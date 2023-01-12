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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 342343344345> Додано: Чет 12 січ, 2023 14:52 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: А потім ковід та ріст ставки у 2 рази. А потім ковід та ріст ставки у 2 рази. А хіба ставка не фіксована в момент оформлення іпотеки? А хіба ставка не фіксована в момент оформлення іпотеки?

Банки пропонують опцію фіксованої ставки, але ж вона, звичайно, була вища на моменті від плаваючої. Тож який дурень буде обирати платити більше? Тим більше, що дикого капіталізму тут немає, держава в разі чого надасть допомогу страждаючим лендлордам з податків орендарів. Банки пропонують опцію фіксованої ставки, але ж вона, звичайно, була вища на моменті від плаваючої. Тож який дурень буде обирати платити більше?Тим більше, що дикого капіталізму тут немає, держава в разі чого надасть допомогу страждаючим лендлордам з податків орендарів.

В Испании тоже многие набрали ипотеки с плавающей ставкой под 1% за последние 4 года. Сейчас у них 4% и ноют что это мега дорого. Правда хз, я в Украине как-то узнавал за ипотеку, мне насчитали х2 стоимость квартиры за 10 лет - на этом фоне их переплата в 20-30% за 10 лет как-то не очень страшно смотрится. В Испании тоже многие набрали ипотеки с плавающей ставкой под 1% за последние 4 года. Сейчас у них 4% и ноют что это мега дорого. Правда хз, я в Украине как-то узнавал за ипотеку, мне насчитали х2 стоимость квартиры за 10 лет - на этом фоне их переплата в 20-30% за 10 лет как-то не очень страшно смотрится. slonomag Повідомлень: 191 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 15:56 BIGor написав: Дуже великі разові витрати на переїзд - тому теж саме робити назад дуже затратно. Всі речі з України продавати, авто, квартиру в кого є, і в Канаді все закупляти заново.

В ЄС хоч бусіком можна речі перевезти, а в деяких країнах є навіть НП. - тому теж саме робити назад дуже затратно. Всі речі з України продавати, авто, квартиру в кого є, і в Канаді все закупляти заново.В ЄС хоч бусіком можна речі перевезти, а в деяких країнах є навіть НП.

Ну не знаю, що ви вважаєте великими витратами: з трьох зазначених родин:

- одна виграла 3 безкоштовних квитка з Варшави в Канаду. За свой рахунок купували тільки квитики з Анталії в Варшаву.

- друга родина вилітала з Кошице (Словакія) - саме з Кошице - бо з Анталії відігнали авто в Україну (подарували братові) і зручно було вилітати саме з Кошице. До речі, найдешевші квітки в Канаду - з Парижа, Барселони та з Ліона - від 135 (!!!) євро в один бік. Тобто важливо, як дібратися до зазначених міст.

- третя родина - купували квитки за 126 євро з Парижа, до Парижа летіли з Анталії за 3 100 лір - приблизно 179 доларів.



Так що інформація про "дорого" не дуже актуальна.

Я сьогодні собі купив квитки на кінець травня в Сан Францисько за 500 доларів - FinAir - з Анталії в Хельсінки - звідти в США. Ціна з багажем - не лоу-кост.

Взяв в один кінець , бо з Сан Францисько полечу в Канаду помацати все власноруч.



P.S. Квитки з Анталії в Канаду - за ціною одного дня перебування в Буковелі...

За запитом в kiwi.

