Gastarbaiter написав:
Банки пропонують опцію фіксованої ставки, але ж вона, звичайно, була вища на моменті від плаваючої. Тож який дурень буде обирати платити більше? Тим більше, що дикого капіталізму тут немає, держава в разі чого надасть допомогу страждаючим лендлордам з податків орендарів.
В Испании тоже многие набрали ипотеки с плавающей ставкой под 1% за последние 4 года. Сейчас у них 4% и ноют что это мега дорого. Правда хз, я в Украине как-то узнавал за ипотеку, мне насчитали х2 стоимость квартиры за 10 лет - на этом фоне их переплата в 20-30% за 10 лет как-то не очень страшно смотрится.