою;

- інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати;

- ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною.

При цьому ще встигають воювати...))) Ситуація починає змінюватись:- один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою;- інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати;- ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною.При цьому ще встигають воювати...)))

Дано, виїхало 7 млн. жінок з 35 млн. (переважно дітородного віку)

А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали. Приємно такі казки читати, але це повна брехня.Дано, виїхало 7 млн. жінок з 35 млн. (переважно дітородного віку)А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали.

Это он за себя и за боевого товарища в госпитале. Кто-то же должен... Это он за себя и за боевого товарища в госпитале. Кто-то же должен... antey1969 1

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