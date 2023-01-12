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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 340341342343 Додано: Чет 12 січ, 2023 13:41 vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели. это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели.

Багато років лендлордів в Україні все влаштовувало, настільки, що тільки лінивий не думав завести хатку щоб здавати, і під половину квартир в економ новобудах брали під оренду. То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим Багато років лендлордів в Україні все влаштовувало, настільки, що тільки лінивий не думав завести хатку щоб здавати, і під половину квартир в економ новобудах брали під оренду. То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим Faceless

Модератор Повідомлень: 32568 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1361 раз. Подякували: 7674 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 13:45 Faceless написав: То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?



Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток. Аренда коммерции чуть чуть цивилизованнее. Люди делающие бизнес немного ответственнее остальных. Не все конечно, но % выше.



И кто как считает выгоду. Бабушка сдает комнату за 2тыс ей выгодно. А мне такое не выгодно) риски пустить в свою квартиру чужого человека запредельные я бы и за 20тыс не впустил скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток. Аренда коммерции чуть чуть цивилизованнее. Люди делающие бизнес немного ответственнее остальных. Не все конечно, но % выше.И кто как считает выгоду. Бабушка сдает комнату за 2тыс ей выгодно. А мне такое не выгодно) риски пустить в свою квартиру чужого человека запредельные я бы и за 20тыс не впустил Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 13:50, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 16206 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2087 раз. Подякували: 2964 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 13:48 vitaliian написав: Faceless написав: То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?



Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток. скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток.

Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт. Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт. BIGor

Повідомлень: 7211 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 13:52 vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели. это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели.

думаю, що проблема в тому, що як пише rjkz

"чистильщики взуття зайшли в орендний бізнес" думаю, що проблема в тому, що як пише rjkz"чистильщики взуття зайшли в орендний бізнес" flyman

Повідомлень: 30463 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 13:56 BIGor написав: vitaliian написав: Faceless написав: То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?



Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток. скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток.

Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт. Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.

скільки квартир пан теоретик здає? скільки квартир пан теоретик здає? flyman

Повідомлень: 30463 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 340341342343 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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