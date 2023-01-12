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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 341342343344
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:52

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:А потім ковід та ріст ставки у 2 рази.
А хіба ставка не фіксована в момент оформлення іпотеки?

Банки пропонують опцію фіксованої ставки, але ж вона, звичайно, була вища на моменті від плаваючої. Тож який дурень буде обирати платити більше? :mrgreen: Тим більше, що дикого капіталізму тут немає, держава в разі чого надасть допомогу страждаючим лендлордам з податків орендарів.

В Испании тоже многие набрали ипотеки с плавающей ставкой под 1% за последние 4 года. Сейчас у них 4% и ноют что это мега дорого. Правда хз, я в Украине как-то узнавал за ипотеку, мне насчитали х2 стоимость квартиры за 10 лет - на этом фоне их переплата в 20-30% за 10 лет как-то не очень страшно смотрится.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:56

  BIGor написав:Дуже великі разові витрати на переїзд - тому теж саме робити назад дуже затратно. Всі речі з України продавати, авто, квартиру в кого є, і в Канаді все закупляти заново.
В ЄС хоч бусіком можна речі перевезти, а в деяких країнах є навіть НП.

Ну не знаю, що ви вважаєте великими витратами: з трьох зазначених родин:
- одна виграла 3 безкоштовних квитка з Варшави в Канаду. За свой рахунок купували тільки квитики з Анталії в Варшаву.
- друга родина вилітала з Кошице (Словакія) - саме з Кошице - бо з Анталії відігнали авто в Україну (подарували братові) і зручно було вилітати саме з Кошице. До речі, найдешевші квітки в Канаду - з Парижа, Барселони та з Ліона - від 135 (!!!) євро в один бік. Тобто важливо, як дібратися до зазначених міст.
- третя родина - купували квитки за 126 євро з Парижа, до Парижа летіли з Анталії за 3 100 лір - приблизно 179 доларів.

Так що інформація про "дорого" не дуже актуальна.
Я сьогодні собі купив квитки на кінець травня в Сан Францисько за 500 доларів - FinAir - з Анталії в Хельсінки - звідти в США. Ціна з багажем - не лоу-кост.
Взяв в один кінець, бо з Сан Францисько полечу в Канаду помацати все власноруч.

P.S. Квитки з Анталії в Канаду - за ціною одного дня перебування в Буковелі...
За запитом в kiwi.
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Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 січ, 2023 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:06

  akurt написав:
  BIGor написав:Дуже великі разові витрати на переїзд - тому теж саме робити назад дуже затратно. Всі речі з України продавати, авто, квартиру в кого є, і в Канаді все закупляти заново.
В ЄС хоч бусіком можна речі перевезти, а в деяких країнах є навіть НП.

Ну не знаю, що ви вважаєте великими витратами: з трьох зазначених родин:
- одна виграла 3 безкоштовних квитка з Варшави в Канаду. За свой рахунок купували тільки квитики з Анталії в Варшаву.
- друга родина вилітала з Кошице (Словакія) - саме з Кошице - бо з Анталії відігнали авто в Україну (подарували братові) і зручено було вилітати саме з Кошице. До речі, найдешевші квітки в Канаду - з Парижа, Барселони та з Ліона - від 135 (!!!) євро в один бік. Тобто важливо, як дібратися до зазначених міст.
- третя родина - купували квитки за 126 євро з Парижа, до Парижа летіли з Анталії за 3 100 лір - приблизно 179 доларів.

Так що інформація про "дорого" не дуже актуальна.
Я сьогодні собі купив квитки на кінець травня в Сан Францисько за 500 доларів - FinAir - з Анталії в Хельсінки - звідти в США. Взяв в один кінець, бо з Сан Францисько полечу в Канаду помацати все власноруч.

P.S. Квитки з Анталії в Канаду - за ціною одного дня перебування в Буковелі...
Зображення

Ви не вчитались, я не казав про дорогі білети, а в загальному - такі витрати повязані з продажею квартир, авто, речей ітд. Це і гроші, і час, і нерви.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Сомневаюсь я, что вернутся.
Общаюсь с тремя семьями, которые сперва уехали в Турцию - пожили в аренде - а потом - после оформления виз по программе CUAET - сейчас уже в Канаде.

Семья 1 муж+жена +2 детей в Калгари, сняли квартиру за 1300 долларов - через дорогу школа - сказали, что только ради школы для детей стоило всё...

Семья 2 мама семейства+младший сын+мама мамы - были в шоке от того, что лично директор школы за руку водил мальчика по новой непривычной школе. Старший сын уже год в Канаде - сняли для семьи за 1600 долларов дом. Купили уже маме автомобиль.