Ну не знаю, що ви вважаєте великими витратами: з трьох зазначених родин:- одна виграла 3 безкоштовних квитка з Варшави в Канаду. За свой рахунок купували тільки квитики з Анталії в Варшаву.- друга родина вилітала з Кошице (Словакія) - саме з Кошице - бо з Анталії відігнали авто в Україну (подарували братові) і зручно було вилітати саме з Кошице. До речі, найдешевші квітки в Канаду - з Парижа, Барселони та з Ліона - від 135 (!!!) євро в один бік. Тобто важливо, як дібратися до зазначених міст.- третя родина - купували квитки за 126 євро з Парижа, до Парижа летіли з Анталії за 3 100 лір - приблизно 179 доларів.Так що інформація про "дорого" не дуже актуальна.Я сьогодні собі купив квитки на кінець травня в Сан Францисько за 500 доларів -- з Анталії в Хельсінки - звідти в США. Ціна з багажем - не лоу-кост., бо з Сан ФранциськоКвитки з Анталії в Канаду - за ціною одного дня перебування в Буковелі...За запитом в kiwi. Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 січ, 2023 16:09, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7243 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2878 раз. Подякували: 961 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 16:06 akurt написав: BIGor написав: Дуже великі разові витрати на переїзд - тому теж саме робити назад дуже затратно. Всі речі з України продавати, авто, квартиру в кого є, і в Канаді все закупляти заново.

В ЄС хоч бусіком можна речі перевезти, а в деяких країнах є навіть НП. - тому теж саме робити назад дуже затратно. Всі речі з України продавати, авто, квартиру в кого є, і в Канаді все закупляти заново.В ЄС хоч бусіком можна речі перевезти, а в деяких країнах є навіть НП.

Ну не знаю, що ви вважаєте великими витратами: з трьох зазначених родин:

- одна виграла 3 безкоштовних квитка з Варшави в Канаду. За свой рахунок купували тільки квитики з Анталії в Варшаву.

- друга родина вилітала з Кошице (Словакія) - саме з Кошице - бо з Анталії відігнали авто в Україну (подарували братові) і зручено було вилітати саме з Кошице. До речі, найдешевші квітки в Канаду - з Парижа, Барселони та з Ліона - від 135 (!!!) євро в один бік. Тобто важливо, як дібратися до зазначених міст.

- третя родина - купували квитки за 126 євро з Парижа, до Парижа летіли з Анталії за 3 100 лір - приблизно 179 доларів.



Так що інформація про "дорого" не дуже актуальна.

Я сьогодні собі купив квитки на кінець травня в Сан Францисько за 500 доларів - FinAir - з Анталії в Хельсінки - звідти в США. Взяв в один кінець , бо з Сан Францисько полечу в Канаду помацати все власноруч.



P.S. Квитки з Анталії в Канаду - за ціною одного дня перебування в Буковелі...

Ну не знаю, що ви вважаєте великими витратами: з трьох зазначених родин:- одна виграла 3 безкоштовних квитка з Варшави в Канаду. За свой рахунок купували тільки квитики з Анталії в Варшаву.- друга родина вилітала з Кошице (Словакія) - саме з Кошице - бо з Анталії відігнали авто в Україну (подарували братові) і зручено було вилітати саме з Кошице. До речі, найдешевші квітки в Канаду - з Парижа, Барселони та з Ліона - від 135 (!!!) євро в один бік. Тобто важливо, як дібратися до зазначених міст.- третя родина - купували квитки за 126 євро з Парижа, до Парижа летіли з Анталії за 3 100 лір - приблизно 179 доларів.Так що інформація про "дорого" не дуже актуальна.Я сьогодні собі купив квитки на кінець травня в Сан Францисько за 500 доларів -- з Анталії в Хельсінки - звідти в США., бо з Сан Францисько полечу в Канаду помацати все власноруч.P.S. Квитки з Анталії в Канаду - за ціною одного дня перебування в Буковелі...

Ви не вчитались, я не казав про дорогі білети, а в загальному - такі витрати повязані з продажею квартир, авто, речей ітд. Це і гроші, і час, і нерви. Ви не вчитались, я не казав про дорогі білети, а в загальному - такі. Це і гроші, і час, і нерви. BIGor

Повідомлень: 7212 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1521 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 16:17 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Сомневаюсь я, что вернутся.

Общаюсь с тремя семьями, которые сперва уехали в Турцию - пожили в аренде - а потом - после оформления виз по программе CUAET - сейчас уже в Канаде.



