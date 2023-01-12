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Gastarbaiter написав:Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню
это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели.
Багато років лендлордів в Україні все влаштовувало, настільки, що тільки лінивий не думав завести хатку щоб здавати, і під половину квартир в економ новобудах брали під оренду. То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим
Faceless написав:То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим
скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?
Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток. Аренда коммерции чуть чуть цивилизованнее. Люди делающие бизнес немного ответственнее остальных. Не все конечно, но % выше.
И кто как считает выгоду. Бабушка сдает комнату за 2тыс ей выгодно. А мне такое не выгодно) риски пустить в свою квартиру чужого человека запредельные я бы и за 20тыс не впустил
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 13:50, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим
скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?
Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток.
Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.
Gastarbaiter написав:Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню
это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели.
думаю, що проблема в тому, що як пише rjkz "чистильщики взуття зайшли в орендний бізнес"
Faceless написав:То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим
скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?
Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток.
Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.
Faceless написав:Багато років лендлордів в Україні все влаштовувало, настільки, що тільки лінивий не думав завести хатку щоб здавати, і під половину квартир в економ новобудах брали під оренду. То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим
Сумніваюся, що більшість з них щось там прораховувала. Ризики, фінансові потоки, строки окупності і т.п. Гроші "ляжку жмут" - от і вигрібали. І ріст, здавалося, буде нескінченим. У Польщі теж подібне: через низькі процентні ставки та суттєвий ріст доходів (зарплат) кавалірку під оренду взяли, здається, усі, хто хоч якось міг. А потім ковід та ріст ставки у 2 рази. Польські лендлорди вистояли тільки завдяки потоку біженців. Але зараз вже спостерігаю певний відкат від осінніх цін на оренду (коли ще й студенти нарешті повернулися до стаціонарного навчання).
Denik написав:Ситуація починає змінюватись: - один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою; - інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати; - ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною. При цьому ще встигають воювати...)))
Народжувати Вашим знайомим рекомендую їхати до ІФ. Тамтешній мер стурбувався демографією і простим смертним обіцяє +20 тис. грн за дітонародження, ЗСУ додатклово 50 тис. Правда, за секс на ратуші хотів 100 тис. Народжуваність знизилась вже на третину https://opendatabot.ua/analytics/birth- ... riage-2022 Наступного року ще обвалиться жахливо. Пропоную на форумі конкурс ще і за допис, на який найбільше реагують через цитування. Потенційний лідер є.
Gastarbaiter написав:А потім ковід та ріст ставки у 2 рази.
А хіба ставка не фіксована в момент оформлення іпотеки?
Банки пропонують опцію фіксованої ставки, але ж вона, звичайно, була вища на моменті від плаваючої. Тож який дурень буде обирати платити більше? Тим більше, що дикого капіталізму тут немає, держава в разі чого надасть допомогу страждаючим лендлордам з податків орендарів.
San написав:Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл.
Сомневаюсь я, что вернутся. Общаюсь с тремя семьями, которые сперва уехали в Турцию - пожили в аренде - а потом - после оформления виз по программе CUAET - сейчас уже в Канаде.
Семья 1 муж+жена +2 детей в Калгари, сняли квартиру за 1300 долларов - через дорогу школа - сказали, что только ради школы для детей стоило всё...
Семья 2 мама семейства+младший сын+мама мамы - были в шоке от того, что лично директор школы за руку водил мальчика по новой непривычной школе. Старший сын уже год в Канаде - сняли для семьи за 1600 долларов дом. Купили уже маме автомобиль.
Семья 3 пока не полная - старший сын уже в Виннипеге (улетел 20 ноября). Работает с 3 января и присылает фото с огромных стадионов, где играют в хоккей - похоже, у него челюсть отвисла. Мама+папа+младший брат сидят в Анталии на чемоданах - нет еще визы младшему брату.
Куда они вернутся? Никуда.
Канада это хорошо, а Техас с Калифорнией ещё лучше, но свято место пусто не бывает, как говорят в молитвах за гетьмана Кадыра офицеры КГБ Мацковского Педроархата, ломясь на это самое место. Баланс климата, почв и главное водных ресурсов пока у нас на уровне, и весьма высоком. А квартиры дистанционно здесь да и ещё упакованные попробуй попрадавай. Разве что перекупам каким прожжёным или понаехам с Ближнего Востока, те ещё краше покупатели.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 12 січ, 2023 14:52, всього редагувалось 1 раз.