Семья 3 пока не полная - старший сын уже в Виннипеге (улетел 20 ноября). Работает с 3 января и присылает фото с огромных стадионов, где играют в хоккей - похоже, у него челюсть отвисла.
Мама+папа+младший брат сидят в Анталии на чемоданах - нет еще визы младшему брату.

Куда они вернутся? Никуда.

В Канаді - свої приколи. Зарплати нижчі за США. Вища освіта за якістю така собі і вся платна. Ну і клімат ближчий до підмосков'я, місяців 8 опалення на рік, злітати на морько - хіба, що кудись до Мексики. До моменту завершення освіти дітьми - це досить скромне життя, імовірно без можливості взяти іпотеку.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:18

  BIGor написав:Ви не вчитались, я не казав про дорогі білети, а в загальному - такі витрати повязані з продажею квартир, авто, речей ітд. Це і гроші, і час, і нерви.

Ну, в цьому сенсі - якщо врахувати - то дійсно є проблеми/питання...
Я це помічаю по нашій українській діаспорі в Анталії, які періодично виставляють на продаж реччі, які купили для прожиття в Туреччині - нові класні ТВ, пічки СВЧ, меблі, комп"ютери і так далі.
Там втрати дійсно є, бо продати навтіь нове - нереально, ціна відразу менше на 30-50%...

Але хто ж не втрачає?
Реальний факт: в 1933 році з Потавщини від геноциду тікала родина моєї мами - зовсім малої дитини.
Мій дідусь завантажив на повозку жінку, трьох дочок, одного сина та те, що залищилося їстівного.
Хтось сказав, що українців не морять голодом в Херсоні - то вирушили в Херсон - підводу з жінкою та дітми тягла лошадка, яку не забрали під час колективізації.
Не повірите: голодні босі без нічого доїхали до міста "Дніпро-Петровський" - переїхали на правий берег Дніпра- рушили в бік Херсона - і тільки там конячка, від якої залишилися тільки ребра і більше нічого - здохла.
Там, під стінами фортеці Кодак і залишилися...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 січ, 2023 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:18

  slonomag написав:
  Gastarbaiter написав:Банки пропонують опцію фіксованої ставки, але ж вона, звичайно, була вища на моменті від плаваючої. Тож який дурень буде обирати платити більше? :mrgreen: Тим більше, що дикого капіталізму тут немає, держава в разі чого надасть допомогу страждаючим лендлордам з податків орендарів.

В Испании тоже многие набрали ипотеки с плавающей ставкой под 1% за последние 4 года. Сейчас у них 4% и ноют что это мега дорого. Правда хз, я в Украине как-то узнавал за ипотеку, мне насчитали х2 стоимость квартиры за 10 лет - на этом фоне их переплата в 20-30% за 10 лет как-то не очень страшно смотрится.

Вопрос от какой цены переплата. Одно дело от 100куе как в Украине, другое дело от 500куе как в Барселоне. То же самое по %%. Когда у вас ставка вырастает в 4 раза на ипотеку в 500куе - мало не покажется, даже если она была 1% а стала 4%.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:32

  flyman написав:думаю, що проблема в тому, що як пише rjkz
"чистильщики взуття зайшли в орендний бізнес
проблема в коммунизме, народ до сих пор верит в шару. Как лорд так и арендатор. Досталась квартира по наследству 150уе аренды с неба им за счастье. А другой вложился в помещение, ремонт, мебель и должен с этими шара-наследниками конкурировать. Отсюда дурдом с этими залогами полнейший. У одного техники на 3куе залог 200уе у другого техника с олх и залог тоже 200уе. И попробуй поднять залог до размера 2х месяцев аренды.

Был бы порядок квартира без мебели базовый залог=1 месяцу аренды, с мебелью и техникой 2-3 в зависимости от класса и состояния. Не может залог 200уе покрыть даже 10% от потенциальных неприятностей которые могут произойти (пожар, наводнение, набег индейцев)

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим
скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?

Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток.

Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.

В договоре можете хоть полеты в космос прописать. Только по жизни всё пойдет иначе. Потому что вы не один лорд на рынке. Пропишите что то лишнее, вас пошлют и арендуют у другого лорда. Тут наглеть нельзя. Разве что в экстра эконом сегменте, "всё за 5 копеек", но и тогда договор выполнять арендатор не будет. Или в премиум, но я по нему не в курсе.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:46

  vitaliian написав:проблема в коммунизме, народ до сих пор верит в шару.

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