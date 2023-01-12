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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 342343344345
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliian написав:проблема в коммунизме,
А скільки треба брати за аренду, якщо середня зарплата ~400$ ?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:31

  vitaliian написав:Gastarbaiter у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран.
  Gastarbaiter написав:уронил телевизор
к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.

Все уже придумали :mrgreen:
https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... 1030PL1030
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:38

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:проблема в коммунизме,
А скільки треба брати за аренду, якщо середня зарплата ~400$ ?

Коммунизм означает что залоги смешные, поскольку исторически привязаны к дешёвой аренде. Какие риски покроет залог в 200уе? Аренда адекватна стоимости недвижимости (~150 аренд).

Почему лордов должны интересовать зарплаты? Типа если арендатор айтишник с зарплатой 3куе с него можно две цены получить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:05

  vitaliian написав:Gastarbaiter у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран.
  Gastarbaiter написав:уронил телевизор
к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.

Так є такі, ультразвукові, можна в чайнику навіть носки/труси випрати
flyman
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  #<1 ... 342343344345
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