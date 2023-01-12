Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 340341342343> Додано: Чет 12 січ, 2023 10:38 antey1969 написав: BIGor написав: Denik написав: В Україні ІТшніки могли утримувати по 2-3 сім'ї В Україні ІТшніки могли утримувати по 2-3 сім'ї

Приємно такі казки читати, але це повна брехня.



Denik написав: Ситуація починає змінюватись:

- один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою;

- інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати;

- ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною.

При цьому ще встигають воювати...))) Ситуація починає змінюватись:- один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою;- інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати;- ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною.При цьому ще встигають воювати...)))

Дано, виїхало 7 млн. жінок з 35 млн. (переважно дітородного віку)

А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали. Приємно такі казки читати, але це повна брехня.Дано, виїхало 7 млн. жінок з 35 млн. (переважно дітородного віку)А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали.

Это он за себя и за боевого товарища в госпитале. Кто-то же должен... Это он за себя и за боевого товарища в госпитале. Кто-то же должен...

Цікаво ще як вони понароджували дітей від нових жінок, якщо війна 10-й місяць, тобто попередні дружини тільки виїхали з дітьми і чемоданами жити по спортзалах в Європі в перший місяць - а ці давай вже зраджувати... Але скорше всього це просто вигадки після 3-ї чарки оковитої. Цікаво ще як вони понароджували дітей від нових жінок, якщо війна 10-й місяць, тобто попередні дружини тільки виїхали з дітьми і чемоданами жити по спортзалах в Європі в перший місяць - а ці давай вже зраджувати... Але скорше всього це просто вигадки після 3-ї чарки оковитої. BIGor

Повідомлень: 7211 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 10:44 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Приємно такі казки читати, але це повна брехня. Приємно такі казки читати, але це повна брехня.

у Team/Tech Lead свої рейти і свої таракани.

BIGor написав: А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали. А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали.

В армію на початку війни пішли фізично здорові власники бізнесів, директори / начальники. Про альф щось чули?

у Team/Tech Lead свої рейти і свої таракани.В армію на початку війни пішли фізично здорові власники бізнесів, директори / начальники. Про альф щось чули? Denik Повідомлень: 1809 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 11:23 BIGor написав: Цікаво ще як вони понароджували дітей від нових жінок, якщо війна 10-й місяць, тобто попередні дружини тільки виїхали з дітьми і чемоданами жити по спортзалах в Європі в перший місяць - а ці давай вже зраджувати... Але скорше всього це просто вигадки після 3-ї чарки оковитої. Цікаво ще як вони понароджували дітей від нових жінок, якщо війна 10-й місяць, тобто попередні дружини тільки виїхали з дітьми і чемоданами жити по спортзалах в Європі в перший місяць - а ці давай вже зраджувати... Але скорше всього це просто вигадки після 3-ї чарки оковитої.

побільше слухай ура-патріотів, нас скоро буде 60 млн. побільше слухай ура-патріотів, нас скоро буде 60 млн. flyman

Повідомлень: 30463 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 12:04 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Цікаво ще як вони понароджували дітей від нових жінок, якщо війна 10-й місяць, тобто попередні дружини тільки виїхали з дітьми і чемоданами жити по спортзалах в Європі в перший місяць - а ці давай вже зраджувати... Але скорше всього це просто вигадки після 3-ї чарки оковитої. Цікаво ще як вони понароджували дітей від нових жінок, якщо війна 10-й місяць, тобто попередні дружини тільки виїхали з дітьми і чемоданами жити по спортзалах в Європі в перший місяць - а ці давай вже зраджувати... Але скорше всього це просто вигадки після 3-ї чарки оковитої.

Встигнули завагітніти. Перші місяці війни - було не до цього.

Оковита - це мінус 100 тисяч))). А про жінок в статуті нічого не написано. Досвідченні люди розповідають лише, що в радіусі 10 км від місця проживання/відпочинку розвідроти "вільних" жінок не буде...

Є маленьке доповнення, той хто одружився - одружився на жінці (щоправда у неї власний бізес) з трьома дітьми від попередніх стосунків.

