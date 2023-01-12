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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 341342343344
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:52

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:А потім ковід та ріст ставки у 2 рази.
А хіба ставка не фіксована в момент оформлення іпотеки?

Банки пропонують опцію фіксованої ставки, але ж вона, звичайно, була вища на моменті від плаваючої. Тож який дурень буде обирати платити більше? :mrgreen: Тим більше, що дикого капіталізму тут немає, держава в разі чого надасть допомогу страждаючим лендлордам з податків орендарів.

В Испании тоже многие набрали ипотеки с плавающей ставкой под 1% за последние 4 года. Сейчас у них 4% и ноют что это мега дорого. Правда хз, я в Украине как-то узнавал за ипотеку, мне насчитали х2 стоимость квартиры за 10 лет - на этом фоне их переплата в 20-30% за 10 лет как-то не очень страшно смотрится.
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