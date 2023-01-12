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vitaliian написав:Gastarbaiter у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран.
Gastarbaiter написав:уронил телевизор
к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.
vitaliian написав:Gastarbaiter у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран.
Gastarbaiter написав:уронил телевизор
к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.
Так є такі, ультразвукові, можна в чайнику навіть носки/труси випрати