А 2 жінки, що служили на момент початку війна ( 1 вже з зовсім дорослими дітьми, інша з +- малими) чоловіків собі вже знайшли.

Так що дійсно, для жінок, що лишилися, і особливо не бояться зони бойовий дій або не дуже далеко від неї знайти собі стосунки/одружитися проблеми не має. Причому це не залежить від віку, наявності дітей та зовнішніх даних. Встигнули завагітніти. Перші місяці війни - було не до цього.Оковита - це мінус 100 тисяч))). А про жінок в статуті нічого не написано. Досвідченні люди розповідають лише, що в радіусі 10 км від місця проживання/відпочинку розвідроти "вільних" жінок не буде...Є маленьке доповнення, той хто одружився - одружився на жінці (щоправда у неї власний бізес) з трьома дітьми від попередніх стосунків.А 2 жінки, що служили на момент початку війна ( 1 вже з зовсім дорослими дітьми, інша з +- малими) чоловіків собі вже знайшли.Так що дійсно, для жінок, що лишилися, і особливо не бояться зони бойовий дій або не дуже далеко від неї знайти собі стосунки/одружитися проблеми не має. Причому це не залежить від віку, наявності дітей та зовнішніх даних. Denik Повідомлень: 1809 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 12:48 San написав: Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл. Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл.

Сомневаюсь я, что вернутся.

Общаюсь с тремя семьями, которые сперва уехали в Турцию - пожили в аренде - а потом - после оформления виз по программе CUAET - сейчас уже в Канаде.



Семья 1 муж+жена +2 детей в Калгари, сняли квартиру за 1300 долларов - через дорогу школа - сказали, что только ради школы для детей стоило всё...



Семья 2 мама семейства+младший сын+мама мамы - были в шоке от того, что лично директор школы за руку водил мальчика по новой непривычной школе. Старший сын уже год в Канаде - сняли для семьи за 1600 долларов дом. Купили уже маме автомобиль.



Семья 3 пока не полная - старший сын уже в Виннипеге (улетел 20 ноября). Работает с 3 января и присылает фото с огромных стадионов, где играют в хоккей - похоже, у него челюсть отвисла.

Мама+папа+младший брат сидят в Анталии на чемоданах - нет еще визы младшему брату.



Куда они вернутся? Никуда. Сомневаюсь я, что вернутся.Общаюсь с тремя семьями, которые сперва уехали в Турцию - пожили в аренде - а потом - после оформления виз по программе CUAET - сейчас уже в Канаде.муж+жена +2 детей в Калгари, сняли квартиру за 1300 долларов - через дорогу школа - сказали, что только ради школы для детей стоило всё...мама семейства+младший сын+мама мамы - были в шоке от того, что лично директор школы за руку водил мальчика по новой непривычной школе. Старший сын уже год в Канаде - сняли для семьи за 1600 долларов дом. Купили уже маме автомобиль.пока не полная - старший сын уже в Виннипеге (улетел 20 ноября). Работает с 3 января и присылает фото с огромных стадионов, где играют в хоккей - похоже, у него челюсть отвисла.Мама+папа+младший брат сидят в Анталии на чемоданах - нет еще визы младшему брату.Куда они вернутся? Никуда. akurt

Повідомлень: 7240 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2873 раз. Подякували: 961 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 13:26 Wisznia2021 написав: В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы. В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.

В то же время мои знакомые снимали 3-х комнатную квартиру в Херцогенаурахе за 900. Если вы не в курсе, то это маленький городок недалеко от Нюрнберга со штаб-квартирами Пумы и Адидаса. Жилья мало, высокооплачиваемой работы много. Ну и, зная ту семью, они явно выбирали нечто получше, чем "не противно жить". Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню. В то же время мои знакомые снимали 3-х комнатную квартиру в Херцогенаурахе за 900. Если вы не в курсе, то это маленький городок недалеко от Нюрнберга со штаб-квартирами Пумы и Адидаса. Жилья мало, высокооплачиваемой работы много. Ну и, зная ту семью, они явно выбирали нечто получше, чем "не противно жить". Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню. Gastarbaiter Повідомлень: 2325 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 13:27 akurt написав: San написав: Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл. Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл.

