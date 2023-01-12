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#<1 ... 342343344345 Додано: Чет 12 січ, 2023 17:25 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliian написав: проблема в коммунизме, проблема в коммунизме, А скільки треба брати за аренду, якщо середня зарплата ~400$ ? А скільки треба брати за аренду, якщо середня зарплата ~400$ ? Дюрі-бачі

Повідомлень: 299 З нами з: 29.07.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 17:31 vitaliian написав: Gastarbaiter у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран. Gastarbaiter написав: уронил телевизор уронил телевизор к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили. у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран.к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.

Все уже придумали

https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... 1030PL1030 Все уже придумали Gastarbaiter Повідомлень: 2329 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 17:38 Дюрі-бачі написав: vitaliian написав: проблема в коммунизме, проблема в коммунизме, А скільки треба брати за аренду, якщо середня зарплата ~400$ ? А скільки треба брати за аренду, якщо середня зарплата ~400$ ?

Коммунизм означает что залоги смешные, поскольку исторически привязаны к дешёвой аренде. Какие риски покроет залог в 200уе? Аренда адекватна стоимости недвижимости (~150 аренд).



Почему лордов должны интересовать зарплаты? Типа если арендатор айтишник с зарплатой 3куе с него можно две цены получить. Коммунизм означает что залоги смешные, поскольку исторически привязаны к дешёвой аренде. Какие риски покроет залог в 200уе? Аренда адекватна стоимости недвижимости (~150 аренд).Почему лордов должны интересовать зарплаты? Типа если арендатор айтишник с зарплатой 3куе с него можно две цены получить. vitaliian

Повідомлень: 16217 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2087 раз. Подякували: 2968 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 18:05 vitaliian написав: Gastarbaiter у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран. Gastarbaiter написав: уронил телевизор уронил телевизор к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили. у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран.к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.

Так є такі, ультразвукові, можна в чайнику навіть носки/труси випрати Так є такі, ультразвукові, можна в чайнику навіть носки/труси випрати flyman

Повідомлень: 30473 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 18:44 flyman #здец мне б и в голову не пришло засунуть трусы в чайник. Я не креативный(( ретону мне когда то подарили, попробовал один раз, не впечатлился. Потом почитал спецов, короче, чтобы ультразвуком нормально постирать, прибор должен быть по размеру как микроволновка. Тем что продается, можно стирать носовой платок. vitaliian

Повідомлень: 16217 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2087 раз. Подякували: 2968 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 19:40 vitaliian написав: BIGor написав: Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт. Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.

В договоре можете хоть полеты в космос прописать. Только по жизни всё пойдет иначе. Потому что вы не один лорд на рынке. Пропишите что то лишнее, вас пошлют и арендуют у другого лорда. Тут наглеть нельзя. Разве что в экстра эконом сегменте, "всё за 5 копеек", но и тогда договор выполнять арендатор не будет. Или в премиум, но я по нему не в курсе. В договоре можете хоть полеты в космос прописать. Только по жизни всё пойдет иначе. Потому что вы не один лорд на рынке. Пропишите что то лишнее, вас пошлют и арендуют у другого лорда. Тут наглеть нельзя. Разве что в экстра эконом сегменте, "всё за 5 копеек", но и тогда договор выполнять арендатор не будет. Или в премиум, но я по нему не в курсе.

Как далеко вы от реальности. Я когда искал квартиру, столько раз рассказывал лендлордам свою биографию, также требуют контракт по работе, что бы без детей, не курил, без животных итд итп. Как далеко вы от реальности. Я когда искал квартиру, столько раз рассказывал лендлордам свою биографию, также требуют контракт по работе, что бы без детей, не курил, без животных итд итп. BIGor

Повідомлень: 7213 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1521 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 342343344345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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