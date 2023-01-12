Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Gastarbaiter у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран.
Gastarbaiter написав:уронил телевизор
к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.
vitaliian написав:Gastarbaiter у нас операторы страхуют телефоны, хотел бы я видеть как выплатят за кражу нового Айфона или заменят ему экран.
Gastarbaiter написав:уронил телевизор
к счастью эра телевизоров прошла. У каждого арендатора свой, от карманного до 50' панели. Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.
Так є такі, ультразвукові, можна в чайнику навіть носки/труси випрати
flyman #здец мне б и в голову не пришло засунуть трусы в чайник. Я не креативный(( ретону мне когда то подарили, попробовал один раз, не впечатлился. Потом почитал спецов, короче, чтобы ультразвуком нормально постирать, прибор должен быть по размеру как микроволновка. Тем что продается, можно стирать носовой платок.
BIGor написав:Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.
В договоре можете хоть полеты в космос прописать. Только по жизни всё пойдет иначе. Потому что вы не один лорд на рынке. Пропишите что то лишнее, вас пошлют и арендуют у другого лорда. Тут наглеть нельзя. Разве что в экстра эконом сегменте, "всё за 5 копеек", но и тогда договор выполнять арендатор не будет. Или в премиум, но я по нему не в курсе.
Как далеко вы от реальности. Я когда искал квартиру, столько раз рассказывал лендлордам свою биографию, также требуют контракт по работе, что бы без детей, не курил, без животных итд итп.
vitaliian написав:Ещё бы стиралку придумали компактную, опускаешь барабан с бельем в ванную он там там крутится и стирает) чтобы тоже со своей приходили.
Давно винайшли, ультразвукові. Правда, хз як вони ефективні, лиш раз бачив
мені баришня подарила на день варєнья, поки що запакована в цоколі, ще не опробував, бо окупація і все таке
наивная думает, что для обычной стиралки у тебя места нет. Лови лайфхак, стиралка вместо стола. Удобно, постирал, поел на стиралке, после еды поставил на нее ноутбук. Если бы ещё холодильник в ней встроенный был. Когда не стирает, там еду держать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 21:27, всього редагувалось 1 раз.