Сомневаюсь я, что вернутся.

Общаюсь с тремя семьями, которые сперва уехали в Турцию - пожили в аренде - а потом - после оформления виз по программе CUAET - сейчас уже в Канаде.



Семья 1 муж+жена +2 детей в Калгари, сняли квартиру за 1300 долларов - через дорогу школа - сказали, что только ради школы для детей стоило всё...



Семья 2 мама семейства+младший сын+мама мамы - были в шоке от того, что лично директор школы за руку водил мальчика по новой непривычной школе. Старший сын уже год в Канаде - сняли для семьи за 1600 долларов дом. Купили уже маме автомобиль.



Семья 3 пока не полная - старший сын уже в Виннипеге (улетел 20 ноября). Работает с 3 января и присылает фото с огромных стадионов, где играют в хоккей - похоже, у него челюсть отвисла.

Мама+папа+младший брат сидят в Анталии на чемоданах - нет еще визы младшему брату.



Куда они вернутся? Никуда. Сомневаюсь я, что вернутся.Общаюсь с тремя семьями, которые сперва уехали в Турцию - пожили в аренде - а потом - после оформления виз по программе CUAET - сейчас уже в Канаде.муж+жена +2 детей в Калгари, сняли квартиру за 1300 долларов - через дорогу школа - сказали, что только ради школы для детей стоило всё...мама семейства+младший сын+мама мамы - были в шоке от того, что лично директор школы за руку водил мальчика по новой непривычной школе. Старший сын уже год в Канаде - сняли для семьи за 1600 долларов дом. Купили уже маме автомобиль.пока не полная - старший сын уже в Виннипеге (улетел 20 ноября). Работает с 3 января и присылает фото с огромных стадионов, где играют в хоккей - похоже, у него челюсть отвисла.Мама+папа+младший брат сидят в Анталии на чемоданах - нет еще визы младшему брату.Куда они вернутся? Никуда.

Дуже великі разові витрати на переїзд - тому теж саме робити назад дуже затратно. Всі речі з України продавати, авто, квартиру в кого є, і в Канаді все закупляти заново.

В ЄС хоч бусіком можна речі перевезти, а в деяких країнах є навіть НП. Дуже великі разові витрати на переїзд - тому теж саме робити назад дуже затратно. Всі речі з України продавати, авто, квартиру в кого є, і в Канаді все закупляти заново.В ЄС хоч бусіком можна речі перевезти, а в деяких країнах є навіть НП. BIGor

Повідомлень: 7211 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 13:30 Gastarbaiter написав: Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели. это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели. Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 13:37, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 16206 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2087 раз. Подякували: 2964 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 13:36 vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре.

Європейський лендлордам може так і зручно, але квартирознімачам переїзжати з тими меблями і мікрохвильовками ой дуже як не зручно.

vitaliian написав: Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели.

Їдуть де вигідніше працювати. Ті заробітки з лихвою перекривають ті 900 Євро. Європейський лендлордам може так і зручно, але квартирознімачам переїзжати з тими меблями і мікрохвильовками ой дуже як не зручно.Їдуть де вигідніше працювати. Ті заробітки з лихвою перекривають ті 900 Євро. BIGor

Повідомлень: 7211 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 13:39 BIGor написав: Європейський лендлордам може так і зручно, але квартирознімачам переїзжати з тими меблями і мікрохвильовками ой дуже як не зручно Європейський лендлордам може так і зручно, але квартирознімачам переїзжати з тими меблями і мікрохвильовками ой дуже як не зручно зато нет мотивации каждые 2-3 месяца съезжать - самая невыгодная бизнес модель для лорда. Если человек знает что проживет в квартире недолго, относится ко всему небрежно, пару месяцев такого издевательства мебель протянет, а что дальше ему пофиг, а лорду убытки. зато нет мотивации каждые 2-3 месяца съезжать - самая невыгодная бизнес модель для лорда. Если человек знает что проживет в квартире недолго, относится ко всему небрежно, пару месяцев такого издевательства мебель протянет, а что дальше ему пофиг, а лорду убытки. Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 13:41, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 16206 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2087 раз. Подякували: 2964 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 340341342343> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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