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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 343344345346>
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliian написав:проблема в коммунизме,
А скільки треба брати за аренду, якщо середня зарплата ~400$ ?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:31

  vitaliian написав:Gastarbaiter у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран.
  Gastarbaiter написав:уронил телевизор
к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.

Все уже придумали :mrgreen:
https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... 1030PL1030
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:38

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:проблема в коммунизме,
А скільки треба брати за аренду, якщо середня зарплата ~400$ ?

Коммунизм означает что залоги смешные, поскольку исторически привязаны к дешёвой аренде. Какие риски покроет залог в 200уе? Аренда адекватна стоимости недвижимости (~150 аренд).

Почему лордов должны интересовать зарплаты? Типа если арендатор айтишник с зарплатой 3куе с него можно две цены получить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:05

  vitaliian написав:Gastarbaiter у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран.
  Gastarbaiter написав:уронил телевизор
к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.

Так є такі, ультразвукові, можна в чайнику навіть носки/труси випрати
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:44

flyman #здец мне б и в голову не пришло засунуть трусы в чайник. Я не креативный(( ретону мне когда то подарили, попробовал один раз, не впечатлился. Потом почитал спецов, короче, чтобы ультразвуком нормально постирать, прибор должен быть по размеру как микроволновка. Тем что продается, можно стирать носовой платок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:40

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.

В договоре можете хоть полеты в космос прописать. Только по жизни всё пойдет иначе. Потому что вы не один лорд на рынке. Пропишите что то лишнее, вас пошлют и арендуют у другого лорда. Тут наглеть нельзя. Разве что в экстра эконом сегменте, "всё за 5 копеек", но и тогда договор выполнять арендатор не будет. Или в премиум, но я по нему не в курсе.

Как далеко вы от реальности. Я когда искал квартиру, столько раз рассказывал лендлордам свою биографию, также требуют контракт по работе, что бы без детей, не курил, без животных итд итп.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:18

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliian написав:Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.


Давно винайшли, ультразвукові. Правда, хз як вони ефективні, лиш раз бачив
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:13

  Faceless написав:
vitaliian написав:Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.


Давно винайшли, ультразвукові. Правда, хз як вони ефективні, лиш раз бачив

мені баришня подарила на день варєнья,
поки що запакована в цоколі, ще не опробував, бо окупація і все таке
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:14

  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:проблема в коммунизме,
А скільки треба брати за аренду, якщо середня зарплата ~400$ ?

Коммунизм означает что залоги смешные, поскольку исторически привязаны к дешёвой аренде. Какие риски покроет залог в 200уе? Аренда адекватна стоимости недвижимости (~150 аренд).

Почему лордов должны интересовать зарплаты? Типа если арендатор айтишник с зарплатой 3куе с него можно две цены получить.

Все зависит от рынка, а не от исторических привязок. Если будут по 10 желающих на квартиру, то кроме цены еще и будут расти залоги итд итп хотелки лендлордов, как оно сейчас и есть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:22

  flyman написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.


Давно винайшли, ультразвукові. Правда, хз як вони ефективні, лиш раз бачив

мені баришня подарила на день варєнья,
поки що запакована в цоколі, ще не опробував, бо окупація і все таке
наивная думает, что для обычной стиралки у тебя места нет. Лови лайфхак, стиралка вместо стола. Удобно, постирал, поел на стиралке, после еды поставил на нее ноутбук. Если бы ещё холодильник в ней встроенный был. Когда не стирает, там еду держать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 21:27, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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