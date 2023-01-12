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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 січ, 2023 13:41
vitaliian написав: Gastarbaiter написав:
Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню
это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели.
Багато років лендлордів в Україні все влаштовувало, настільки, що тільки лінивий не думав завести хатку щоб здавати, і під половину квартир в економ новобудах брали під оренду. То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:45
Faceless написав:
То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим
скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?
Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток. Аренда коммерции чуть чуть цивилизованнее. Люди делающие бизнес немного ответственнее остальных. Не все конечно, но % выше.
И кто как считает выгоду. Бабушка сдает комнату за 2тыс ей выгодно. А мне такое не выгодно) риски пустить в свою квартиру чужого человека запредельные я бы и за 20тыс не впустил
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 січ, 2023 13:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:48
vitaliian написав: Faceless написав:
То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим
скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?
Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток.
Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:52
vitaliian написав: Gastarbaiter написав:
Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню
это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели.
думаю, що проблема в тому, що як пише rjkz
"чистильщики взуття зайшли в орендний бізнес"
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:56
BIGor написав: vitaliian написав: Faceless написав:
То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим
скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?
Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток.
Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.
скільки квартир пан теоретик здає?
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flyman
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