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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 січ, 2023 10:38
antey1969 написав: BIGor написав: Denik написав:
В Україні ІТшніки могли утримувати по 2-3 сім'ї
Приємно такі казки читати, але це повна брехня.
Denik написав:
Ситуація починає змінюватись:
- один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою;
- інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати;
- ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною.
При цьому ще встигають воювати...)))
Дано, виїхало 7 млн. жінок з 35 млн. (переважно дітородного віку)
А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали.
Это он за себя и за боевого товарища в госпитале. Кто-то же должен...
Цікаво ще як вони понароджували дітей від нових жінок, якщо війна 10-й місяць, тобто попередні дружини тільки виїхали з дітьми і чемоданами жити по спортзалах в Європі в перший місяць - а ці давай вже зраджувати... Але скорше всього це просто вигадки після 3-ї чарки оковитої.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 10:44
BIGor написав:
Приємно такі казки читати, але це повна брехня.
у Team/Tech Lead свої рейти і свої таракани.
BIGor написав:
А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали.
В армію на початку війни пішли фізично здорові власники бізнесів, директори / начальники. Про альф щось чули?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:23
BIGor написав:
Цікаво ще як вони понароджували дітей від нових жінок, якщо війна 10-й місяць, тобто попередні дружини тільки виїхали з дітьми і чемоданами жити по спортзалах в Європі в перший місяць - а ці давай вже зраджувати... Але скорше всього це просто вигадки після 3-ї чарки оковитої.
побільше слухай ура-патріотів, нас скоро буде 60 млн.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:04
BIGor написав:
Цікаво ще як вони понароджували дітей від нових жінок, якщо війна 10-й місяць, тобто попередні дружини тільки виїхали з дітьми і чемоданами жити по спортзалах в Європі в перший місяць - а ці давай вже зраджувати... Але скорше всього це просто вигадки після 3-ї чарки оковитої.
Встигнули завагітніти. Перші місяці війни - було не до цього.
Оковита - це мінус 100 тисяч))). А про жінок в статуті нічого не написано. Досвідченні люди розповідають лише, що в радіусі 10 км від місця проживання/відпочинку розвідроти "вільних" жінок не буде...
Є маленьке доповнення, той хто одружився - одружився на жінці (щоправда у неї власний бізес) з трьома дітьми від попередніх стосунків.
А 2 жінки, що служили на момент початку війна ( 1 вже з зовсім дорослими дітьми, інша з +- малими) чоловіків собі вже знайшли.
Так що дійсно, для жінок, що лишилися, і особливо не бояться зони бойовий дій або не дуже далеко від неї знайти собі стосунки/одружитися проблеми не має. Причому це не залежить від віку, наявності дітей та зовнішніх даних.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:48
San написав:
Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл.
Сомневаюсь я, что вернутся.
Общаюсь с тремя семьями, которые сперва уехали в Турцию - пожили в аренде - а потом - после оформления виз по программе CUAET
- сейчас уже в Канаде.Семья 1
муж+жена +2 детей в Калгари, сняли квартиру за 1300 долларов - через дорогу школа - сказали, что только ради школы для детей стоило всё...Семья 2
мама семейства+младший сын+мама мамы - были в шоке от того, что лично директор школы за руку водил мальчика по новой непривычной школе. Старший сын уже год в Канаде - сняли для семьи за 1600 долларов дом. Купили уже маме автомобиль.Семья 3
пока не полная - старший сын уже в Виннипеге (улетел 20 ноября). Работает с 3 января и присылает фото с огромных стадионов, где играют в хоккей - похоже, у него челюсть отвисла.
Мама+папа+младший брат сидят в Анталии на чемоданах - нет еще визы младшему брату.
Куда они вернутся? Никуда.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:26
Wisznia2021 написав:
В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.
В то же время мои знакомые снимали 3-х комнатную квартиру в Херцогенаурахе за 900. Если вы не в курсе, то это маленький городок недалеко от Нюрнберга со штаб-квартирами Пумы и Адидаса. Жилья мало, высокооплачиваемой работы много. Ну и, зная ту семью, они явно выбирали нечто получше, чем "не противно жить". Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:27
akurt написав: San написав:
Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл.
Сомневаюсь я, что вернутся.
Общаюсь с тремя семьями, которые сперва уехали в Турцию - пожили в аренде - а потом - после оформления виз по программе CUAET
- сейчас уже в Канаде.Семья 1
муж+жена +2 детей в Калгари, сняли квартиру за 1300 долларов - через дорогу школа - сказали, что только ради школы для детей стоило всё...Семья 2
мама семейства+младший сын+мама мамы - были в шоке от того, что лично директор школы за руку водил мальчика по новой непривычной школе. Старший сын уже год в Канаде - сняли для семьи за 1600 долларов дом. Купили уже маме автомобиль.Семья 3
пока не полная - старший сын уже в Виннипеге (улетел 20 ноября). Работает с 3 января и присылает фото с огромных стадионов, где играют в хоккей - похоже, у него челюсть отвисла.
Мама+папа+младший брат сидят в Анталии на чемоданах - нет еще визы младшему брату.
Куда они вернутся? Никуда.
Дуже великі разові витрати на переїзд - тому теж саме робити назад дуже затратно. Всі речі з України продавати, авто, квартиру в кого є, і в Канаді все закупляти заново.
В ЄС хоч бусіком можна речі перевезти, а в деяких країнах є навіть НП.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:30
Gastarbaiter написав:
Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню
это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 січ, 2023 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:36
vitaliian написав: Gastarbaiter написав:
Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню
это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре.
Європейський лендлордам може так і зручно, але квартирознімачам переїзжати з тими меблями і мікрохвильовками ой дуже як не зручно.
vitaliian написав:
Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели.
Їдуть де вигідніше працювати. Ті заробітки з лихвою перекривають ті 900 Євро.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:39
BIGor написав:
Європейський лендлордам може так і зручно, але квартирознімачам переїзжати з тими меблями і мікрохвильовками ой дуже як не зручно
зато нет мотивации каждые 2-3 месяца съезжать - самая невыгодная бизнес модель для лорда. Если человек знает что проживет в квартире недолго, относится ко всему небрежно, пару месяцев такого издевательства мебель протянет, а что дальше ему пофиг, а лорду убытки.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 січ, 2023 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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