Семья 1 муж+жена +2 детей в Калгари, сняли квартиру за 1300 долларов - через дорогу школа - сказали, что только ради школы для детей стоило всё...



Семья 2 мама семейства+младший сын+мама мамы - были в шоке от того, что лично директор школы за руку водил мальчика по новой непривычной школе. Старший сын уже год в Канаде - сняли для семьи за 1600 долларов дом. Купили уже маме автомобиль.



Семья 3 пока не полная - старший сын уже в Виннипеге (улетел 20 ноября). Работает с 3 января и присылает фото с огромных стадионов, где играют в хоккей - похоже, у него челюсть отвисла.

Мама+папа+младший брат сидят в Анталии на чемоданах - нет еще визы младшему брату.



Куда они вернутся? Никуда. Сомневаюсь я, что вернутся.Общаюсь с тремя семьями, которые сперва уехали в Турцию - пожили в аренде - а потом - после оформления виз по программе CUAET - сейчас уже в Канаде.Семья 1 муж+жена +2 детей в Калгари, сняли квартиру за 1300 долларов - через дорогу школа - сказали, что только ради школы для детей стоило всё...Семья 2 мама семейства+младший сын+мама мамы - были в шоке от того, что лично директор школы за руку водил мальчика по новой непривычной школе. Старший сын уже год в Канаде - сняли для семьи за 1600 долларов дом. Купили уже маме автомобиль.Семья 3 пока не полная - старший сын уже в Виннипеге (улетел 20 ноября). Работает с 3 января и присылает фото с огромных стадионов, где играют в хоккей - похоже, у него челюсть отвисла.Мама+папа+младший брат сидят в Анталии на чемоданах - нет еще визы младшему брату.Куда они вернутся? Никуда.

В Канаді - свої приколи. Зарплати нижчі за США. Вища освіта за якістю така собі і вся платна. Ну і клімат ближчий до підмосков'я, місяців 8 опалення на рік, злітати на морько - хіба, що кудись до Мексики. До моменту завершення освіти дітьми - це досить скромне життя, імовірно без можливості взяти іпотеку. В Канаді - свої приколи. Зарплати нижчі за США. Вища освіта за якістю така собі і вся платна. Ну і клімат ближчий до підмосков'я, місяців 8 опалення на рік, злітати на морько - хіба, що кудись до Мексики. До моменту завершення освіти дітьми - це досить скромне життя, імовірно без можливості взяти іпотеку. Denik Повідомлень: 1810 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 16:18 BIGor написав: Ви не вчитались, я не казав про дорогі білети, а в загальному - такі витрати повязані з продажею квартир, авто, речей ітд. Це і гроші, і час, і нерви. Ви не вчитались, я не казав про дорогі білети, а в загальному - такі. Це і гроші, і час, і нерви.

Ну, в цьому сенсі - якщо врахувати - то дійсно є проблеми/питання...

Я це помічаю по нашій українській діаспорі в Анталії, які періодично виставляють на продаж реччі, які купили для прожиття в Туреччині - нові класні ТВ, пічки СВЧ, меблі, комп"ютери і так далі.

Там втрати дійсно є, бо продати навтіь нове - нереально, ціна відразу менше на 30-50%...



Але хто ж не втрачає?

Реальний факт: в 1933 році з Потавщини від геноциду тікала родина моєї мами - зовсім малої дитини.

Мій дідусь завантажив на повозку жінку, трьох дочок, одного сина та те, що залищилося їстівного.

Хтось сказав, що українців не морять голодом в Херсоні - то вирушили в Херсон - підводу з жінкою та дітми тягла лошадка, яку не забрали під час колективізації.

Не повірите: голодні босі без нічого доїхали до міста "Дніпро-Петровський" - переїхали на правий берег Дніпра- рушили в бік Херсона - і тільки там конячка, від якої залишилися тільки ребра і більше нічого - здохла.

