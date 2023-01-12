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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 січ, 2023 10:38
antey1969 написав: BIGor написав: Denik написав:
В Україні ІТшніки могли утримувати по 2-3 сім'ї
Приємно такі казки читати, але це повна брехня.
Denik написав:
Ситуація починає змінюватись:
- один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою;
- інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати;
- ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною.
При цьому ще встигають воювати...)))
Дано, виїхало 7 млн. жінок з 35 млн. (переважно дітородного віку)
А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали.
Это он за себя и за боевого товарища в госпитале. Кто-то же должен...
Цікаво ще як вони понароджували дітей від нових жінок, якщо війна 10-й місяць, тобто попередні дружини тільки виїхали з дітьми і чемоданами жити по спортзалах в Європі в перший місяць - а ці давай вже зраджувати... Але скорше всього це просто вигадки після 3-ї чарки оковитої.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 10:44
BIGor написав:
Приємно такі казки читати, але це повна брехня.
у Team/Tech Lead свої рейти і свої таракани.
BIGor написав:
А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали.
В армію на початку війни пішли фізично здорові власники бізнесів, директори / начальники. Про альф щось чули?
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