Там, під стінами фортеці Кодак і залишилися... Ну, в цьому сенсі - якщо врахувати - то дійсно є проблеми/питання...Я це помічаю по нашій українській діаспорі в Анталії, які періодично виставляють на продаж реччі, які купили для прожиття в Туреччині - нові класні ТВ, пічки СВЧ, меблі, комп"ютери і так далі.Там втрати дійсно є, бо продати навтіь нове - нереально, ціна відразу менше на 30-50%...Реальний факт: в 1933 році з Потавщини від геноциду тікала родина моєї мами - зовсім малої дитини.Мій дідусь завантажив на повозку жінку, трьох дочок, одного сина та те, що залищилося їстівного.Хтось сказав, що українців не морять голодом в Херсоні - то вирушили в Херсон - підводу з жінкою та дітми тягла лошадка, яку не забрали під час колективізації.Не повірите: голодні босі без нічого доїхали до міста "Дніпро-Петровський" - переїхали на правий берег Дніпра- рушили в бік Херсона - і тільки там конячка, від якої залишилися тільки ребра і більше нічого - здохла.Там, під стінами фортеці Кодак і залишилися... Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 січ, 2023 16:19, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7243 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2878 раз. Подякували: 961 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 16:18 slonomag написав: Gastarbaiter написав: Банки пропонують опцію фіксованої ставки, але ж вона, звичайно, була вища на моменті від плаваючої. Тож який дурень буде обирати платити більше? Тим більше, що дикого капіталізму тут немає, держава в разі чого надасть допомогу страждаючим лендлордам з податків орендарів. Банки пропонують опцію фіксованої ставки, але ж вона, звичайно, була вища на моменті від плаваючої. Тож який дурень буде обирати платити більше?Тим більше, що дикого капіталізму тут немає, держава в разі чого надасть допомогу страждаючим лендлордам з податків орендарів.

В Испании тоже многие набрали ипотеки с плавающей ставкой под 1% за последние 4 года. Сейчас у них 4% и ноют что это мега дорого. Правда хз, я в Украине как-то узнавал за ипотеку, мне насчитали х2 стоимость квартиры за 10 лет - на этом фоне их переплата в 20-30% за 10 лет как-то не очень страшно смотрится. В Испании тоже многие набрали ипотеки с плавающей ставкой под 1% за последние 4 года. Сейчас у них 4% и ноют что это мега дорого. Правда хз, я в Украине как-то узнавал за ипотеку, мне насчитали х2 стоимость квартиры за 10 лет - на этом фоне их переплата в 20-30% за 10 лет как-то не очень страшно смотрится.

Вопрос от какой цены переплата. Одно дело от 100куе как в Украине, другое дело от 500куе как в Барселоне. То же самое по %%. Когда у вас ставка вырастает в 4 раза на ипотеку в 500куе - мало не покажется, даже если она была 1% а стала 4%. Вопрос от какой цены переплата. Одно дело от 100куе как в Украине, другое дело от 500куе как в Барселоне. То же самое по %%. Когда у вас ставка вырастает в 4 раза на ипотеку в 500куе - мало не покажется, даже если она была 1% а стала 4%. airmax78 Повідомлень: 41682 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 16:32 flyman написав: думаю, що проблема в тому, що як пише rjkz

"чистильщики взуття зайшли в орендний бізнес думаю, що проблема в тому, що як пише rjkz"чистильщики взуття зайшли в орендний бізнес проблема в коммунизме, народ до сих пор верит в шару. Как лорд так и арендатор. Досталась квартира по наследству 150уе аренды с неба им за счастье. А другой вложился в помещение, ремонт, мебель и должен с этими шара-наследниками конкурировать. Отсюда дурдом с этими залогами полнейший. У одного техники на 3куе залог 200уе у другого техника с олх и залог тоже 200уе. И попробуй поднять залог до размера 2х месяцев аренды.



Был бы порядок квартира без мебели базовый залог=1 месяцу аренды, с мебелью и техникой 2-3 в зависимости от класса и состояния. Не может залог 200уе покрыть даже 10% от потенциальных неприятностей которые могут произойти (пожар, наводнение, набег индейцев)



BIGor написав: vitaliian написав: Faceless написав: То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?



Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток. скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток.

Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт. Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.

В договоре можете хоть полеты в космос прописать. Только по жизни всё пойдет иначе. Потому что вы не один лорд на рынке. Пропишите что то лишнее, вас пошлют и арендуют у другого лорда. Тут наглеть нельзя. Разве что в экстра эконом сегменте, "всё за 5 копеек", но и тогда договор выполнять арендатор не будет. Или в премиум, но я по нему не в курсе. проблема в коммунизме, народ до сих пор верит в шару. Как лорд так и арендатор. Досталась квартира по наследству 150уе аренды с неба им за счастье. А другой вложился в помещение, ремонт, мебель и должен с этими шара-наследниками конкурировать. Отсюда дурдом с этими залогами полнейший. У одного техники на 3куе залог 200уе у другого техника с олх и залог тоже 200уе. И попробуй поднять залог до размера 2х месяцев аренды.Был бы порядок квартира без мебели базовый залог=1 месяцу аренды, с мебелью и техникой 2-3 в зависимости от класса и состояния. Не может залог 200уе покрыть даже 10% от потенциальных неприятностей которые могут произойти (пожар, наводнение, набег индейцев)В договоре можете хоть полеты в космос прописать. Только по жизни всё пойдет иначе. Потому что вы не один лорд на рынке. Пропишите что то лишнее, вас пошлют и арендуют у другого лорда. Тут наглеть нельзя. Разве что в экстра эконом сегменте, "всё за 5 копеек", но и тогда договор выполнять арендатор не будет. Или в премиум, но я по нему не в курсе. vitaliian

Повідомлень: 16211 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2087 раз. Подякували: 2967 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 16:46 vitaliian написав: проблема в коммунизме, народ до сих пор верит в шару. проблема в коммунизме,

Пять баллов по 5-ти балльной шкале!

12 баллов по 12-ти бальной! Пять баллов по 5-ти балльной шкале!12 баллов по 12-ти бальной! akurt

Повідомлень: 7243 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2878 раз. Подякували: 961 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 17:06 vitaliian написав: Был бы порядок квартира без мебели базовый залог=1 месяцу аренды, с мебелью и техникой 2-3 в зависимости от класса и состояния. Не может залог 200уе покрыть даже 10% от потенциальных неприятностей которые могут произойти (пожар, наводнение, набег индейцев) Был бы порядок квартира без мебели базовый залог=1 месяцу аренды, с мебелью и техникой 2-3 в зависимости от класса и состояния. Не может залог 200уе покрыть даже 10% от потенциальных неприятностей которые могут произойти (пожар, наводнение, набег индейцев)

Продвинутые европейские лендлорды требуют страховку за счет арендатора на случай всяких пожаров и наводнений. Вроде как есть даже страховки имущества (мебель, техника) от случайного повреждения: типа, ребенок случайно уронил телевизор и страховая что-то там выплатила. Но в случае преднамернной порчи или натурального износа это не спасет, разумеется. Хотя не очень понимаю, как страховая определяет: случайно телевизор зацепили или кто-то решил просто посмотреть, как он падает на пол. Продвинутые европейские лендлорды требуют страховку за счет арендатора на случай всяких пожаров и наводнений. Вроде как есть даже страховки имущества (мебель, техника) от случайного повреждения: типа, ребенок случайно уронил телевизор и страховая что-то там выплатила. Но в случае преднамернной порчи или натурального износа это не спасет, разумеется. Хотя не очень понимаю, как страховая определяет: случайно телевизор зацепили или кто-то решил просто посмотреть, как он падает на пол. Gastarbaiter Повідомлень: 2329 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 17:11 Gastarbaiter у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран. Gastarbaiter написав: уронил телевизор уронил телевизор к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили. у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран.к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили. vitaliian

Повідомлень: 16211 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2087 раз. Подякували: 2967 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 342343344345> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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